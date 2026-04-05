المهيبة ... بين اصالة الماضي و ضغوط اليوم
هذا التحول جعل المهيبة في بعض الحالات تخرج عن معناها الأصلي
المهيبة تُعتبر من أبرز العادات الجزائرية المرتبطة بفترة الخطوبة
و هي عادة قديمة تحمل في طياتها الكثير من الرمزية و المعاني الإجتماعية
في الماضي كانت المهيبة بسيطة و ذات طابع رمزي
حيث يقدّم الخاطب أو أهله هدايا متواضعة مثل الحلويات التقليدية الفواكه الموسمية قطعة قماش أو عطر
و الهدف منها إظهار الإحترام و التقدير و تجديد الوعد بالزواج
هذه البساطة كانت تعكس صدق النية و تُقوي الروابط بين العائلتين بعيدًا عن أي مظاهر أو تكليف زائد
لكن مع مرور الزمن تغيّر شكل المهيبة في كثير من المناطق فأصبحت عند بعض العائلات أكثر تكليفًا و مظاهرًا
حيث يُنتظر أن تكون الهدايا كبيرة و غالية مما يخلق ضغطًا ماديًا و إجتماعيًا على أهل العريس بدل أن تبقى مجرد عادة جميلة
و تتحول إلى نوع من المنافسة أو الإستعراض الإجتماعي
بينما في مناطق أخرى مازالت محافظة على طابعها البسيط و الرمزي
و هنا يظهر الفرق بين الماضي و اليوم من عادة إجتماعية تعبّر عن الإحترام و النية الصادقة
إلى تقليد قد يُفقد معناه إذا طغت عليه المظاهر
لذلك يبقى السؤال مطروحًا
هل يجب أن نحافظ على المهيبة كعادة رمزية بسيطة تُعبر عن النية الصافية أم أن المجتمع صار يتقبلها كجزء من المستوى الإجتماعي الذي يجب إظهاره ؟
ما رأيكم في الموضوع ؟
أنتظر آرائكم تعليقاتكم و تفاعلكم
شكرا لكم
....
