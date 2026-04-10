أكبر خطأ في التعليم == سلسلة متجددة ==

جليلوس

أكبر خطأ في التعليم اليوم…
أننا نخلط بين “الطفل الذي يجيب” و”الطفل الذي يفهم”.

نفرح عندما يحفظ الدرس،
ونطمئن عندما يكرر الإجابة،
ونعتقد أنه تعلّم…

بينما الحقيقة أبسط وأخطر:
هو تعوّد فقط.

التعليم ليس أن تعطيه الحل…
بل أن تعلّمه كيف يبحث عنه.

ليس أن تشرح أكثر…
بل أن تجعله يفكر أكثر.

لكن هنا تبدأ المشكلة…

عندما نحاول أن نترك للمتعلم فرصة ليحاول،
يُقال: “المعلم لم يشرح”

وعندما نطلب منه التفكير،
يُقال: “البرنامج صعب”

وعندما نرفض إعطاء الحل مباشرة،
يُقال: “أين دور المعلم؟”

الحقيقة التي لا نحبها:
نحن تعودنا على تعليم مريح…
لا يتعب المعلم، ولا يجهد التلميذ،
ولا يُنتج فهمًا حقيقيًا.

التفكير يحتاج وقتًا،
ويحتاج صبرًا،
ويحتاج أن نقبل أن الخطأ جزء من التعلم.

المعلم الذي يجعل تلميذه يفكر…
لا يختصر الطريق، بل يبنيه.

وربما لا تظهر النتيجة فورًا…
لكنها تبقى.

السؤال الذي يجب أن نطرحه:
هل نريد طفلًا يحفظ ليُجيب اليوم…
أم يفهم ليواجه الحياة غدًا؟
 
المقاربة بالكفاءات هي نهج بيداغوجي حديث يضع المتعلم في مركز العملية التعليمية، يهدف إلى تنمية قدراته وتوظيف المعارف والموارد (معارف، مهارات، مواقف) لحل وضعيات-مشكلة حقيقية، بدلاً من حفظها. تعتمد على التعلم النشيط وتكامل المعارف، وتم اعتمادها في العديد من الأنظمة التربوية كبديل للمقاربات التقليدية.
 
تحية طيبة أستاذنا المحترم..
وضعت يدك على "الجرح" أو مكمن "الخلل'
رغم أن المعتمد "رسميا" هو المقاربة بالكقاءة.. إلا أن الممارسات عكس ذلك تماما٬ سواء في المؤسسات الرسمية أو في العالم الموازي لها وهو عالم الدروس الخصوصية..
لم يعد الهدف إعداد طالب يفهم ويحلل ويستنتج.. بل روبوت يتم تحفيظه لنماذج من المسائل والتمارين والتحليلات والمقالات الفلسفية....الخ خاصة في الأقسام المقبلة على امتحانات مفصلية مثل الرابعة متوسط والبكالوريا..
ومن الأسباب أذكر ثقل المناهج التي جعلت الأستاذ لا يمتلك بحبوحة الوقت ليعمل بمقاربة الكفاءة وتنميتها في المتعلم.. وصار الأستاذ في سباق ضد الساعة.. لإنهاء البرنامج..
 
