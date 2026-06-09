حسرة على القدس

علَى أيِّ حَالٍ سوْفَ أَبكيكِ يَاقُدسُ

فَمِنْ قَبلِ أنْ يَرْتدَّ طَرفٌ هَوَى فَأْسُ





وتَاللهِ فِي هذِي الرَّزِيَّةِ قدْ غَدَا

الْجَمِيعُ سَواءً لَا يَلوحُ لنَا رأْسُ



فَهلْ مِنْ سَبيلٍ فِيكِ يُرجَى سُلوكهُ

ولَمْ يُجْدِ هَذِي الحَالَ طِبٌّ وَلَا دَرْسُ



أيُجْدِي وَ فِينَا عَالِمٌ وَ مُعَلِّمٌ

وذُو إمْرةٍ لَكنَّ ظَاهِرَهُمْ خُرْسُ



وكُلُّ الذِي فِي العَيْشِ أُوتِيَ بَسْطَةً

ورغمَ الذِي فِي الأيْدِ أَعْيَتْهُمُ القُدْسُ





كأنَّ عَلَى هَامَاتِنَا الطَّيرَ نرْتَجِي

ونأملُ فِي العميانِ أنْ تُشْرِقَ الشَّمْسُ





بقلم نسرين عزوز