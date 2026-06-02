كيفاش كنا وكيفاش ولينا

بسم الله الرحمن الرحيم



السلام عليكم





احم احم عدنا والعود احمد ههههه

اسمحولي راهي تالفتلي الحالة شويا مع لكتيبة تقول جامي عبر وجامي كتبت



اولا مزالني متفكركم كامل خاوتي لي جوزت معاكم يمات شابين مايتعاودوش

المهم تحياتي للجميع



الموضوع هذا كي دخلت لهنا جا في بالي وقلت نسيي نكتب بلاك مزال عندي هواية الهدرة ههههه

هي الواحد كل ما يكبر يكبر الطموح تاعو والاهداف تاعو وكل ما يكبر لوكان يشوف موراه يطل غير سكيمي يعني بلعقل يطل موراه على اليامات لي جاز عليهم كيفاه كان التصرفات تاعو وكيفاه كان يتعامل مع الناس مع الاصدقاء



يشوف زعما واش هي الحاجات لي كانت تضحكو وواش هي الحاجات لي كانت تزعفو وتبكيه بلاك ...

علبالك جيك لحظت ادراك وقادر حتى تضحك على روحك هههههه

تقول سيبافري يعني موحال انا كنت هكذا هههه

( بين قوصين من ذالك الكائن الغريب هههه )

اومايڨود انا كنت نخمم هكذا انا كانت تعجبني هذي الحاجة انا زعفت على هذي انا بكيت كي ماشريتش هذي



جيك لحظة ادراك انو الواحد يعيش الحاضر خاطرش مستقبلك راهو يضحك عليك كيما انت ضرك حاضرك راهو يضحك على ماضيك هههه



بديت نتفلسف ديركت مع اني في الباك ديت واقيل 3 عليها برك ههههه



نولو لموضوعنا لي هو كي دخلت للمة تفكرت لحكايات لي كنا نكتبوهم هنا والضحك لي كنا نضحكوه مع بيانسور

سلطانتنا لي نقدمولها التحية

كنا نديرو المشاغبات والمشاكل والضحك والڨصرة والتمهبيل مع ممبعد جي تبدى تعيط وتغلقنا الموضوع وتقولنا عندكم انذار هههه

تولي كاش 10 سنين حتى 15 سنة للوراء هكذا يعني كنا صغار شويا مي ماشي بزاف هههههه

( يا ربي مايكونوش هنا صحاب 15 سنة ويقراو واش كنا نكتبو ههه‍ههه )

( يا أطفال وقتنا وهذاالوقت مش كيف كيف تذكرو ديما هكذا ههههه )



لوكان كاش واحد يجي يوريلي الكتابات تاعي لي هنا نقدر نموت بالحشمة هههه



بصح هذي هي سنة الحياة من الضحك واللعب لي تعلمنا الكتابة والقراءة وصباغة الكلمات وحتى ولينا من محبي الشعر والقصص



اللمة صح كانت ومزالت لمة تجمعنا وتلمنا



كي كتبت عنوان النص قلت ماشكيتش نكتب موضوع كيف زمان ههههه

بصح هاه شكون راح يحبسني ههههه

خلاص خلاص تعود تشوفوه الموضوع طويل ماتكملوهش هههه





ايا اتهلاو في رواحك



الحنين الى الزمن القديم

















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