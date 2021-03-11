السلام على حضارتكم اخوتي في الله ارتأيت ان اضع ما بجعبتي في هذا المنتدى علي اجد كلاما يطبطب على نفسي فأختكم في دوامة لا يعلمها الا الله اولا انا اكبر اخواتي ولدينا اخ واحد هو اوسطنا عمره 16 سنة اختي الثانية تصغرني بعام اي 21 سنة مشاكلي معهم لا تنتهي يصفونني بأبشع الصفات اليوم سأقولها بالفم الممتلئ لأني تأكدت ان شعورهم نحوي هو كره وغل والله صعيبة بزااااف انك تتظلم من ناس قراب ليك الوالد والاخوة لا أحد يطبطب عليك في كل مرة اجدك نفسي اتكأ على نفسي لكي اخرج من تلك المشاكل بكامل قوتي العقلية حرفيا انا اكافح في معركة لا أعلم متى اهلك فيها لم اجد حلا لا أستطيع مغادرة المنزل ولا الهروب ولا الانتحار حلي الوحيد هو الموت الموت هو السبيل الوحيد لراحتي لاشيء آخر اعلم انكم تتساؤلون ما السبب ساوضح ذلك

بداية ابي والدي حفظه الله من النوع الذي يخاف علينا كثيرا لأبعد الوصف لكن انا تحديدا يشم فيا في ابسط الاشياء تصورو مرة كنت ندرس في الجامعة مع العلم اني لي يوم في الاسبوع ادرس في مدرسة قرأنية اختلطت عليه الايام وزن اني لي المدرسة القرآنية فذهب ليأخذني فلم يجدني لاني كنت في الجامعة وذلك ليس اليوم الذي ادرس فيه في المدرسة القرآنية وجدته ينتظرني عند الباب وين كنتي وماتقوليليش في المدرسة القرآنية رحت ومالقيتكش ليصدم بعدها أنه ليس اليوم الذي ادرس فيه هناك بالرغم من أنه لم يسرق له أن امسك عني أي شيء الحمد لله ربي يشهد اني ولا مرة في حياتي اقمت علاقة ولا فكرت في الامر مشاكلي تكفيني ناهيك عن تحريم الامر الشطر الثاني اخي واختي والله تعبت منهم بزاااااف مالقيتش حل معاهم خويا يحب يسترجل بزاف انا متفهمة أنه في سن حساس لكن مش لدرجة أنه يتطاول عليا ونسكتلو وصل لدرجة ضربي وعلى اتفه الاسباب مثلا النقطة التي افاظت الكأس اليوم منعني من اشعال الضوء مع اني كنت ندرس في ذلك المكان والطابعة في تلك الغرفة لا يوجد حل لكي اخرجها نعتني بأبشع الصفات والله البكاء لي بكيتو صباح يعلم بيه غير ربي صعيب انك تحس روحك محقور في داركم وماعنديش مكان آخر نروح ليه أين أمي وابي من هذا الامر أمي تقولي ماتعانديهش وابي كثيرا ما يعطيه الحق وهذا ماجعله اكثر تسلط الان اختي اختي كما ذكرت تصغرني بعام اضحت كابوس حياتي اي نقاش صغير بيني وبينها تبدا تصرخ عليا تشنف تخبط الباب بالمختصر سومتي من سومة الكلب اكرمكم الله الصباح جاتني في مخي فكرة اني نهج من كامل الولاية نروح لبلاصة مايسمع بيا حتى واحد غاضتني عمري نبكي وحدي ونمسح دمعتي لنفسي نقوي روحي بروحي ونسمع لروحي ونصبر روحي بروحي عييت والله عييت احساس الظلم يكسر الظهر خاصة انك ماتلقاش من ينصفك لم اعطي يوما نفسي الحق في قول جملة حسبي الله ونعم الوكيل لكن اليوم حسيت انو نار تخرج من صدري كررتها مئات المرات ثم ندمت خفت انو تصيبهم حاجة مالقيتش حل يا خاوتي مين داك نقول لعل الله يعوضني بزوج يعوضني بصح حتى هذه الفكرة وتخوفني نخاف هو ثاني يعاملني بالسوء نخاف نعيش في نفس الكابوس والله ثلاث نفسي تشتهي الموت لا غير اريد الارتياح فقط لا غير

ارجو منكم الدعاء لي وغدا يوم الجمعة تذكروني في صلاتكم لعل الله يخفف عمي هذا فنفسي ورب العزة ماعادت تقوى

عذرا على الاطالة