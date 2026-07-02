🇩🇿⚔️🇨🇭 الجزائر × سويسرا | مواجهة الحسم في كأس العالم 2026

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
التفاعل 28.4K
الجوائز 5.3K
- تاريخ التسجيل
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 14,293
- الحلول المقدمة
- 1
- آخر نشاط
- تاريخ الميلاد
- 6 جوان
- الوظيفة
- طالبة
- الجنس
- أنثى
3
- الأوسمة
- 80
تتجه الأنظار إلى واحدة من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي في كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الجزائري بنظيره السويسري في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين، وتعد خطوة حاسمة نحو مواصلة المشوار في البطولة.
يدخل "محاربو الصحراء" اللقاء بمعنويات مرتفعة ورغبة قوية في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة الجزائرية، بينما يعوّل المنتخب السويسري على خبرته وقدرته على التعامل مع المباريات الإقصائية من أجل حجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.
في هذا الموضوع نتابع معًا آخر أخبار المباراة، والتشكيلة المتوقعة، وأبرز الأحداث واللقطات، إلى جانب نقل مجريات اللقاء وفتح باب النقاش أمام جميع الأعضاء لتبادل الآراء والانطباعات.
كل التوفيق لمنتخب الجزائر، وأن يقدم أداءً يليق بطموحات جماهيره، في مواجهة نأمل أن تكون ممتعة ومليئة بالإثارة حتى صافرة النهاية.