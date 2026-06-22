السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عندي مشكله:



عندي صديقه اغلب حوارنا تتكلم عن نفسها وعن أولادها وزوجها وخرجاتهم ومشاكلها يعني عن حياتها وإذا مثلا انا اريد شي تساعدني كثير وتسمع لي لكن ردودها مختصره يعني مثلا بالامس قلت لها احس بالملل قالت نحاول نشغل نفسنا حبيبتي وبدأت تتكلم عن نفسها قالت انا مثلا اسوي كذا وكذا وكملت كلامها عن رجيمها وأولادها وتقول عيالي ماياكلو الاكله الفلانيه ومش مرتبه انا ارتبها وازينها والخ........ شو نوع هذه الصديقه كويسه او لا؟ وفي مره طلبت مني ان ازورها واعتذرت منها لم اقدر و ثاني يوم قالت حاولي ان تاتي سوف نحتفل بيوم ميلادي انتظرك و من زمان ماقعدنا مع بعض اقعني اخوك يجيبك لدينا ووو ،،واعتذرت منها وقبلت اعتذاري،، أريد اعرف نوع هالصديقه وشو اعمل؟ حسيت انو في شي من السيطره عندها



احيانا احس اني صندوق لتفريغ همومها عندي وأحيانا لا،، هل طبيعه صداقتنا طبيعيه أو لا





وكيف اعرف ان هذه الصديقه تتكلم عني بسوء من خلفي أو لا ماذا أقول وكيف اختبرها؟



بالأمس تقول وهي تراسلني انها تمسك للهاتف أو تراسلني عشان الوقت يمضي مابعرف ما امسك الهاتف هنا حسيت نفسي فقط لوقت فراغها وأحيانا تكلمني لأيام لان زوجها بيشتغل منطقه بعيده ولما يأتي زوجها احيانا مش دائما تنشغل عني





ويوم ما كنا نتكلم عن الرجيم وقلت لها أريد أن ازيد وزني وجربت كذا وكذا مانفع معايا وقالت لي وزنك جميل لاتزيد وزنك وقلت لها تذكري لما طلبت من فلانه ان اشتري الخلطه قالت انا منعتها ان ما تشتري لك تخيلت شكلك وانتي متينه وضحكت شوي قالت المتن مابينفعك جسمك كويس وحسيت كأنها غارت لكن قلت عادي غيره عفويه لكن هل تصرفها صحيح ان منعت زميلتنا ان تشترط لي الخلطه قلت يمكن بتخاف على صحتي لذلك



ومره كنت زايرتها بالبيت وقالت اركبي لعبه ولدي انتي جسمك يساعد نحيفه اما انا متينه لم عجبني كلامها وسكتت ومره قالت رحتي السوق الفلاني اشتريتي لعبه لان السوق اغلب مقتنايته للأطفال فلم ارد رديت بثقه عادي مررت الموضوع





انا هالانسانه بعزها كتير واهلي يعرفوها ومابعرف كيف اتصرف معها او شو نوع شخصيتها ساعدوني ارجوكم