بطل اليوم بيشو (وهران)

آمِيْرَتُه
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أوفياء اللمة
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شاب جزائري يثير الإعجاب بشجاعته الكبيرة التي لا يمكن وصفها بالكلمات
قام هذا الشاب بتسلق عمارة باستخدام يديه وقدميه وصولاً إلى الطابق الأخير لإنقاذ طفلين كانت شقتهما تشتعل بالنيــ ران
وذلك بعد اندلاع حريق في أحد أحياء ولاية وهران
أظهر الشاب شجاعة استثنائية تستحق التكريم
شجاعة كبيرة منه لايمكن وصفوها
قام هذا الشاب بتسلق عمارة باستخدام يديه وقدميه وصولاً إلى الطابق الأخير لإنقاذ طفلين كانت شقتهما تشتعل بالنيــ ران
وذلك بعد اندلاع حريق في أحد أحياء ولاية وهران
أظهر الشاب شجاعة استثنائية تستحق التكريم
شجاعة كبيرة منه لايمكن وصفوها