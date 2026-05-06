تدبر سورة البقرة ( المقطع الثاني)

ritadj firaous

تدبّر سورة البقرة | المقطع الثاني (6–7)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 🌸

بعد أن تعرّفنا في المقطع الأول على صفات المتقين (أهل الهداية)، ننتقل الآن إلى الصنف الثاني من الناس…

📖 الآيات:
(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

✨ وقفات تدبّر

🔸 1. (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)
👉 النتيجة واحدة… لا يؤمنون

❓ لماذا؟

- هل لأن الدليل غير واضح؟
- أم لأن القلوب أغلقت نفسها؟

💡 إشارة مهمة:
المشكلة ليست في البلاغ… بل في الاستعداد الداخلي

🔸 2. (لا يؤمنون)
👉 صيغة ثابتة تدل على الإصرار

💡 تدبّر:
ليس مجرد شك عابر… بل موقف مستمر من الرفض


🔸 3. (ختم الله على قلوبهم)
👉 الختم = إغلاق تام

⚠️ سؤال مهم:
هل الله أغلق قلوبهم ابتداءً؟

💡 الفهم الصحيح:

- هم رفضوا الحق مرارًا
- فأصبحوا غير قابلين له
👉 فجاء الختم نتيجة لا ظلمًا


🔸 4. (وعلى سمعهم)
👉 السمع ذُكر مفردًا
لأنه طريق أساسي لتلقي الحق

💡 لكن:
حتى مع السماع… لا يوجد تأثير

🔸 5. (وعلى أبصارهم غشاوة)
👉 الغشاوة = غطاء

💡 كأنهم:

- يرون… لكن لا يبصرون
- يسمعون… لكن لا ينتفعون


🌱 خلاصة المقطع

🔸 الكفر ليس نقصًا في الأدلة
🔸 بل إغلاق متكرر للقلب حتى يُختم عليه

👉 أخطر ما في الأمر:
أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتأثر فيها بالحق

🎯 مقارنة خفيفة (مع المقطع الأول)

- المتقون: قلوب مفتوحة → فهداية
- الكافرون: قلوب مغلقة → فلا إيمان

👉 الفرق الحقيقي: القلب

💬 مساحة تدبّر

❓ سؤال صادق:
هل أمرّ أحيانًا بآيات أو مواعظ ولا أتأثر؟

💡 تنبيه:
بداية القسوة صغيرة… لكنها إن استمرت قد تقود إلى ما هو أخطر


🌿 نسأل الله قلوبًا حيّة تقبل الحق وتخشع له
 

