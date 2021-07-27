طريقة عمل سلطة اللحمة الباردة

سمية حسن

سمية حسن

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 جوان 2021
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
السعودية
الجنس
أنثى
مكونات تحضير سلطة اللحمة الباردة
للسلطة:

4 أكواب جرجير
1 كوب براعم بروكسل مقطعة إلى شرائح رفيعة
نصف كوب بازلاء مجمدة مذابة
1/4 كوب بصل أحمر مقطع رفيع
1 كوب طماطم كرزية أو طماطم عنب ، مقطعة أنصاف
1/3 كوب زيتون كالاماتا منزوع النواة ومقطع إلى نصفين
1 كوب سيليجين مقطعة إلى أنصاف (أو مكعبات جبن موزاريلا طازجة)
1/3 باوند من اللحم البقري المشوي المقطّع إلى شرائح رفيعة جدًا (استخدمت عين المشوي المستدير) (أو استخدم شريحة لحم متبقية ، دجاج ، لحم خنزير ، جمبري)
2 ملاعق كبيرة بارميجيانو ريجيانو أو جرانا بادانا حلق , اعرفي طريقة عمل شاورما اللحم

للتزيين:

1 فص ثوم كبير مفروم
1 ملعقة صغيرة خردل ديجون
1/2 ملعقة صغيرة من قشر الليمون
1 1/2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملاعق طعام من الطماطم المجففة في الزيت ، مفرومة ناعماً
1 ملعقة كبيرة زيت من الطماطم المجففة
رشة ملح كوشير
رشة فلفل أسود

تعليمات
اصنع الثوب:

في وعاء صغير ، يُمزج الثوم ، خردل ديجون ، قشر الليمون ، عصير الليمون ، زيت الزيتون ، الطماطم المجففة ، زيت الطماطم المجفف ، الملح والفلفل. خفقت للاستحلاب. اجلس جانبا.
في وعاء واسع ضحل ، ارم الجرجير وبراعم بروكسل. ضعي فوقها البازلاء والبصل الأحمر والطماطم والزيتون والسيليجيين. ضعي شرائح اللحم البقري الرقيقة على السلطة ورشيها ببارميجيانو ريجيانو والريحان. رشي عليها الصلصة وقلبيها للتقديم.
 
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