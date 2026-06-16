مساء الكستناء ...بطريقتي المنزلية 🌰

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته


أحببت أن أشارككم هذه الصور للكستناء التي حضرتها في البيت خلال أيام الشتاء. احتفظت بالصور وقلت لنفسي سأشارككم عندما أجد الفرصة. 😊

طريقة التحضير:

غسلتُ حبات الكستناء جيدًا من الغبار و التراب

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ثم شققتُ كل حبة بالعرض ووضعتها في الماء لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. بعد ذلك أخرجتها من الماء ووضعتها في المقلاة على نار هادئة.

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بدأتُ أقلب حبات الكستناء من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات

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مع الوقت أصبح لون القشرة أغمق قليلًا


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وبدأت تتشقق ويظهر لب الكستناء من الداخل، وهي علامة على نضجها.
وهكذا كانت في الاخير

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فهل تحبونها مشوية أو مسلوقة
وهل لديكم طريقة خاصة في تحضيرها


 
آخر تعديل:
توقيع ريحـان
لذيذة جدا سلمت يمناك
 
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