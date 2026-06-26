بطل اليوم بيشو (وهران)

بطل والله بطل شفت الفيديو يعني امر صعب

خاطر لأنه ما قجرش يبقى يشوف في الاولاد و هم في حالة خطر و خوف

ربي يبارك فيه و يسعده



سمعت انه تم توظيفه في المطار

يستاهل تكريم كبير ها البطل والله