زخرفة المساجد بين المبالغة و الأهتمام

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم و حياكم الله احبابنا في اللمة الطيبة
لا تكاد تمر جمعة او عيد دون أن يذكرنا الإمام بحاجيات المسجد
من ترميم و تهيئة و تنظيف
فنبادر بما نقدر عليه سخاء و اكراما لبيت الله
و تقربا و طلبا للمغفرة او جعلها صدقة على الاموات او على تحصينا للاولاد
نبادر عن طيب خاطر و حتى و ان لم نملك الكثير إلا أننا لا نبخل
و اذا لم نقدر ماليا فنتصدق جسديا بالعمل او بإطعام العمال او ما شابه
و لا نترك الفرصة تمر دون وضع بصمتنا
هذا ليس حالي بل هو حال كل الجزايريين الزواولة
فلو جعلنا إحصاء و عن تجربة فإن 90 بالمية من الأموال مصدرها أناس على قد حالهم
من أجراء و عمال بسطاء أو عمال يوميين و من النساء و حتى الماكثات في البيت منهن
حتى ان بعضهم يأخذها من قوت عياله
و هذا من اصل و طيبة و فطرة هذا الشعب الأصيل
الذي يحب كل أمر له علاقة بالدين
دون ان ننسى بعض الأغنياء الذين ينفقون بسخاء و دون تردد
بارك الله في الجميع
لكن
المبالغة في الزخارف و الكماليات و تغيير الفراش
حتى أن بعض المساجد تجلب محترفين في فن العمارة من دول أخرى
بمبالغ كبيرة بل و تهدم ما كان جميلا لتغيره بشيء أجمل منه
و مررنا بمساجد قمة في الجمال لكن أتباعا لما هو جديد
يقومون بالهدم و التغيير
أي تغيير ماهو جميل بشيء جميل
أتكلم عن منطقتنا
عندي جار بترت أحدى أصابعه بسبب السكري
و هو عاطل عن العمل و لديه أولاد و ليس لديه سكن و يعيش بالأجار
و اذا دخل المشفى بقي أولاده دون أكل
و في الدخول المدرسي يعاني كثيرا كثيرا
و حتى الاودية يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها
و في قريتنا مسجد كل سنة يغيرون له الديكور و الفراش
بسيراميك و رخام آخر مودال و زخارف مغربية راقية و غالية جدا جدا
و الأمام يذكرنا كل ساعة أن بيت الله محتاج تبرعات
لكنه يذكرنا بالمريض مرور الكرام
المناقشة
هل المبالغة بالتزاويق و الزخارف دليل على الإيمان
هل كلما زخرفت مساجدنا رأينا أنفسنا فينا الإيمان و الخير
أيهما أسبق مريض جيعان أم مسجد يحتاج رخام بدلا عن السيراميك
هل تزويق المساجد كل سنة مهم
هل الامر صحي و سليم ام في يجب اعادة النظر
هل الصلاة على الحصير اقل اجرا من الصلاة على اغلى الفراش
كل هته الاسئلة و غيرها متاحة للنقاش
لا تكاد تمر جمعة او عيد دون أن يذكرنا الإمام بحاجيات المسجد
من ترميم و تهيئة و تنظيف
فنبادر بما نقدر عليه سخاء و اكراما لبيت الله
و تقربا و طلبا للمغفرة او جعلها صدقة على الاموات او على تحصينا للاولاد
نبادر عن طيب خاطر و حتى و ان لم نملك الكثير إلا أننا لا نبخل
و اذا لم نقدر ماليا فنتصدق جسديا بالعمل او بإطعام العمال او ما شابه
و لا نترك الفرصة تمر دون وضع بصمتنا
هذا ليس حالي بل هو حال كل الجزايريين الزواولة
فلو جعلنا إحصاء و عن تجربة فإن 90 بالمية من الأموال مصدرها أناس على قد حالهم
من أجراء و عمال بسطاء أو عمال يوميين و من النساء و حتى الماكثات في البيت منهن
حتى ان بعضهم يأخذها من قوت عياله
و هذا من اصل و طيبة و فطرة هذا الشعب الأصيل
الذي يحب كل أمر له علاقة بالدين
دون ان ننسى بعض الأغنياء الذين ينفقون بسخاء و دون تردد
بارك الله في الجميع
لكن
المبالغة في الزخارف و الكماليات و تغيير الفراش
حتى أن بعض المساجد تجلب محترفين في فن العمارة من دول أخرى
بمبالغ كبيرة بل و تهدم ما كان جميلا لتغيره بشيء أجمل منه
و مررنا بمساجد قمة في الجمال لكن أتباعا لما هو جديد
يقومون بالهدم و التغيير
أي تغيير ماهو جميل بشيء جميل
أتكلم عن منطقتنا
عندي جار بترت أحدى أصابعه بسبب السكري
و هو عاطل عن العمل و لديه أولاد و ليس لديه سكن و يعيش بالأجار
و اذا دخل المشفى بقي أولاده دون أكل
و في الدخول المدرسي يعاني كثيرا كثيرا
و حتى الاودية يجد صعوبة بالغة في الحصول عليها
و في قريتنا مسجد كل سنة يغيرون له الديكور و الفراش
بسيراميك و رخام آخر مودال و زخارف مغربية راقية و غالية جدا جدا
و الأمام يذكرنا كل ساعة أن بيت الله محتاج تبرعات
لكنه يذكرنا بالمريض مرور الكرام
المناقشة
هل المبالغة بالتزاويق و الزخارف دليل على الإيمان
هل كلما زخرفت مساجدنا رأينا أنفسنا فينا الإيمان و الخير
أيهما أسبق مريض جيعان أم مسجد يحتاج رخام بدلا عن السيراميك
هل تزويق المساجد كل سنة مهم
هل الامر صحي و سليم ام في يجب اعادة النظر
هل الصلاة على الحصير اقل اجرا من الصلاة على اغلى الفراش
كل هته الاسئلة و غيرها متاحة للنقاش