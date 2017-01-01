بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



متى يستجاب الدعاء ؟؟ أوقات استجابة الدعاء



متى يستجاب الدعاء ؟؟ أوقات استجابة الدعاء

1. الدعاء في جوف الليل :

وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم فيقول : " من يدعوني فأستجيب له ، من يسألني فأعطيه ، من يستغفرني فأغفر له" رواه البخاري (1145)

2. دبر الصلوات المكتوبات

وفي حديث أبي أمامة " قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ، ودبر الصلوات المكتوبات" رواه الترمذي (3499) وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد اختلف في دبر الصلوات - هل هو قبل السلام أو بعده ؟.

قال الشيخ ابن عثمين : " ما ورد من الدعاء مقيداً بدبر الصلاة فهو قبل السلام وما ورد من الذكر مقيداً بدبر الصلاة ، فهو بعد الصلاة ؛ لقوله تعالى : " فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم"

3. بين الأذان والإقامة

فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة) رواه أبو داود (521) والترمذي (212) وانظر صحيح الجامع (240). متى يستجاب الدعاء ؟؟ أوقات استجابة الدعاء

4. عند النداء للصلوات المكتوبة وعند التحام الصفوف في المعركة

كما في حديث سهل بن سعد مرفوعاً : " ثنتان لا تردان ، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً " رواه أبو داود وهو صحيح انظر صحيح الجامع (3079 ) ​