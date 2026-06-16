مساء الكستناء ...بطريقتي المنزلية 🌰

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





أحببت أن أشارككم هذه الصور للكستناء التي حضرتها في البيت خلال أيام الشتاء. احتفظت بالصور وقلت لنفسي سأشارككم عندما أجد الفرصة.



طريقة التحضير:



غسلتُ حبات الكستناء جيدًا من الغبار و التراب



ثم شققتُ كل حبة بالعرض ووضعتها في الماء لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة. بعد ذلك أخرجتها من الماء ووضعتها في المقلاة على نار هادئة.









بدأتُ أقلب حبات الكستناء من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات



بدأتُ أقلب حبات الكستناء من حين لآخر حتى تنضج من جميع الجهات

مع الوقت أصبح لون القشرة أغمق قليلًا