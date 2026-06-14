اعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط (البيام)

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو فعّال ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم

اليوم صباح نضت على زغاريد ومفرقعات وكلاكضو طونوبيلات
قلت واش الفريق الوطني فاز بكأس العالم ؟ زعما كنت متقدمة زمنيا ههههه
والظاهر خرجت نتائج شهادة التعليم المتوسط
ومن هذا المنبر ازف كل التهاني للفائزين على الشهادة اتمنى لهم التوفيق والنجاح في كل المراحل الدراسية
 
توقيع Oktavio_hinda
أتقدم بأجمل التهاني و التبريكات لكل الناجحين في شهادة التعليم المتوسط
أسأل الله عزّ و جل دوام التوفيق و النجاح عليهم و العاقبة لشهادات أخرى
.....
 
توقيع ام أمينة

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