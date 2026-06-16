معلومات عن حصان البحر

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🐠🤯 هل تعلم أن فرس البحر هو الحيوان الوحيد تقريبًا الذي يتولى فيه الذكر مهمة الحمل والولادة؟

في عالم الحيوانات، الأنثى هي التي تحمل الصغار في أغلب الأحيان، لكن فرس البحر يقلب كل القواعد!

تضع الأنثى البيض داخل كيس خاص في بطن الذكر، وهناك يقوم الذكر بتخصيب البيض ورعايته لأسابيع، حتى يحين وقت الولادة.

والأكثر إدهاشًا أن الذكر يمكنه أن يلد مئات الصغار دفعة واحدة في عملية تشبه المخاض الحقيقي!

🌊 تخيل أن الأب هو من يتحمل الحمل والولادة بدلًا من الأم... لهذا يُعتبر فرس البحر واحدًا من أغرب وأعجب الكائنات البحرية على الإطلاق.
 

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