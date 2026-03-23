❀ على خُطى الحبيب ﷺ … نحو سُننه المباركة ❀ مُتجدد بإذن الله ~

في زمنٍ كثُرت فيه الكلمات .. وقلّت فيه المعاني ..

وفي عالمٍ امتلأ بالضجيج وغابت عنه القدوة .. نحتاج أن نعود .. لا إلى أي أحد ..

بل إلى

بوصلتنا في هذه الحياة

.. إلى من كان

خُلقه القرآن

.. إلى من أرسله

الله

رحمةً للعالمين ..

إلى رسول

الله

ﷺ

كم من سننٍ

نعرفها

..

ولا نعمل

بها؟

وكم من سننٍ

نجهلها

.. وهي

أقرب إلينا

مما نظن؟

سننٌ بسيطة .. لكنها

عند الله عظيمة

..

سننٌ إن أحييناها ..

أحيَت قلوبنا قبل أعمالنا

..

قال رسول الله ﷺ:

"

بلغوا عني ولو آية

"

من هنا .. كانت هذه الفكرة:

أن نعيش معًا ..

كل يوم .. سنة من سنن النبي ﷺ

نتعلمها .. نفهمها .. ونحاول تطبيقها ..

حُبًا فيه ﷺ

.. و

تعظيمًا لأمره

.. و

ابتغاء مرضاة الله

و

تنفيذا لأمره باتباع رسوله

هذا الموضوع ليس للقراءة فقط .. بل

للتطبيق ..

ليس للحفظ فقط ..

بل ليكون أثره

ظاهرًا

في يومنا .. في أخلاقنا .. في تفاصيل حياتنا ..

كل تفصيلةٍ في يومه .. كل كلمةٍ من كلامه .. فيها

حكمة

، وفيها

جمال

، وفيها

رحمةٌ

لا تنتهي

فلعل سُنة تنشر هنا

تُحيي قلبًا

، أو

تُغيّر إنسانًا

وتكون لنا

نورا يوم نلقى الله عزّ وجلّ

..

فكونوا هنا ..