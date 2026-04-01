|| [ الأسرَى ليسُوا أرقامًا ] و [ الصَّمت ليسَ حِيادًا ] .. خُذلان أُمَّة || & ~ عَلمُ فَلسطين فِي صُورتك الرمزِية ~

لمعانُ الأحداق

..:: عضو بارز ::.. ✍️top5👑
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

عساكم بخير أفاضل اللمة

بعد حديثي في موضوعين سابقين عن [ هوان أُمة كاملة ]

انقطعَ العَونُ من أهل الأرض .. [ غَزَّة تُباد ]
حين يصبح الجوع سلاحًا .. والطفولة هدفًا [ غَزَّة تُباد ]

ارتأيت إضافة موضوع ثالث لهذه السلسلة ..
على إثر القرار الأخير المؤلم الحزين

أقول كبداية ..
ليست فلسطين مجرد أرضٍ تُروى حدودها على الخرائط - من النهر إلى البحر -
ولا حكايةً عابرة في نشرات الأخبار ..
هي ذاكرةُ وجعٍ ممتد ، و نبضُ أمةٍ لم يتوقف رغم كل ما أثقله ..
هي الأم التي تُخبّئ دموعها كي لا تُثقل قلب طفلٍ اعتاد صوت القصف ،
و هي الأب الذي يخرج كل صباحٍ حاملاً روحه على كفّه
هي الكرامة التي رفضت أن تنكسر
هي أرضٌ تتشبث بالحياة رغم كل ما يُراد لها من غياب
و شعبٌ يكتب بصموده فصولًا من الثبات - لا تشبه إلا نفسه -

===

على قول غسان كنفاني " الإنسان قضية "
كأنّ فلسطين كلّها تختصر هذا المعنى ..
قضية تسكن فينا ، في وعينا ، في اختبار إنسانيتنا

في هذه الأيام ، صدرت قراراتٍ تمسّ الأسرى و تهدد مصيرهم
ماذا يعني أن نصمت .. بينما هناك من يُسلب صوته ، و اسمه ، و حقّه في الحياة ؟

و @أمير جزائري حر تحدث عن ذلك في
الصهاينة يُصدّقون على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين & والأمّة في غيبوبة..

قرارات كهذه
كاشفة لضمير هذا العالم
- حين يُترك الأسير وحيدًا في مواجهة مصيرٍ يُكتب له -
أتساءل .. هل تُقاس العدالة بميزان القوة ؟ لهذه الدرجة هُنّا !!!!

===

هنا تحديدًا ، يتردّد صدى كلمات أمل دنقل :
" لا تصالح ، و لو منحوك الذهب .. "
القضية ليست قابلةً للمساومة ، و لا الوجع قابلًا للنسيان ..
و ما يُؤخذ بالقوة لا يُستردّ إلا بالقوة ..
[ إذا أردت شيئاً فخذه بذراعيك وكفيك وأصابعك - غسان ]

أخي/أختي اللماوي(ة)
دعم فلسطين ليس شعارًا موسميًا ، و لا عاطفةً عابرة ..
أكبر من مجرد موقف أخلاقي ..
و لعلّ أضعف الإيمان - إن عجزت الأيدي - أن تبقى القلوب حيّة ،
و أن تظلّ الذاكرة يقِظة ، و أن نُعلن انحيازنا و لو برمز ..
" إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية .. فالأجدر بنا أن نغير المدافعين .. لا أن نغير القضية " - غسان

===

يمكن لتفصيلٍ صغيرٍ أن يكون رسالةً صامتة ، واضحة ..
وجدتُ موقعًا - تطبيقا - بسيطًا يتيح إضافة علم فلسطين إلى الصورة الرمزية بسهولة
و قد جرّبته شخصيًا كما ترون في صورتي
فكان ذلك - على بساطته - شعورًا بالمشاركة
1775058886022.webp


أدعوكم لتجربته هنـــــــــــا
كخطوةٍ رمزية تعبّر عن وعي و انتماء
أن نقول لسنا على الحياد

فلسطين لا تطلب منا المستحيل ،
و لا الأسرى ينتظرون منا معجزات ..
كلّ ما هناك .. أن لا نكون جزءًا من هذا الصمت الطويل ،
أن لا نسمح للنسيان أن ينتصر ..

قد لا نملك تغيير الواقع ،
لكننا نملك أن لا نُزيّف موقفنا ..
أن لا نمرّ مرور العابرين أمام وجعٍ بهذا الوضوح

و الكثير لم يُقـــــــــــال


- لمعانُ الأحداق -
بكلِّ حُزن و خجل

أختم بقول تميم البرغوثي
[ لما تشوف الشهيد تبقى السلامة خجل، وتبقى عايز تقوله يا أخي آسِف، طب قولي بس أعمل ايه، لو يعني فيها عمل ]

تحية طيبة
 
توقيع لمعانُ الأحداق
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
توقيع لمعانُ الأحداق

يشاهد حاليًا هذا الموضوع:​

المجموع: 11 (الأعضاء: 1, الزوار: 10)
 
توقيع لمعانُ الأحداق
موضوع في القمة سلمت يداك
 
لله الأمر من قبل ومن بعد. ..حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم إنا نستودعك أسرى فلسطين فأنت أرحم بهم منا
كتب الله لك الاجر الأهم والأقوى هو الدعاء لله عز وجل والتضرع إليه
قادر ربنا كما زلزل الارض تحت قتلة الشعب السوري قادر سبحانه أن يزلزل الأرض تحت أقدام قتلة الشعب الفلسطيني
ولله الامر من قبل ومن بعد
 
===

===

===

إضغط للتوسيع...
بارك الله فيك أختي ،واجبات المسلم تجاه القضية الفلسطينية: معرفة أخبارهم والحزن على. حالهم والتفاعل مع قضاياهم، المجاهدة بالقلم والنشر، مقاطعة المنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، التبرع لإخواننا عن طريق الجمعيات من بينها جمعية البركة، الدعاء لهم مع الإلحاح وأن يكون بصيغة المضطر فهو أوجب للاستجابة.
 
تحية طيبة إكرام..
شكرا على الموضوع.
نعم هم ليسوا أرقاما بل بشر.. وفي كل أعراف البشر مسلمهم وكافرهم لا يُقتل الأسرى.. إلا في أمة إخوة الخنازير.. وهو سلوكهم الطبيعي لأن في جيناتهم موروث قتلة الأنبياء..
ماذا ننتظر من بشر يعلمون بأن أجدادهم كانوا قتلة... لعنة الله عليهم إلى يوم الدين..
الله يمهلهم وإن زوال دولتهم لقريب بحول الله.
والمطلوب هو كما تفضل من سبقني؛ كل ما يمكن من اهتمام بالقلب ودعم بالقلم واللسان وبالمال ومن استطاع أكثر فليفعل..

وأدنى ما هو مطلوب هنا هو وضع ذلك الإطار الذي فيه ألوان علم فاسطين على الصورة الرمزية..
وأرى أن الإخوة لم بستجيبوا.. لعلهم لم يفهموا أو لم يتفطنوا جيدا للطلب.. فالبعض يقرأ عنوان الموضوع ويسارع بوضع مداخلة تضامن ودعاء ..الخ
سأعيد تنبيههم...
..
 
توقيع أمير جزائري حر
تحية طيبة للمتابعين.
هذا الموضوع ينبه للتضامن مع الأسرى بحد أدنى وهو وضع إطار بألوان علم فاسطين على الصورة الرمزية هكذا:
..
IMG_20260402_075514.webp

..
ورابط التطبيق وضعته إكرام في المداخلة الأولى..
وهذا هو 👇
أدخل للتطبيق
فلا تبخلوا بهذا الحد الأدنى..
فذلك الإطار يذكرك كلما نسيت.. بأن لك إخوة في العقيدة أسرى.. ومشنقة الصهاينة تنتظرهم..
..
كل من وضع الإطار 🇵🇸 على الصورة الرمزية من أبناء اللّمة المتعاطفين مع فلسطين يضع مداخلة هنا ويكتب فيها ؛
تمّ 🇵🇸
...
تحديث 13 مارس 2026 //

آخر تعديل:
توقيع أمير جزائري حر
قال أم إسراء:
لاحظت من صفحات عدة أن أعضاء الكنيست كانوا يضعون دبابيس )des broches) على شكل حبل المشنقة..
بصورة يدعون للقتل وعن قناعة..
ولا يتحرك مدعي حقوق الانسان
مشاهدة المرفق 186306مشاهدة المرفق 186307مشاهدة المرفق 186309
إضغط للتوسيع...
الصهاينة صنعوا دبوس ( بروش) على شكل مشنقة.. ويثبتونه على صدورهم..
أفنعجز نحن عن مجرد وضع رمز علم فلسطين على صورنا الرمزية.. 😔
 
توقيع أمير جزائري حر
السلام عليكم

اليوم موضوعك ليس موضوعا يكتب لأجل أن نتشارك فيه مشاعرنا أو آرتءنا ، بل لأجل أن نكون جزءا من هذا الدعم الذي هو حقا بسيط جدا ، لكن هذا مل يستطيع المرء فعله .. .


اسمحيلي فقط نرفد صورة هذي تاعي ونرجع للموضوع إن شاء الله أقو لك فيها أنه تم الأمر .. 😊
 
توقيع Tama Aliche
توقيع Tama Aliche

يشاهد حاليًا هذا الموضوع:​


المجموع: 5 (الأعضاء: 1, الزوار: 4)
 
توقيع أمير جزائري حر
ويبقى السكوت علامة مسجلة لحكامنا العرب..
فقبلها أبيدت غزة ولم يكن هناك "معتصم" قال أنا لك ياغزة..
نأمل أن يتحرك من هم منسوبين للاسلام أولا وبعدهم مدعي حقوق الانسان..
لحماية المرابطين في سجون الاحتلال..

تم
 
توقيع أم إسراء
بورك في قلمك المبدع
 
فلسطينُ قضيتُنا اليومَ و كلَّ يومٍ
 
توقيع لمعانُ الأحداق
العودة
Top Bottom