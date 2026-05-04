تدبّر سورة البقرة | المقطع الأول(1–5)

نبدأ اليوم أول خطوة في رحلة تدبّر سورة البقرة، نحاول أن نفهم ونقترب من المعاني، لا أن نقدّم تفسيرًا جاهزًا.
الآيات (1–5)
الفكرة العامة:
بداية السورة تعرّفنا على صفات أهل الهداية، وكأنها تقول: هذا الكتاب عظيم… لكن من الذي ينتفع به؟
وقفات تدبّر
1 الم * ذلك الكتاب لا ريب فيه
- لماذا قال "ذلك الكتاب" وليس "هذا الكتاب"؟
إشارة إلى علوّ مكانة القرآن وعظمته.
- "لا ريب فيه"
هل المشكلة في وضوح القرآن… أم في قلوب الناس؟
لم يقل: هدى للناس مباشرة، بل خصّ المتقين
كأن الهداية تحتاج قلبًا مستعدًا.
؟ سؤال صادق مع النفس:
هل أنا أبحث عن الهداية فعلًا؟ أم أقرأ دون حضور قلب؟
3 الذين يؤمنون بالغيب
أول صفة: الإيمان بما لا نراه
- الله، الملائكة، الآخرة…
ليس كل ما لا يُرى يُنكر… بل أعظم الحقائق غيب.
4 ويقيمون الصلاة
لم يقل "يصلّون" بل "يقيمون"
- أي بإتقان، خشوع، محافظة
هل صلاتي عادة… أم عبادة حقيقية؟
5 ومما رزقناهم ينفقون
الإنفاق جاء بعد الصلاة
- علاقة بين صلة العبد بربه، وإحسانه للناس
الإيمان الحقيقي يظهر في العطاء.
6 والذين يؤمنون بما أُنزل إليك…
الإيمان لا يتجزأ
- القرآن + الكتب السابقة
المؤمن لا ينتقي ما يعجبه فقط.
7وبالآخرة هم يوقنون
لم يقل "يؤمنون" فقط، بل "يوقنون"
الفرق:
- الإيمان: تصديق
- اليقين: ثبات لا يتزعزع
هل فعلاً أعيش وكأن الآخرة يقين؟
خلاصة المقطع
هذه الصفات ترسم لنا ملامح الإنسان المتقي:
- قلبه مرتبط بالغيب
- صلاته حاضرة
- كريم في عطائه
- إيمانه شامل
- نظره دائم للآخرة
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
ليس أي هدى… بل هدى خاص من الله
وليس أي فلاح… بل الفلاح الحقيقي
مساحة تفاعل
اختر صفة من هذه الصفات:
- هل تجدها في نفسك؟
- أم تحتاج أن تعمل عليها؟