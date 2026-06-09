حسرة على القدس

نسرين عزوز
:: عضو مُشارك ::
التفاعل 822
الجوائز 23
- تاريخ التسجيل
- 24 جانفي 2026
- المشاركات
- 135
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 16 أفريل 2000
- الوظيفة
- شاعرة/ مدققة لغوية
- الحالة الإجتماعية
- عزباء
- العمر
- 20 إلى 25 سنة
- الجنس
- أنثى
- الأوسمة
- 1
علَى أيِّ حَالٍ سوْفَ أَبكيكِ يَاقُدسُ
فَمِنْ قَبلِ أنْ يَرْتدَّ طَرفٌ هَوَى فَأْسُ
وتَاللهِ فِي هذِي الرَّزِيَّةِ قدْ غَدَا
الْجَمِيعُ سَواءً لَا يَلوحُ لنَا رأْسُ
فَهلْ مِنْ سَبيلٍ فِيكِ يُرجَى سُلوكهُ
ولَمْ يُجْدِ هَذِي الحَالَ طِبٌّ وَلَا دَرْسُ
أيُجْدِي وَ فِينَا عَالِمٌ وَ مُعَلِّمٌ
وذُو إمْرةٍ لَكنَّ ظَاهِرَهُمْ خُرْسُ
وكُلُّ الذِي فِي العَيْشِ أُوتِيَ بَسْطَةً
ورغمَ الذِي فِي الأيْدِ أَعْيَتْهُمُ القُدْسُ
كأنَّ عَلَى هَامَاتِنَا الطَّيرَ نرْتَجِي
ونأملُ فِي العميانِ أنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ
بقلم نسرين عزوز
فَمِنْ قَبلِ أنْ يَرْتدَّ طَرفٌ هَوَى فَأْسُ
وتَاللهِ فِي هذِي الرَّزِيَّةِ قدْ غَدَا
الْجَمِيعُ سَواءً لَا يَلوحُ لنَا رأْسُ
فَهلْ مِنْ سَبيلٍ فِيكِ يُرجَى سُلوكهُ
ولَمْ يُجْدِ هَذِي الحَالَ طِبٌّ وَلَا دَرْسُ
أيُجْدِي وَ فِينَا عَالِمٌ وَ مُعَلِّمٌ
وذُو إمْرةٍ لَكنَّ ظَاهِرَهُمْ خُرْسُ
وكُلُّ الذِي فِي العَيْشِ أُوتِيَ بَسْطَةً
ورغمَ الذِي فِي الأيْدِ أَعْيَتْهُمُ القُدْسُ
كأنَّ عَلَى هَامَاتِنَا الطَّيرَ نرْتَجِي
ونأملُ فِي العميانِ أنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ
بقلم نسرين عزوز