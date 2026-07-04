العين و اثارها

هل كنت تعلم أن الصداع المتنقل وثقل الأكتاف المفاجئ قد يكونان إشارات واضحة لنوع معيّن من الإصابات الروحية؟للتمييز بين أنواع العين وأعراضها بناءً على "علم الأعراض":أولاً: أنواع العينالعين الجافة (الودود): تأتي مجردة دون تراكمات أو شياطين، والأصل فيها أنها تسبب برودة في الجسد لا حرارة.العين التراكمية: تحدث بسبب إهمال التحصين؛ فتتراكم العيون وتتمركز بين الأكتاف (لأن السهم يُرمى غالباً والشخص غير منتبه)، مسببة شداً في الرقبة وحرارة تنتهي بصداع خلفي.العين المصحوبة بشيطان: يستغلها الشيطان للدخول إلى الجسد وإفساد نفسية المريض وطاعاته.ثانياً: العلامات الفارقةالصداع المتنقل: يتحرك في أجزاء الرأس بعكس صداع السحر الثابت والكامِل.تساقط الشعر المقيد: العين لا تسبب تساقطاً عاماً للشعر، إلا إذا كانت موجهة مباشرة لجمال الشعر أو طوله.المصاب بالعين العادية يستمر في عباداته طبيعياً بلا كوابيس، فلا تخلطوا بين الأمراض!