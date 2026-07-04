ملخص مباراة الأرجنتين × الرأس الأخضر – كأس العالم 2026

نجح منتخب الأرجنتين في حجز بطاقة التأهل بعد فوز صعب ومثير على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 3-2 بعد التمديد، في مباراة أظهرت خلالها الرأس الأخضر شخصية قوية وقدمت أحد أفضل عروضها في البطولة.

افتتح Lionel Messi التسجيل للأرجنتين في الشوط الأول، لكن منتخب الرأس الأخضر عاد بقوة ونجح في إدراك التعادل ثم واصل مقارعة حامل اللقب حتى انتهى الوقت الأصلي بالتعادل، ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.



وفي الوقت الإضافي، حسمت الأرجنتين اللقاء بهدف جاء عن طريق هدف عكسي من أحد مدافعي الرأس الأخضر، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 وسط معاناة كبيرة لحامل اللقب أمام منتخب خطف احترام



الجميع بأدائه القتالي.

رغم التأهل، كشفت المباراة أن الأرجنتين واجهت اختبارًا صعبًا للغاية، بينما خرج منتخب الرأس الأخضر مرفوع الرأس بعد أداء بطولي أكد أنه من مفاجآت البطولة.​