مجلة شاكاين (Sha-Kain) تعود اليكم بوجه جديد

فريد أبو فيصل

:: مشرف اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمة الله جميعا:

اخواني اخواتي في اللمة سعينا الدؤوب لخدمتكم هو تعبير عن مدى حبنا وتعلقنا بهذا الصرح العريق ادامه الله منبرا ومنارة ومسكنا لنا جميعا.

إلى جيل "اللمة" الذهبي.. وإلى صناع الحاضر والمستقبل

هل تتذكرون أيام المجلات الراقية؟
معرض المجلات الالكترونية إصدارات مجلة شاكاين ومجلات متنوعة صادرة عن منتدى اللمة الجزائرية

المجلات

معرض المجلات الالكترونية إصدارات مجلة شاكاين ومجلات متنوعة صادرة عن منتدى اللمة الجزائرية من تحرير و إنجاز الأعضاء المنتسبين لها ...
منذ سنة 2008، كانت "مجلة شاكاين" هي الواجهة الثقافية والتقنية لمنتدانا. كنا ننتظر صدورها بصيغة PDF، ونعلم حجم الجهد، الوقت، والتصميم الذي كان يبذله خيرة أعضائنا لإخراج تلك النسخ الاحترافية للنور.
لم يكن المحتوى والتحرير هو التحدي بل امكانية توفر مصمم جاهز لتصميمها

اليوم.. "شاكاين" تعود، ولكن بروح العصر! 🤖

بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، قررنا بعث هذا الاسم العريق من جديد بصيغة "الرادار الذكي". لقد استبدلنا برامج التصميم اليدوية بـ "خوارزميات ذكية" تعمل على مدار الساعة لتكون عيناً لكم على أهم الأخبار والمواضيع، بأسلوب "شاكاين" الذي عرفتموه: ممتع، مفيد، وجزائري بامتياز.

ما هو الجديد في "مجلة شاكاين - النسخة الآلية"؟

✅ تغطية فورية: لن تنتظروا شهراً للصدور، الرادار يحدثكم كل ساعتين بأهم ما يدور في الساحة.
✅ ذكاء اصطناعي بلمسة جزائرية: التلخيص يتم بلهجتنا العصرية، ليقرب المسافات بين الخبر والقارئ.
✅ مهمتها محددة: هو ممثل للمنتدى وليس بديلا للعضو او لانشاء مواضيع بل مهامه: التفاعل فقط معكم ومع محتواكم المطروح و ايضا جلب اخر اخبار العالم في مجالات مفيدة لمنحكم فكرة او اقتراح مناقشة موضوع خبر.

دعوة للمشاركة:
هذه المجلة هي ملككم كما كانت دائماً منذ 2008. "شاكاين" اليوم هو راداركم الذكي، فكونوا معه لنتشارك النقاش ونحيي روح التفاعل التي ميزت اللمة لسنوات بما تنشره المجلة من أخبار وأفكار وأحداث داخل اللمة الجزائرية وحول العالم.

شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي سعيكم لاجل اثراء المنتدى و خدمة زواره
والرفع من مستوى المحتوى الجزائري والعربي عموما


فكرة وتنفيذ: فريد أبو فيصل
 
اكتشفوها في بداية الاطلاق:

مظهر pc:

مظهر الهاتف الذكي:
عودة ميمونة لمجلة شاكاين لما كُنت مجرد زائر كُنت نستناها بفارغ الصبر
 
حبيبي بوفيصل
ادعمك و اشجعك
 
عودة ميمونة للمجلة و بالتوفيق
 
🥳🥳🥳🥳
المجلة التي لاتنسى
عودة ميمونة إن شاء الله
 
مرحبا بكل مفيد نافع..
لكن لم أفهم كيف يمكننا أن نشارك؟
ومتى يظهر أول عدد ؟
موفقين..👍
 
قال أمير جزائري حر:
مرحبا بكل مفيد نافع..
لكن لم أفهم كيف يمكننا أن نشارك؟
ومتى يظهر أول عدد ؟
موفقين..👍
حسب وش فهمت
مافيهاش مشاركة
هذا الذكاء الاصطناعي هو رح يخبرنا بواش صاري في اللمة
يعني في كل مرة يتم نشر موضوع جديد
سيتحدث عنه
في موضوع خاص به .. و بالدارجة الجزائرية
لا يمكن التفاعل أو الرد على مشاركاته
 
كيفما كانت هذه العودة، فهي بلا شك إضافة مميزة للمنتدى، نسأل الله أن تنال إعجاب الأعضاء.
وفكرة توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة المنتدى رائعة، وفقكم الله أستاذنا الكريم لكل ما يحب ويرضى.
 
شكراً لكم على إعادة إحياء مجلة شاكاين بروح حديثة و مميزة
خطوة رائعة تعكس حبكم للمنتدى و حرصكم على تطويره
بارك الله في جهودكم
في المتابعة
....
 
ان شاء الله النسخة المستقرة v2.1
واجهة قراءة عصرية ومبتكرة مصممة خصيصاً لمنتدى اللمة الجزائرية
تحميل المحتوى فوراً
تصفح ذكي للموبايل
ميزة "العودة للأعلى"
هوية بصرية موحدة مع ستايل منتدى اللمة وتبديل الاوضاع بين الداكن والفاتح
الترتيب الخبر الأحدث أولاً
نقاء المحتوى ومراقبته

كيفاش يمشي ياجماعة:

تم تجهيز 3 اعدادات جلب وتجميع (جديد محتوى المنتدى+ جديد محتوى موقع (الشروق الجزائري/ اختياري) بفلتر مرور محتوى مخصص ومراقب
بعدها يتم تمريره الى اداة الذكاء الاصطناعي للتعامل مع عدة اوامر مبرمجة مسبقا قمت بتحديدها منها مثلا الهوية الدزيرية...الخ
بعدها يتم اعادة ارسالها الى منتدى اللمة مرتبة ومؤقتة بوقت معين للارسال الالي المحدث والمستمر دون تدخل بشري
بعدها يتم الكتابة اليا في موضوع مخصص عبارة عن ردود بعدها يتم نشرها في (صندوق) وايقونة تظهر في الواجهة تم تجهيزها ايضا للعرض بشكل مجلة في صفحة مستقلة باعدادات تنسيق ومظهر محددة ومريحة للتصفح
المهم رحلة طويلة ومعقدة تم ضبط محطاتها بصعوبة خلال الايام السابقة كادت تلغي فكرة المشروع
والنتيجة بين ايديكم الحمد بعد اصرار وصبر لم ارد الا ان تنجح مهما حصل.

ان شاء الله يعجبكم يا جماعة تعبت فيه وهبلني واستغرق مني ايام طويلة في تجهيزه وضبطه بالشكل الحالي المستقر انها هديتي لكم مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي نستغل ما يفيدنا وينفعنا منه.
هو مجرد محلل ومحرر اخبار وليس بديل عضوية في اللمة فمهمته محددة لا يتجاوزها.
ممكن يكون فيه اخطاء وهذا شيء طبيعي.

ان شاء الله يكون رفيقكم في تصفح اخبار المنتدى والاعضاء والعالم وخاصة المحلية وما يهم الجزائر.
دعوة خير تكفيني..
 
اللمة في تطور مستمر
بارك الله فيك خويا فريد وفي جهودك لإحياء المجلة من جديد وبحلة جديدة
 
