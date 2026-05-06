تدبر سورة البقرة ( المقطع الثاني)

تدبّر سورة البقرة | المقطع الثاني (6–7)السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعد أن تعرّفنا في المقطع الأول على صفات المتقين (أهل الهداية)، ننتقل الآن إلى الصنف الثاني من الناس…الآيات:(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)وقفات تدبّر1. (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم)النتيجة واحدة… لا يؤمنونلماذا؟- هل لأن الدليل غير واضح؟- أم لأن القلوب أغلقت نفسها؟إشارة مهمة:المشكلة ليست في البلاغ… بل في الاستعداد الداخلي2. (لا يؤمنون)صيغة ثابتة تدل على الإصرارتدبّر:ليس مجرد شك عابر… بل موقف مستمر من الرفض3. (ختم الله على قلوبهم)الختم = إغلاق تامسؤال مهم:هل الله أغلق قلوبهم ابتداءً؟الفهم الصحيح:- هم رفضوا الحق مرارًا- فأصبحوا غير قابلين لهفجاء الختم نتيجة لا ظلمًا4. (وعلى سمعهم)السمع ذُكر مفردًالأنه طريق أساسي لتلقي الحقلكن:حتى مع السماع… لا يوجد تأثير5. (وعلى أبصارهم غشاوة)الغشاوة = غطاءكأنهم:- يرون… لكن لا يبصرون- يسمعون… لكن لا ينتفعونخلاصة المقطعالكفر ليس نقصًا في الأدلةبل إغلاق متكرر للقلب حتى يُختم عليهأخطر ما في الأمر:أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا يتأثر فيها بالحقمقارنة خفيفة (مع المقطع الأول)- المتقون: قلوب مفتوحة → فهداية- الكافرون: قلوب مغلقة → فلا إيمانالفرق الحقيقي: القلبمساحة تدبّرسؤال صادق:هل أمرّ أحيانًا بآيات أو مواعظ ولا أتأثر؟تنبيه:بداية القسوة صغيرة… لكنها إن استمرت قد تقود إلى ما هو أخطرنسأل الله قلوبًا حيّة تقبل الحق وتخشع له