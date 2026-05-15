من الغنائم الباردة:

.

تفضَّل اللهُ علينا بمواسمِ الخيرات، ومن أعظمِها أيامُ العشرِ من ذي الحِجَّة؛ لنعمرَها بالطاعات، ونغتنمَها في رفعِ الدرجاتِ وتكفيرِ السيئات.

.

قال النبيﷺ: "ما مِن أيامٍ العمل الصالح فيهن أَحبّ إلى الله من هذه الأيام العشر"،

قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟

قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري والترمذي واللفظ له.

.

فحري بالمسلم أن يغتنمها بشتّى أنواع القُربات، من صلاة وصيام وذِكر وصدقة وقراءة قرآن، وبرّ وصلة رحم، وإحسان إلى الخَلق، وإكثار من التكبير، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، فهي أيام عظيمة، والعمل الصالح فيها مضاعف، فالكيس من اغتنمها والمَغبون من ضيّعها!