منذ اكثر من سنة ونصف.تعمدت انسانة في العالم الرقمي على لفت انتباهي عبر طرح مواضيع فكرية تستهويني، وأجد راحتي في مناقشة بعض المواضيع الفكرية و الثقافية مع اي انسان كان.( بالرغم كنت اتجاهل هذه انسانة سابقا بسبب مشكلة وقعت بيننا واتذكر قالت لي جملة تحذيرية الايام بيننا، ثم تمت تسوية الخلاف)...وبعدما تحولت الى المشاركة والنقاش معها في مواضيع علمية وثقافية واعترف تمتلك ذكاء جيد. ثم اختفت ببساطة.