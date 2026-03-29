❤️ سياحةٍ مع الخطّ العربيّ 💐 استمتاع بالجمال.. وتعلّم 💐 في مساحة تفاعليّة ❤️

تحيّة طيّبة لكل الأرواح الطيبة هنا..

سيكون هذا المتصفّح مساحة لـ..

المتعة

و..

الجمال

لكل من له

ذائقة

تستجيدُ

فنون الخطّ العربيّ

وتستزيده

.

سـ..

نتعلم

و..

نتسلّى

في آن معاً.

سنعرف أسماء

خطّاطين

عِظام من مختلف بلاد العالم.. ونتعرّف على مختلف

أنواع الخطّ

العربيّ..

سنستمتع بجمال

مبنى

اللوحات

وتصميماتها

الرائعة و..

فنّها الرّاقي

... وسنستفيد مما تضمنته من

جميل المعنى

؛ من

أحاديث

و..

آيات

.. و..

شعر

و..

حكمة

..

والمتصفّح مُتاح لمشاركة الجميع في تنشيطه.

وطريقة عمله بسيطة:

01 // نُدرح لوحة فيها كتابة بخطّ من الخطوط العربيّة.. ونترك للمتابعين فرصة لقراءة محتواها لمدة 24 ساعة.

02 // بعد أن تم قراءتها يُعطي من أدرجها أو غيره نبذة مختصرة عن نوع الخطّ الذي كُتبت به.. وعن الخطّاط إذا أمكن.. وأيضا عن صاحب المقولة المكتوبة إن استدعى الأمر.. ثم ننتقل إلى لوحة جديدة. ولو لم تنقضي مدة الـ 24 ساعة.

03 // إن مرّت مهلة 24 ساعة دون أن يتمكن أحد من فكّ خطّ اللوحة يتم إعطاء الحلّ..

04// كلّ من ينجح في قراءة لوحة يتحصّل على 10 نقاط..