أنواع الفهود في العالم.. أسرع صياد على وجه الأرض!هل تعلم أن كلمة "فهد" لا تشير إلى نوع واحد فقط؟ بل توجد تجمعات وسلالات مختلفة تنتشر في إفريقيا وآسيا، ولكل منها صفات تميزها عن الأخرى!حقائق مذهلة عن الفهود:الفهد هو أسرع حيوان بري على الإطلاق، إذ تصل سرعته إلى 120 كم/ساعة خلال ثوانٍ معدودة.يستطيع التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة أسرع من معظم السيارات الرياضية.ذيله الطويل يعمل كدفة توجيه تساعده على تغيير الاتجاه أثناء المطاردة بسرعة مذهلة.بقعه السوداء ليست متطابقة، ولكل فهد "بصمة جلد" خاصة به مثل بصمة الإنسان.يعتمد على البصر أكثر من حاسة الشم أثناء الصيد.---من أشهر أنواع وسلالات الفهود حول العالم:الفهد الإفريقيالفهد الآسيوي (الأندر عالميًا)فهد جنوب إفريقياالفهد الصوماليفهد السودانالفهد الكينيالفهد الناميبيالفهد الزيمبابويالفهد الأوغنديفهد شمال غرب إفريقيا---التكاثر عند الفهد: • مدة الحمل: من 90 إلى 95 يومًا تقريبًا.• تلد الأنثى عادة من 3 إلى 5 أشبال.• تبقى الأشبال مع أمها حتى عمر سنة ونصف إلى سنتين لتتعلم الصيد والبقاء.---صدق أو لا تصدق! الفهد يملك مخالب شبه غير قابلة للانكماش، وهي صفة نادرة بين السنوريات الكبيرة، وتمنحه ثباتًا مذهلًا أثناء الجري بسرعات خيالية!