ابي أمي كم أحبكما

سعد نايلي

سعد نايلي

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة
سمعت يوما مقولة ، وفكرت فيها كثيرا لغرابتها بالنسبة لي
"لا تعطي أولادك مالك قبل أن تموت لأنه إن أعطيتهم مالك و أنت حي سوف يقتلونك بالحياة"
فدارت في ذهني كل الافكار، فقلت قد يكون ذلك صحيحا لأننا في زمن بغدر فيه الابن بأبيه و الاخ بأخيه والصديق بصديقه
وهذا كله من واقعنا الذي نراه من خلال صفحات االتواصل الاجتماعي أو حتى كلام المقاهي و الحمامات و الاعراس..
لأنها أحداث إن وقعت إنتشرت بسرعة البرق لكن...
أتوقف قليلا لأعاود التفكير في الموضوع فأقول في قرارتي نفسي إن كان هذا رأي فإن أحكم على نفسي قبل أن أحكم على باقي الابناء
بأننا لا نستحق ما يفعله أباؤنا لأجلنا..
عن نفسي لن أفعل ذلك مطلقا طالما حيت
فهل يمكن أن تفكر "مجرد التفكير" في ذلك؟
كيف تعبر لوالديك عن حبك لهما ؟
وكيف تمنحهما الثقة فيك ؟
 
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