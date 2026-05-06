تدبر سورة البقرة ( المقطع الثاني)

ritadj firaous
:: عضو منتسِب ::
reaction 23
الجوائز 2
- تاريخ التسجيل
- 4 ماي 2026
- المشاركات
- 6
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 12 ديسمبر
- الجنس
- أنثى
تدبّر سورة البقرة | المقطع الثاني (6–7)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن تعرّفنا في المقطع الأول على صفات المتقين (أهل الهداية)، ننتقل الآن إلى الصنف الثاني من الناس…
الآيات:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
وقفات تدبّر
1. (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)
النتيجة واحدة… لا يؤمنون
لماذا؟
- هل لأن الدليل غير واضح؟
- أم لأن القلوب أغلقت نفسها؟
إشارة مهمة:
المشكلة ليست في البلاغ… بل في الاستعداد الداخلي
2. (لا يؤمنون)
صيغة ثابتة تدل على الإصرار
تدبّر:
ليس مجرد شك عابر… بل موقف مستمر من الرفض
3. (ختم الله على قلوبهم)
الختم = إغلاق تام
سؤال مهم:
هل الله أغلق قلوبهم ابتداءً؟
الفهم الصحيح:
- هم رفضوا الحق مرارًا
- فأصبحوا غير قابلين له
فجاء الختم نتيجة لا ظلمًا
4. (وعلى سمعهم)
السمع ذُكر مفردًا
لأنه طريق أساسي لتلقي الحق
لكن:
حتى مع السماع… لا يوجد تأثير
5. (وعلى أبصارهم غشاوة)
الغشاوة = غطاء
كأنهم:
- يرون… لكن لا يبصرون
- يسمعون… لكن لا ينتفعون
خلاصة المقطع
الكفر ليس نقصًا في الأدلة
بل إغلاق متكرر للقلب حتى يُختم عليه
أخطر ما في الأمر:
أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتأثر فيها بالحق
مقارنة خفيفة (مع المقطع الأول)
- المتقون: قلوب مفتوحة → فهداية
- الكافرون: قلوب مغلقة → فلا إيمان
الفرق الحقيقي: القلب
مساحة تدبّر
سؤال صادق:
هل أمرّ أحيانًا بآيات أو مواعظ ولا أتأثر؟
تنبيه:
بداية القسوة صغيرة… لكنها إن استمرت قد تقود إلى ما هو أخطر
نسأل الله قلوبًا حيّة تقبل الحق وتخشع له
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أن تعرّفنا في المقطع الأول على صفات المتقين (أهل الهداية)، ننتقل الآن إلى الصنف الثاني من الناس…
الآيات:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)
وقفات تدبّر
1. (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)
النتيجة واحدة… لا يؤمنون
لماذا؟
- هل لأن الدليل غير واضح؟
- أم لأن القلوب أغلقت نفسها؟
إشارة مهمة:
المشكلة ليست في البلاغ… بل في الاستعداد الداخلي
2. (لا يؤمنون)
صيغة ثابتة تدل على الإصرار
تدبّر:
ليس مجرد شك عابر… بل موقف مستمر من الرفض
3. (ختم الله على قلوبهم)
الختم = إغلاق تام
سؤال مهم:
هل الله أغلق قلوبهم ابتداءً؟
الفهم الصحيح:
- هم رفضوا الحق مرارًا
- فأصبحوا غير قابلين له
فجاء الختم نتيجة لا ظلمًا
4. (وعلى سمعهم)
السمع ذُكر مفردًا
لأنه طريق أساسي لتلقي الحق
لكن:
حتى مع السماع… لا يوجد تأثير
5. (وعلى أبصارهم غشاوة)
الغشاوة = غطاء
كأنهم:
- يرون… لكن لا يبصرون
- يسمعون… لكن لا ينتفعون
خلاصة المقطع
الكفر ليس نقصًا في الأدلة
بل إغلاق متكرر للقلب حتى يُختم عليه
أخطر ما في الأمر:
أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتأثر فيها بالحق
مقارنة خفيفة (مع المقطع الأول)
- المتقون: قلوب مفتوحة → فهداية
- الكافرون: قلوب مغلقة → فلا إيمان
الفرق الحقيقي: القلب
مساحة تدبّر
سؤال صادق:
هل أمرّ أحيانًا بآيات أو مواعظ ولا أتأثر؟
تنبيه:
بداية القسوة صغيرة… لكنها إن استمرت قد تقود إلى ما هو أخطر
نسأل الله قلوبًا حيّة تقبل الحق وتخشع له