ملخص مباراة الأرجنتين × الرأس الأخضر – كأس العالم 2026

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة

نجح منتخب الأرجنتين في حجز بطاقة التأهل بعد فوز صعب ومثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة أظهرت خلالها الرأس الأخضر شخصية قوية وقدمت أحد أفضل عروضها في البطولة.
افتتح Lionel Messi التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، لكن منتخب الرأس الأخضر عاد بقوة ونجح في إدراك التعادل ثم واصل مقارعة حامل اللقب حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الوقت الإضافي، حسمت الأرجنتين اللقاء بهدف جاء عن طريق هدف عكسي من أحد مدافعي الرأس الأخضر، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 وسط معاناة كبيرة لحامل اللقب أمام منتخب خطف احترام

الجميع بأدائه القتالي.
رغم التأهل، كشفت المباراة أن الأرجنتين واجهت اختبارًا صعبًا للغاية، بينما خرج منتخب الرأس الأخضر مرفوع الرأس بعد أداء بطولي أكد أنه من مفاجآت البطولة.​

 
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أهداف المباراة

‏د'29 | ليونيل ميسي وهدف التقدم

• الأرجنتين 1-0 الرأس الأخضر

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هدف التعادل للرأس الأخضر

🚨 الأرجنتين 1-1 الرأس الأخضر

— ديروي دوارتي يُسجل 🇨🇻

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‏د'92 | ليساندرو مارتينيز وهدف التقدم للأرجنتين

• الأرجنتين 2-1 الرأس الأخضر

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هدف خيااااااااالي وتعادل الرأس الأخضر ‏د'104👏

• الرأس الأخضر 2-2 الأرجنتين

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‏د'111 | روميرو وهدف التقدم من جديد ياالله علي التوقيت

• الأرجنتين 3-2 الرأس الأخضر

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‏رســــــــــــــــــــــميا

— مواجهة دور الـ16 بـكاس العالـم

▪️ مـــصـــر x الارجـنتيـن

▪️ بالتوفيق لمنتخب الرأس الأخضر أداء بطولي خلال جميع مبارياتهم حتي اخر دقيقة بكأس العالم 👏

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🗣 ليونيل ميسي:

" لا يوجد خصم سهل في الأدوار الإقصائية
لقد رأينا كيف لعب الرأس الأخضر ضد إسبانيا و الاوروغواي.

ـــــ أحيانًا يقلل الناس من شأن بعض الدول، لكننا كنا نعلم بأن هذه المباراة ستكون صعبة."

" جميع الفرق متقاربة المستوى و هذا ما يجعل كأس العالم مميزًا."


 
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🗣️ ليونيل سكالوني بعد تأهل الأرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال 2026:

"أهنئ منتخب الرأس الأخضر، لأننا كنا نعلم مسبقًا أنه سيكون خصمًا قويًا وصعبًا." 🇨🇻

"عانينا كثيرًا خلال المباراة، واستحقينا الفوز، لكن ذلك لا ينتقص إطلاقًا من الأداء الكبير الذي قدمه المنافس."

"منتخب الرأس الأخضر فريق لا يستسلم أبدًا، وقد أجبرنا على بذل أقصى ما لدينا من أجل التأهل." 🇦🇷

 
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🏆🇦🇷 ليونيل ميسي يتوج بجائزة رجل المباراة بعد قيادة الأرجنتين إلى ثمن نهائي مونديال 2026.​
 
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حسرة لاعبي منتخب الرأس الأخضر بعد الأداء القوي و الإقصاء أمام الأرجنتين

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