¨°o.O خِتامية الأقسَام الرَّمضَانيّة [ 1447 هـ المُوافق لِـ 2026 م ] O.o°¨

لمعانُ الأحداق

..:: عضو بارز ::.. ✍️top5👑
صُنّآع آلمُحْتَوَى
105830


" ولما انقَضَىٰ صَومُ الشُّهُورِ وَافَىٰ بَهَاؤُهُ
علىٰ الخَلْقِ فاستَشرَىٰ السُّرُورُ وَعَمَّمَا
فَيا رَبِّ بَارِك فِيهِ لِلنَّاسِ كُلِّهِم
وألبِسْهُمُ ثَوبَ الهَنَاءِ مُسَلَّمَا "

أهلا بكم أفاضل اللمة الجزائرية
عسى أموركم على خير ما يرام

ها نحن نبلغ معًا ختام شهرٍ
كان ضيفًا خفيفًا على القلوب ، عظيم الأثر في الأرواح ..
شهرٍ تزكّت فيه النفوس ، و هدأت فيه الضوضاء ،
و اقتربنا فيه - و لو قليلًا - من نسختنا الأصدق ..

وصلنا وإياكم إلى نهاية السلاسل و الفعاليات " الجميلة " ،
و موعد إغلاق الأقسام الرمضانية لهذا العام
[ ما خُتمت الصفحات إلا لتُفتح أخرى ،
و ما انقضت الأيام إلا لتبقى آثارها فينا ]

كانت أوقاتًا طيبة ،
اجتمعنا فيها على الخير ،
فالحمد لله على تمامها ..
بارك الله في كل من تفاعل و خطَّ و شارك

اللهم تقبّل منا ما كان خالصًا ،
و اغفر لنا ما كان ناقصًا ،
و اجعل ما زرعناه في رمضان لا يذبل بعده ..

====

ككلمة خِتامية ..
حين تتأمل و تتفكر، تُدرك أنك لا تعبد الله في رمضان فقط !
لأن المسلم الفطِن ، يعرف الله دائمًا ، و ينتبه إلى أن رمضان ليس المحطة الأخيرة ، أو الفترة المؤقتة ..
و ليس سببًا لتعود بكل سرور إلى نسختك القديمة ..
النسخة التي لا تُصلي ، أو تؤخر حين يُنادي الأذان للصلةِ بالله
النسخة التي تسمع الأغاني كأنه ما كان عهدٌ بينك و بين نفسك بالتخلي
النسخة التي لن تقرأ القرآن و تتدبره إلا رمضان القادم ! - هذا إن عاشت حتى ذلك الوقت -
النسخة التي تعود لسـيئِها من الأفعال و الأقوال ، و العبث حول الشبهات
حين تتأمل رمضان ، تُدرك شيئًا غفلتُ عنه عمرًا طويلاً
و هو حقيقة أن رمضان هو شكلك الذي كان يجب أن تكون عليهِ منذ بلغت و فهمت الدين !
هذا هو أصلك ، هذه هي فطرتك السليمة ، و وضعك الطبيعي
و ماذُكر هو وضعٌ غير مألوف للروح التي خلقها الله ، لذلك .. تجد السكينة و الطمأنينة و راحة عجيبة في رمضان
حتى و أنت تمارس حياتك بشكلها الاعتيادي ، من خدمة أهلك و واجباتك الاجتماعية و غيرها
و حين يختفي رمضان من قلبك و أيامك ، يهاجمك اليأس و القلق و الكآبة و الحُزن و الضيق من كل حدبٍ و صوب
الأصل فيك أن تكون قريبًا ، عابدًا ، مُقيمًا ، شاكرًا ، تائبًا ، ساعيًا في الأرض الفسيحة بما أمر الله ، و بما يُرضيه ..
لا تختر ملء إرادتك أن تبتعد ، و لو عاد أعداؤك القُدامى ، فأنت مؤمنٌ قوي ،
يحفظ قدر ما يستطيع رمضان في قلبه و عمره كله
لأنه حين يبتعد ، لن يكون سوى الخاسر الوحيد ..

====

ثُمّ ..

" وأقْبَلَ العيدُ بالأفراحِ مُنتشيًا
يا فَرْحَةَ العيدِ زوري كُلَّ أحبابي
وبلّغيهم تهاني القلب عاطرةً
هُنيتُمُ العيدَ في أُنسٍ وأطيابِ "

عيدكم مبارك ،
أعاده الله علينا و عليكم باليُمن و البركات ..
و جعل أيامكم أفراحًا لا تنقضي ، و قلوبكم عامرةً بالسكينة و الرضا

كل عام و أنتم بخير

84581


دمتم بخير

تحية طيبة
 
توقيع لمعانُ الأحداق
..

المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع لمعانُ الأحداق
عيدك مبارك وكل عام وانتِ بخير
 
توقيع aljentel
شكرا لكم جميعا دون استثناء
شكرا شكرا كان شهرا كله خير
جزاكم الله عنا كل خير
 
توقيع الامين محمد
تحية طيبة..
وعيدك مبارك إكرام وكل أهل اللمة..
وكل عام ونحن وإياكم إلى الله أقرب..
وشكرا على إتاحة هذا المتصفح الختاميّ..
وبعد..
لكل بداية نهاية..
والحمد لله على تمام النعمة..
والشكر لكل من ساهم بموضوع أو مشاركة أو تفاعل في هذه الفعاليات الخاصة برمضان.. أو تابع من بعيد وانتفع واستمتع.. ولعله دعا لنا بظهر الغيب..🤨🙂
نسأل الله أن يتقبل منا أحسن ما قدمنا.. فضلا منه وكرما..
ونسأل إخواننا أن يلتمسوا لنا العذر عن ما كان منا من تقصير... وكسل... فذلك أقصى ما قدرنا عليه..

لقلوبكم البهجة والفرح..❤️💐🎉
ولا ننسى الغائبين.. زودونا من أخباركم..
@الديباج الرقيق
@ذات الشيم
@أبو خديجة
@نجود

وليعذرنا من غفلنا عنه في هذه اللحظات..
 
توقيع أمير جزائري حر
إضغط للتوسيع...
عيدكم مبارك أختي الفاضلة، عيدكم مبارك يا أسرة اللمة جعل الله كل أيامكم أعيادا
 
العودة
Top Bottom