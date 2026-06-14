اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام)

Oktavio_hinda
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السلام عليكم
اليوم صباح نضت على زغاريد ومفرقعات وكلاكضو طونوبيلات
قلت واش الفريق الوطني فاز بكأس العالم ؟ زعما كنت متقدمة زمنيا ههههه
والظاهر خرجت نتائج شهادة التعليم المتوسط
ومن هذا المنبر ازف كل التهاني للفائزين على الشهادة اتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل المراحل الدراسية
اليوم صباح نضت على زغاريد ومفرقعات وكلاكضو طونوبيلات
قلت واش الفريق الوطني فاز بكأس العالم ؟ زعما كنت متقدمة زمنيا ههههه
والظاهر خرجت نتائج شهادة التعليم المتوسط
ومن هذا المنبر ازف كل التهاني للفائزين على الشهادة اتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل المراحل الدراسية