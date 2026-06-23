سرقة التراث

أفنانوه

أفنانوه

:: عضو مُتميز ::
أحباب اللمة
حابة نسألكم عالتمادي هذا فسرقة التراث

اخر ما رأيت طريقة الطبخ الخاصة بالمسمن الجزائري
تحت عبارة مسمن مغربي
وكذالك الرشتة وبالبطاطا تحسها غراتان بطاطا بالرشتة
(تحريف الاكلات اللذيذة)

اكلاتي المفضلة 🫣

بصح كلما التمادي راه يكثر والجيل القادم سيشعر بأنه بدون هوية
علاش وصل لحال للسرقة هذي ووش يستفادو
 
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