العين و اثارها

إلياس
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أوفياء اللمة
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هل كنت تعلم أن الصداع المتنقل وثقل الأكتاف المفاجئ قد يكونان إشارات واضحة لنوع معيّن من الإصابات الروحية؟
للتمييز بين أنواع العين وأعراضها بناءً على "علم الأعراض":
أولاً: أنواع العين
العين الجافة (الودود): تأتي مجردة دون تراكمات أو شياطين، والأصل فيها أنها تسبب برودة في الجسد لا حرارة.
العين التراكمية: تحدث بسبب إهمال التحصين؛ فتتراكم العيون وتتمركز بين الأكتاف (لأن السهم يُرمى غالباً والشخص غير منتبه)، مسببة شداً في الرقبة وحرارة تنتهي بصداع خلفي.
العين المصحوبة بشيطان: يستغلها الشيطان للدخول إلى الجسد وإفساد نفسية المريض وطاعاته.
ثانياً: العلامات الفارقة
الصداع المتنقل: يتحرك في أجزاء الرأس بعكس صداع السحر الثابت والكامِل.
تساقط الشعر المقيد: العين لا تسبب تساقطاً عاماً للشعر، إلا إذا كانت موجهة مباشرة لجمال الشعر أو طوله.
المصاب بالعين العادية يستمر في عباداته طبيعياً بلا كوابيس، فلا تخلطوا بين الأمراض!
للتمييز بين أنواع العين وأعراضها بناءً على "علم الأعراض":
أولاً: أنواع العين
العين الجافة (الودود): تأتي مجردة دون تراكمات أو شياطين، والأصل فيها أنها تسبب برودة في الجسد لا حرارة.
العين التراكمية: تحدث بسبب إهمال التحصين؛ فتتراكم العيون وتتمركز بين الأكتاف (لأن السهم يُرمى غالباً والشخص غير منتبه)، مسببة شداً في الرقبة وحرارة تنتهي بصداع خلفي.
العين المصحوبة بشيطان: يستغلها الشيطان للدخول إلى الجسد وإفساد نفسية المريض وطاعاته.
ثانياً: العلامات الفارقة
الصداع المتنقل: يتحرك في أجزاء الرأس بعكس صداع السحر الثابت والكامِل.
تساقط الشعر المقيد: العين لا تسبب تساقطاً عاماً للشعر، إلا إذا كانت موجهة مباشرة لجمال الشعر أو طوله.
المصاب بالعين العادية يستمر في عباداته طبيعياً بلا كوابيس، فلا تخلطوا بين الأمراض!