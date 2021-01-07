نقاط الضعف عند الحيوانات

الضعف عند الحيوانات



منح الله عز وجل الحيوانات العديد من الصفات التي أتاحت لها البقاء

في البيئات الصعبة التي تعيش فيها ،

كالمخالب الحادة أو السموم القاتلة داخل فمها ،

ومع مرور الوقت طوّر الانسان طرقاً كثيرةً للسيطرة على هذه الحيوانات مهما بلغت درجة شراستها .



التمساح الأميركي

يتطلب الأمر قليلاً من الشجاعة ،

فعليك أن تصل للتمساح من الخلف لكي تغلق فكيه ،

فالتمساح لا يتمكن من فتح فكه إذا كان هناك ضغط بسيط عليه ،

ومن ثم تقوم بقلبه على ظهره ،

عندها يكاد يمكننا القول إن التمساح توقف عن العمل بشكل مؤقت ،

وهو تصرف يقوم به التمساح عند مواجهة الأخطار ليبدو وكأنه ميت .



سمك السلمون المرقط

يمكن من خلال دغدغة السلمون المرقط أن تصطاده ،

وليست تلك بحيلة استعراضية حديثة ،

فتلك الطريقة في اصطياد السلمون لها أصول تصل إلى اليونان القديم ،

ولا تستجيب الأسماك للدغدغة بالضحك والحركة كما يفعل الآدميون ،

بل إنها تدخل في حالة سكون تسهل من الإمساك بها .



القرش

يمكن أن يوقف الإنسان القرش عن الحركة عن طريق فرك أذنه ،

لكن لسوء الحظ فتنفيذ الحيلة ليس سهلاً ويحتاج إلى تدريب وشجاعة

حتى تقترب تلك المسافة من القرش الأبيض دون أن يلحق بك الأذى .



الدجاج

إذا أرغمت رأس دجاجة أن تطأ الأرض ،

ورسمت خطاً على الأرض أمام منقارها بقدمين ،

فإنها تركز نظرها عليه ،

حتى بعدما تتركها طليقة فإنها تبقى لمدة نصف ساعة في نفس الوضع

وكل حواسها مع ذلك الخط ،

وعلى الرغم من إنه لا توجد فائدة عملية من تلك المناورة لتنويم الدجاج مغناطيسياً ،

إلا أنها مثيرة للعجب والاهتمام بالتأكيد .



السلطعون

تستخدم هذه الطريقة في تنويم السلطعون لإعداد الأكلات التي تتطلب طهيه ،

ويتم تنويمه عن طريق رفع جسده عالياً ورأسه لأسفل

مرتكزاً على يديه الأماميتين ،

وغالباً ما يتم التنويم في ذلك الوضع عن طريق تغير حاد في دورته الدموية . ​