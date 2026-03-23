❀ على خُطى الحبيب ﷺ … نحو سُننه المباركة ❀ مُتجدد بإذن الله ~

اليمامة_الزرقاء

:: عضو مُتميز ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في زمنٍ كثُرت فيه الكلمات .. وقلّت فيه المعاني ..
وفي عالمٍ امتلأ بالضجيج وغابت عنه القدوة .. نحتاج أن نعود .. لا إلى أي أحد ..
بل إلى بوصلتنا في هذه الحياة .. إلى من كان خُلقه القرآن .. إلى من أرسله الله رحمةً للعالمين ..
إلى رسول الله🤍
كم من سننٍ نعرفها .. ولا نعمل بها؟
وكم من سننٍ نجهلها.. وهي أقرب إلينا مما نظن؟
سننٌ بسيطة .. لكنها عند الله عظيمة ..
سننٌ إن أحييناها .. أحيَت قلوبنا قبل أعمالنا ..
قال رسول الله ﷺ:
"بلغوا عني ولو آية"
🌱 من هنا .. كانت هذه الفكرة:
أن نعيش معًا ..
كل يوم .. سنة من سنن النبي ﷺ
نتعلمها .. نفهمها .. ونحاول تطبيقها ..
حُبًا فيه ﷺ .. وتعظيمًا لأمره .. وابتغاء مرضاة الله وتنفيذا لأمره باتباع رسوله
🌸 هذا الموضوع ليس للقراءة فقط .. بل للتطبيق.. ليس للحفظ فقط ..
بل ليكون أثره ظاهرًا في يومنا .. في أخلاقنا .. في تفاصيل حياتنا ..
كل تفصيلةٍ في يومه .. كل كلمةٍ من كلامه .. فيها حكمة، وفيها جمال، وفيها رحمةٌ لا تنتهي 🌧️🌸
فلعل سُنة تنشر هنا تُحيي قلبًا، أو تُغيّر إنسانًا وتكون لنا نورا يوم نلقى الله عزّ وجلّ ..
فكونوا هنا ..
لنُحيي سُننًا كادت أن تُنسى ولنقترب أكثر من الحبيب صلى الله عليه وسلم💙
 
تنبيه للمشاركين 🌸 :
هذا الموضوع مساحة نُحيي فيها معًا سنن الحبيب _ صلى الله عليه وسلم _
فمرحبًا بكل من أراد أن يشاركنا هذا الخير 🤍
لكن حتى نحفظ جمال الموضوع وصدق المقصد، أرجو منكم فضلا :
  • التأكد من صحة الأحاديث قبل نشرها
  • ذكر سنة واحدة فقط في كل مشاركة
  • تجنب التكرار قدر الإمكان
  • ويفضل إضافة شرح بسيط أو طريقة تطبيق
ولمن لا يرغب بالمشاركة .. يكفيه أن يقرأ ويُطبّق، فذلك خير عظيم 🌧️🌱
جعلنا الله وإياكم ممن يقتدي برسول الله ويتبع سنّته وهديه وينصره ويرزقه رؤيته في المنام .. وممن يشفع لهم يوم القيامة ويجمعهم معه في الفردوس الأعلى 🤲💕

سأبدأ أنا بالمشاركات الأولى بإذن الله .. ثم لكم أن تنشروا وأرجو الإلتزام بالتنبيه ..
 

