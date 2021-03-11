مشكلتي اشتهي الموت لا غير

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
699
النقاط
51
السلام على حضارتكم اخوتي في الله ارتأيت ان اضع ما بجعبتي في هذا المنتدى علي اجد كلاما يطبطب على نفسي فأختكم في دوامة لا يعلمها الا الله اولا انا اكبر اخواتي ولدينا اخ واحد هو اوسطنا عمره 16 سنة اختي الثانية تصغرني بعام اي 21 سنة مشاكلي معهم لا تنتهي يصفونني بأبشع الصفات اليوم سأقولها بالفم الممتلئ لأني تأكدت ان شعورهم نحوي هو كره وغل والله صعيبة بزااااف انك تتظلم من ناس قراب ليك الوالد والاخوة لا أحد يطبطب عليك في كل مرة اجدك نفسي اتكأ على نفسي لكي اخرج من تلك المشاكل بكامل قوتي العقلية حرفيا انا اكافح في معركة لا أعلم متى اهلك فيها لم اجد حلا لا أستطيع مغادرة المنزل ولا الهروب ولا الانتحار حلي الوحيد هو الموت الموت هو السبيل الوحيد لراحتي لاشيء آخر اعلم انكم تتساؤلون ما السبب ساوضح ذلك
بداية ابي والدي حفظه الله من النوع الذي يخاف علينا كثيرا لأبعد الوصف لكن انا تحديدا يشم فيا في ابسط الاشياء تصورو مرة كنت ندرس في الجامعة مع العلم اني لي يوم في الاسبوع ادرس في مدرسة قرأنية اختلطت عليه الايام وزن اني لي المدرسة القرآنية فذهب ليأخذني فلم يجدني لاني كنت في الجامعة وذلك ليس اليوم الذي ادرس فيه في المدرسة القرآنية وجدته ينتظرني عند الباب وين كنتي وماتقوليليش في المدرسة القرآنية رحت ومالقيتكش ليصدم بعدها أنه ليس اليوم الذي ادرس فيه هناك بالرغم من أنه لم يسرق له أن امسك عني أي شيء الحمد لله ربي يشهد اني ولا مرة في حياتي اقمت علاقة ولا فكرت في الامر مشاكلي تكفيني ناهيك عن تحريم الامر الشطر الثاني اخي واختي والله تعبت منهم بزاااااف مالقيتش حل معاهم خويا يحب يسترجل بزاف انا متفهمة أنه في سن حساس لكن مش لدرجة أنه يتطاول عليا ونسكتلو وصل لدرجة ضربي وعلى اتفه الاسباب مثلا النقطة التي افاظت الكأس اليوم منعني من اشعال الضوء مع اني كنت ندرس في ذلك المكان والطابعة في تلك الغرفة لا يوجد حل لكي اخرجها نعتني بأبشع الصفات والله البكاء لي بكيتو صباح يعلم بيه غير ربي صعيب انك تحس روحك محقور في داركم وماعنديش مكان آخر نروح ليه أين أمي وابي من هذا الامر أمي تقولي ماتعانديهش وابي كثيرا ما يعطيه الحق وهذا ماجعله اكثر تسلط الان اختي اختي كما ذكرت تصغرني بعام اضحت كابوس حياتي اي نقاش صغير بيني وبينها تبدا تصرخ عليا تشنف تخبط الباب بالمختصر سومتي من سومة الكلب اكرمكم الله الصباح جاتني في مخي فكرة اني نهج من كامل الولاية نروح لبلاصة مايسمع بيا حتى واحد غاضتني عمري نبكي وحدي ونمسح دمعتي لنفسي نقوي روحي بروحي ونسمع لروحي ونصبر روحي بروحي عييت والله عييت احساس الظلم يكسر الظهر خاصة انك ماتلقاش من ينصفك لم اعطي يوما نفسي الحق في قول جملة حسبي الله ونعم الوكيل لكن اليوم حسيت انو نار تخرج من صدري كررتها مئات المرات ثم ندمت خفت انو تصيبهم حاجة مالقيتش حل يا خاوتي مين داك نقول لعل الله يعوضني بزوج يعوضني بصح حتى هذه الفكرة وتخوفني نخاف هو ثاني يعاملني بالسوء نخاف نعيش في نفس الكابوس والله ثلاث نفسي تشتهي الموت لا غير اريد الارتياح فقط لا غير
ارجو منكم الدعاء لي وغدا يوم الجمعة تذكروني في صلاتكم لعل الله يخفف عمي هذا فنفسي ورب العزة ماعادت تقوى
عذرا على الاطالة
 
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