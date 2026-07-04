العين و اثارها

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🎯 هل كنت تعلم أن الصداع المتنقل وثقل الأكتاف المفاجئ قد يكونان إشارات واضحة لنوع معيّن من الإصابات الروحية؟
😍🙂 للتمييز بين أنواع العين وأعراضها بناءً على "علم الأعراض":
🔹 أولاً: أنواع العين
1️⃣ العين الجافة (الودود): تأتي مجردة دون تراكمات أو شياطين، والأصل فيها أنها تسبب برودة في الجسد لا حرارة.
2️⃣ العين التراكمية: تحدث بسبب إهمال التحصين؛ فتتراكم العيون وتتمركز بين الأكتاف (لأن السهم يُرمى غالباً والشخص غير منتبه)، مسببة شداً في الرقبة وحرارة تنتهي بصداع خلفي.
3️⃣ العين المصحوبة بشيطان: يستغلها الشيطان للدخول إلى الجسد وإفساد نفسية المريض وطاعاته.
🔹 ثانياً: العلامات الفارقة
الصداع المتنقل: يتحرك في أجزاء الرأس بعكس صداع السحر الثابت والكامِل.
تساقط الشعر المقيد: العين لا تسبب تساقطاً عاماً للشعر، إلا إذا كانت موجهة مباشرة لجمال الشعر أو طوله.
المصاب بالعين العادية يستمر في عباداته طبيعياً بلا كوابيس، فلا تخلطوا بين الأمراض!
 

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