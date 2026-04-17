رحلة مع كتاب

نجـود

نجـود

:: عضو مُشارك ::
مراحب..

لطالما كانت الكتب أكثر من مجرد كلمات تُقرأ، كانت أفكارًا تُوقِفني، وجملًا تُشبهني، وأحيانًا مرايا أرى فيها نفسي بوضوح.
في هذا الموضوع، سأشارك معكم اقتباسات من الكتب التي أقرأها،
ليس لأنها جميلة…
بل لأنها تركت أثرًا ما داخلي.

قد تكون جملة واحدة كفيلة بتغيير نظرتنا لشيء كامل،
أو فكرة صغيرة تفتح بابًا لنقاش كبير.

ربما سأضع أحيانا بعض الهوامش أو التفاعلات التي أحاطت بي أثناء قراءة تلك العبارات..
 
ما الذي يحمل الإنسان على رغبته في النجاة من الموت حتى مع مأساوية ما يحيط به؟
لماذا نتشبت بالحياة رغم وحشيتها معنا أحيانا؟
أحد الأسئلة التي خلفتها بداخلي حرب غزة على وجه الخصوص.. وحينما وقعت يداي صدفة على كتاب " الإنسان يبحث عن معنى" كنت مسرورة من شيء واحد وهو إمكانية حصولي على إجابة لتلك الأسئلة..
 
الإنسان يبحث عن معنى



وأعتقد أننا:
نعاني لنتمخض ولتخرج زبدة أرواحنا.. لنعرف من نحن حين تضعنا الحياة في سكتها الصعبة...لنقترب من انسانيتنا أكثر.
نعاني لأن المعاناة وحدها من تصنع تعريفا للذة.
نعاني ونموت.. لأن الفكرة من الحياة كلها تتلخص في كونها رحلة اختبار: من ينجح ؟ ومن يرسب؟
 
المواضيع المشابهة

البشير البشير
كبار في السن لكن اوفياء مع كتاب الله
المشاركات
15
المشاهدات
956
البشير البشير
البشير البشير
prince of love
تعلم الإنجليزية مع كتاب كامبريدج للمبتدئين
المشاركات
6
المشاهدات
1K
عبدالرؤوف
عبدالرؤوف
M
رحلة مع الجااال
المشاركات
3
المشاهدات
781
السلطانة
السلطانة
م
حضر نفسك للبكالوريا مع كتاب أحمد خليفة في العلوم
المشاركات
1
المشاهدات
2K
imaa
I
م
حصريا "العلامة الكاملة في التاريخ و الجغرافيا" مع كتاب ملخص الدروس و كتاب " مصطلحات +شخصيات+تواريخ+خ
المشاركات
6
المشاهدات
7K
emmanina
E
العودة
Top Bottom