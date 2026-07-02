🇩🇿⚔️🇨🇭 الجزائر × سويسرا | مواجهة الحسم في كأس العالم 2026

تتجه الأنظار إلى واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره السويسري في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، وتعد خطوة حاسمة نحو مواصلة المشوار في البطولة.

يدخل "محاربو الصحراء" اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية، بينما يعوّل المنتخب السويسري على خبرته وقدرته على التعامل مع المباريات الإقصائية من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

في هذا الموضوع نتابع معًا آخر أخبار المباراة، والتشكيلة المتوقعة، وأبرز الأحداث واللقطات، إلى جانب نقل مجريات اللقاء وفتح باب النقاش أمام جميع الأعضاء لتبادل الآراء والانطباعات.