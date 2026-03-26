الخذلان العربي …

سنة 1990 غزا العراق الكويت واحتلها وعاث فيها فسادا وشرد اهلها ولولا الله ثم دول الخليج ووقوف الملك فهد طيب الله ثراه لضاعت الكويت لكن الملك فهد وقف وقفة شجاعه لن ينساها له التاريخ على مر العصور حيث بدهائه وحنكته استقطب 32 دوله للوقوف مع الحق الكويتي على مسئوليته معرضا بلده وشعبه للخطر لكنه رجل قد المقام لدرجة ان صدام وعلنا يقول لعنة الله عليك يافهد .. فرد الملك فهد مالذي تنتظره مني هل تريدني أتخلى عن عروبتي وأدعك تحتل الكويت دولة عربية معترف بها دوليا كما احتلت ايران الاهواز ومسحتها من الخريطه .. بعدما استنجد الكويت بجامعة الدول العربيه وخذلوها اغلب العرب ووقفوا مع الباطل ضد الحق هاهو التاريخ يعيد نفسه ايران تقصف الخليج العربي وبعض الدول العربيه وقفوا مع الباطل بالسر والعلن فمتى دول الخليج تعي الدرس وتنسحب من جامعة الدول العربيه وتشكل جامعه لها تضم لها الأردن والمغرب وتنأ بنفسها عن دول الخذلان التي تقف مع الاعداء ضد الوطن العربي ،، وتقوم دول الخليج بسحب استثماراتها من تلك الدول بإعتبار انها دول تصف مع الاعداء ضدها فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين …