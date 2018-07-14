موعد نتائج شهادة البكالوريا 2018 bac.onec.dz

بعد الانتهاء من اجراء امتحانات شهادة ابكالوريا دورة جوان 2018 من المقرر أن يتم اعلان النتائج يوم 22 جويلية 2018عن طريق موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات BAC.ONEC.DZ،على أن يتم الإعلان الرسمي في المؤسسات بد يوم او يومين من اعلان النتائج.وقد مرت امتحانات البكالوريا في ظروف عادية وانطلقت الاربعاء 20 جوان وانتهت يوم 25 جوان.وكانت وزارة التربية قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد يوم 22 جويلية كتاريخ لاعلان النتائج ،أنه بإمكان المترشحين الراغبين في الاطلاع على نتائج البكالوريا دورة 2018، على موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقاتbac.onec.dz.وبلغ عدد التلاميذ الذين اجتازوا، لامتحان البكالوريا خلال الدورة الحالية 2018 ،709548 مترشحا على أن تعلن النتائجابتداء من 22 جويلية المقبل .قد بلغت وتجدر الإشارة أن نسبة النجاح في بكالوريا 2017 بلغت 56,07 % وكانت شعبة الرياضيات فيالصدارة وتطمح وزارة التربية الوطنية لرفع هذه النسبة في بكالورياموقع اعلان نتائج بكالوريا 2018