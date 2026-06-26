بطل اليوم بيشو (وهران)

آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
شاب جزائري يثير الإعجاب بشجاعته الكبيرة التي لا يمكن وصفها بالكلمات
قام هذا الشاب بتسلق عمارة باستخدام يديه وقدميه وصولاً إلى الطابق الأخير لإنقاذ طفلين كانت شقتهما تشتعل بالنيــ ران
وذلك بعد اندلاع حريق في أحد أحياء ولاية وهران
أظهر الشاب شجاعة استثنائية تستحق التكريم
شجاعة كبيرة منه لايمكن وصفوها
😮
🇩🇿

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توقيع آمِيْرَتُه
بطل والله بطل شفت الفيديو يعني امر صعب
خاطر لأنه ما قجرش يبقى يشوف في الاولاد و هم في حالة خطر و خوف
ربي يبارك فيه و يسعده

سمعت انه تم توظيفه في المطار
يستاهل تكريم كبير ها البطل والله
 
الجزائري أين يكون معروف ببطولته وتضحياته رغم فقره لكن وزير الداخلية منحه وظيفة بمطار وهران
 
ربي يجازيه على كل ما قدمه هذا الشباب هؤلاء الذين يظهروا و يؤثرون من أمثال هذا الشاب
بورك فيك على الموضوع
 

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