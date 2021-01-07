نقاط الضعف عند الحيوانات

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الضعف عند الحيوانات
منح الله عز وجل الحيوانات العديد من الصفات التي أتاحت لها البقاء
في البيئات الصعبة التي تعيش فيها ،
كالمخالب الحادة أو السموم القاتلة داخل فمها ،
ومع مرور الوقت طوّر الانسان طرقاً كثيرةً للسيطرة على هذه الحيوانات مهما بلغت درجة شراستها .
التمساح الأميركي
يتطلب الأمر قليلاً من الشجاعة ،
فعليك أن تصل للتمساح من الخلف لكي تغلق فكيه ،
فالتمساح لا يتمكن من فتح فكه إذا كان هناك ضغط بسيط عليه ،
ومن ثم تقوم بقلبه على ظهره ،
عندها يكاد يمكننا القول إن التمساح توقف عن العمل بشكل مؤقت ،
وهو تصرف يقوم به التمساح عند مواجهة الأخطار ليبدو وكأنه ميت .
سمك السلمون المرقط
يمكن من خلال دغدغة السلمون المرقط أن تصطاده ،
وليست تلك بحيلة استعراضية حديثة ،
فتلك الطريقة في اصطياد السلمون لها أصول تصل إلى اليونان القديم ،
ولا تستجيب الأسماك للدغدغة بالضحك والحركة كما يفعل الآدميون ،
بل إنها تدخل في حالة سكون تسهل من الإمساك بها .
القرش
يمكن أن يوقف الإنسان القرش عن الحركة عن طريق فرك أذنه ،
لكن لسوء الحظ فتنفيذ الحيلة ليس سهلاً ويحتاج إلى تدريب وشجاعة
حتى تقترب تلك المسافة من القرش الأبيض دون أن يلحق بك الأذى .
الدجاج
إذا أرغمت رأس دجاجة أن تطأ الأرض ،
ورسمت خطاً على الأرض أمام منقارها بقدمين ،
فإنها تركز نظرها عليه ،
حتى بعدما تتركها طليقة فإنها تبقى لمدة نصف ساعة في نفس الوضع
وكل حواسها مع ذلك الخط ،
وعلى الرغم من إنه لا توجد فائدة عملية من تلك المناورة لتنويم الدجاج مغناطيسياً ،
إلا أنها مثيرة للعجب والاهتمام بالتأكيد .
السلطعون
تستخدم هذه الطريقة في تنويم السلطعون لإعداد الأكلات التي تتطلب طهيه ،
ويتم تنويمه عن طريق رفع جسده عالياً ورأسه لأسفل
مرتكزاً على يديه الأماميتين ،
وغالباً ما يتم التنويم في ذلك الوضع عن طريق تغير حاد في دورته الدموية .
منح الله عز وجل الحيوانات العديد من الصفات التي أتاحت لها البقاء
في البيئات الصعبة التي تعيش فيها ،
كالمخالب الحادة أو السموم القاتلة داخل فمها ،
ومع مرور الوقت طوّر الانسان طرقاً كثيرةً للسيطرة على هذه الحيوانات مهما بلغت درجة شراستها .
التمساح الأميركي
يتطلب الأمر قليلاً من الشجاعة ،
فعليك أن تصل للتمساح من الخلف لكي تغلق فكيه ،
فالتمساح لا يتمكن من فتح فكه إذا كان هناك ضغط بسيط عليه ،
ومن ثم تقوم بقلبه على ظهره ،
عندها يكاد يمكننا القول إن التمساح توقف عن العمل بشكل مؤقت ،
وهو تصرف يقوم به التمساح عند مواجهة الأخطار ليبدو وكأنه ميت .
سمك السلمون المرقط
يمكن من خلال دغدغة السلمون المرقط أن تصطاده ،
وليست تلك بحيلة استعراضية حديثة ،
فتلك الطريقة في اصطياد السلمون لها أصول تصل إلى اليونان القديم ،
ولا تستجيب الأسماك للدغدغة بالضحك والحركة كما يفعل الآدميون ،
بل إنها تدخل في حالة سكون تسهل من الإمساك بها .
القرش
يمكن أن يوقف الإنسان القرش عن الحركة عن طريق فرك أذنه ،
لكن لسوء الحظ فتنفيذ الحيلة ليس سهلاً ويحتاج إلى تدريب وشجاعة
حتى تقترب تلك المسافة من القرش الأبيض دون أن يلحق بك الأذى .
الدجاج
إذا أرغمت رأس دجاجة أن تطأ الأرض ،
ورسمت خطاً على الأرض أمام منقارها بقدمين ،
فإنها تركز نظرها عليه ،
حتى بعدما تتركها طليقة فإنها تبقى لمدة نصف ساعة في نفس الوضع
وكل حواسها مع ذلك الخط ،
وعلى الرغم من إنه لا توجد فائدة عملية من تلك المناورة لتنويم الدجاج مغناطيسياً ،
إلا أنها مثيرة للعجب والاهتمام بالتأكيد .
السلطعون
تستخدم هذه الطريقة في تنويم السلطعون لإعداد الأكلات التي تتطلب طهيه ،
ويتم تنويمه عن طريق رفع جسده عالياً ورأسه لأسفل
مرتكزاً على يديه الأماميتين ،
وغالباً ما يتم التنويم في ذلك الوضع عن طريق تغير حاد في دورته الدموية .