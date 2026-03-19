¨°o.O خِتامية الأقسَام الرَّمضَانيّة [ 1447 هـ المُوافق لِـ 2026 م ] O.o°¨



" ولما انقَضَىٰ صَومُ الشُّهُورِ وَافَىٰ بَهَاؤُهُ

علىٰ الخَلْقِ فاستَشرَىٰ السُّرُورُ وَعَمَّمَا

فَيا رَبِّ بَارِك فِيهِ لِلنَّاسِ كُلِّهِم

وألبِسْهُمُ ثَوبَ الهَنَاءِ مُسَلَّمَا "



أهلا بكم أفاضل اللمة الجزائرية

عسى أموركم على خير ما يرام



ها نحن نبلغ معًا ختام شهرٍ

كان ضيفًا خفيفًا على القلوب ، عظيم الأثر في الأرواح ..

شهرٍ تزكّت فيه النفوس ، و هدأت فيه الضوضاء ،

و اقتربنا فيه - و لو قليلًا - من نسختنا الأصدق ..



وصلنا وإياكم إلى نهاية السلاسل و الفعاليات " الجميلة " ،

و موعد إغلاق الأقسام الرمضانية لهذا العام

[ ما خُتمت الصفحات إلا لتُفتح أخرى ،

و ما انقضت الأيام إلا لتبقى آثارها فينا ]



كانت أوقاتًا طيبة ،

اجتمعنا فيها على الخير ،

فالحمد لله على تمامها ..

بارك الله في كل من تفاعل و خطَّ و شارك



اللهم تقبّل منا ما كان خالصًا ،

و اغفر لنا ما كان ناقصًا ،

و اجعل ما زرعناه في رمضان لا يذبل بعده ..



====



ككلمة خِتامية ..

حين تتأمل و تتفكر، تُدرك أنك لا تعبد الله في رمضان فقط !

لأن المسلم الفطِن ، يعرف الله دائمًا ، و ينتبه إلى أن رمضان ليس المحطة الأخيرة ، أو الفترة المؤقتة ..

و ليس سببًا لتعود بكل سرور إلى نسختك القديمة ..

النسخة التي لا تُصلي ، أو تؤخر حين يُنادي الأذان للصلةِ بالله

النسخة التي تسمع الأغاني كأنه ما كان عهدٌ بينك و بين نفسك بالتخلي

النسخة التي لن تقرأ القرآن و تتدبره إلا رمضان القادم ! -

هذا إن عاشت حتى ذلك الوقت

-

النسخة التي تعود لسـيئِها من الأفعال و الأقوال ، و العبث حول الشبهات

حين تتأمل رمضان ، تُدرك شيئًا غفلتُ عنه عمرًا طويلاً

و هو حقيقة أن رمضان

هو شكلك الذي كان يجب أن تكون عليهِ

منذ بلغت و فهمت الدين !

هذا هو أصلك ، هذه هي فطرتك السليمة ، و وضعك الطبيعي

و ماذُكر هو وضعٌ غير مألوف للروح التي خلقها الله ، لذلك .. تجد السكينة و الطمأنينة و راحة عجيبة في رمضان

حتى و أنت تمارس حياتك بشكلها الاعتيادي ، من خدمة أهلك و واجباتك الاجتماعية و غيرها

و حين يختفي رمضان من قلبك و أيامك ، يهاجمك اليأس و القلق و الكآبة و الحُزن و الضيق من كل حدبٍ و صوب

الأصل فيك أن تكون قريبًا ، عابدًا ، مُقيمًا ، شاكرًا ، تائبًا ، ساعيًا في الأرض الفسيحة بما أمر الله ، و بما يُرضيه ..

لا تختر ملء إرادتك أن تبتعد ، و لو عاد أعداؤك القُدامى ، فأنت مؤمنٌ قوي ،

يحفظ قدر ما يستطيع

رمضان في قلبه و عمره كله

لأنه حين يبتعد ، لن يكون سوى الخاسر الوحيد ..



====



ثُمّ ..



" وأقْبَلَ العيدُ بالأفراحِ مُنتشيًا

يا فَرْحَةَ العيدِ زوري كُلَّ أحبابي

وبلّغيهم تهاني القلب عاطرةً

هُنيتُمُ العيدَ في أُنسٍ وأطيابِ "



عيدكم مبارك ،

أعاده الله علينا و عليكم باليُمن و البركات ..

و جعل أيامكم أفراحًا لا تنقضي ، و قلوبكم عامرةً بالسكينة و الرضا



كل عام و أنتم بخير







دمتم بخير