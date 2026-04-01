|| [ الأسرَى ليسُوا أرقامًا ] و [ الصَّمت ليسَ حِيادًا ] .. خُذلان أُمَّة || & ~ عَلمُ فَلسطين فِي صُورتك الرمزِية ~

السلام عليكم و رحمة الله

فلسطين

مجرد أرضٍ تُروى حدودها على الخرائط - من النهر إلى البحر -

ولا حكايةً عابرة في نشرات الأخبار ..

هي ذاكرةُ وجعٍ ممتد ، و نبضُ أمةٍ لم يتوقف رغم كل ما أثقله ..

هي الأم التي تُخبّئ دموعها كي لا تُثقل قلب طفلٍ اعتاد صوت القصف ،

و هي الأب الذي يخرج كل صباحٍ حاملاً روحه على كفّه

هي الكرامة التي رفضت أن تنكسر

هي أرضٌ تتشبث بالحياة رغم كل ما يُراد لها من غياب

و شعبٌ يكتب بصموده فصولًا من الثبات - لا تشبه إلا نفسه -



===



على قول غسان كنفاني " الإنسان قضية "

كأنّ

فلسطين

كلّها تختصر هذا المعنى ..

قضية تسكن فينا ، في وعينا ، في اختبار إنسانيتنا



في هذه الأيام ، صدرت قراراتٍ تمسّ الأسرى و تهدد مصيرهم

ماذا يعني أن نصمت .. بينما هناك من يُسلب صوته ، و اسمه ، و

حقّه في الحياة

لهذه الدرجة هُنّا !!!!

===



هنا تحديدًا ، يتردّد صدى كلمات أمل دنقل :

" لا تصالح ، و لو منحوك الذهب .. "

القضية ليست قابلةً للمساومة ، و لا الوجع قابلًا للنسيان ..

و ما يُؤخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوة ..

[ إذا أردت شيئاً فخذه بذراعيك وكفيك وأصابعك - غسان ]



أخي/أختي اللماوي(ة)

دعم فلسطين ليس شعارًا موسميًا ، و لا عاطفةً عابرة ..

أكبر من مجرد موقف أخلاقي ..

و لعلّ أضعف الإيمان - إن عجزت الأيدي - أن تبقى القلوب حيّة ،

و أن تظلّ الذاكرة يقِظة ، و أن نُعلن انحيازنا و لو برمز ..

" إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية .. فالأجدر بنا أن نغير المدافعين .. لا أن نغير القضية " - غسان



===



يمكن لتفصيلٍ صغيرٍ أن يكون رسالةً صامتة ، واضحة ..

وجدتُ موقعًا - تطبيقا - بسيطًا يتيح إضافة علم فلسطين إلى الصورة الرمزية بسهولة

و قد جرّبته شخصيًا كما ترون في صورتي

فكان ذلك - على بساطته - شعورًا بالمشاركة





أدعوكم لتجربته هنـــــــــــا

كخطوةٍ رمزية تعبّر عن وعي و انتماء

أن نقول لسنا على الحياد

فلسطين لا تطلب منا المستحيل ،

و لا الأسرى ينتظرون منا معجزات ..

كلّ ما هناك .. أن لا نكون جزءًا من هذا الصمت الطويل ،

أن لا نسمح للنسيان أن ينتصر ..



قد لا نملك تغيير الواقع ،

لكننا نملك أن لا نُزيّف موقفنا ..

أن لا نمرّ مرور العابرين أمام وجعٍ بهذا الوضوح

و الكثير لم يُقـــــــــــال

- لمعانُ الأحداق -

بكلِّ حُزن و خجل



أختم بقول تميم البرغوثي

[ لما تشوف الشهيد تبقى السلامة خجل، وتبقى عايز تقوله يا أخي

آسِف

، طب قولي بس أعمل ايه، لو يعني فيها عمل ]