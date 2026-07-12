||~ يبانلي الباك overrated .. و انت وش تقول ؟ ~

وش احوالكم ؟

إن شاء الله تكونو كامل بخير



بما أنو اليوم نتائج البكالوريا

حبيت نمد رايي في هذا الامتحان بالضبط

و باين يبقى مجرد رأي

المهم لطالما شفت بلي الباك في بلادنا "

مجتمعيا

"

overrated

يعني

مبالغ في تقديره

يتعامل معاه كأنه أهم حدث في حياة الانسان

مع أنه مجرد مرحلة للانتقال إلى التعليم الجامعي

و أحيانا يُربط نجاح الشخص أو فشله بنتيجة هذا الامتحان

بينما الحياة المهنية تعتمد لاحقًا على

المهارات و الخبرة و الاجتهاد

أكثر من معدل البكالوريا

شحال من واحد رسب فيه بصح ناجح عمليا و العكس

نشوف فيه مجرد معلومات تاخذهم تحاول تفهمهم و تحل عليهم تمارين و نماذج

و بصحتك الباك

نفس الأفكار قاعدة تتعاود ، و المصادر لي تقدر تجيب منهم المعلومات راهم بزاف و بسهولة تقدر تتحصل على الدروس

و التمارين و الامتحانات

يعني من السيء أنو نحكمو على انسان من نقطتو في هذا الامتحان

ماتقدرش تحكم بيه على ذكاء الفرد ثاني

تلميذ جاب 18 مش بالضرورة يكون ذكي يقدر يكون قرا و اجتهد و دار مجهود كبير

بما أنو فيه كيما قلت تمارين و أفكار و منهجية

و يعتمد ذلك على الامكانيات لي موفرينها ليه ثاني

واحد موفرلو كلش و يقرا في أحسن الظروف

ماراهش كيما واحد يسكن بعيد عن المدينة و يعيش في بيت صغير و بالكاد يتوفر له قوت اليوم



مارانيش نقول أنو النجاح فيه سهل و لا يليق تكون ذكي

و مارانيش نشجع على عدم الدراسة و لا نقول ماعندوش أهمية و غير زيادة

صح ماراهش حاجة ساهلة ولا كان الجميع يقدر يتفوق فيه

و صح بيه تقدر تعرف الجامعة لي رح تستقبلك و عندو أهمية في هذا الجانب

و لهذا قلت "

مجتمعيا أوفر رايتد

" أما "

أكاديميا

" فـ

لا

.. راه مهم و يحدد مسارك لسنوات



إنما

المجتمع تاعنا مكبرينو بزاف

هذا القصد

يستاهل الفرحة نعم راه نجاح و مش أي واحد ينجح

لكن ماشي للدرجة تاع المبالغة في الاحتفالات و الضجيج و غيرها

لأنو وش يستنى في التلميذ بعد الباك حياة أخرى أصعب

المختصر ..

في الجزائر تُعامل البكالوريا أحيانًا و كأنها تحدد مصير الإنسان كله

يعيش بعض التلاميذ و أسرهم ضغط كبير

تولي غير تسمع "

فلان عندو الباك

" "

الباك

" "

كون ماتديهش خلات

"

و هذا تصور مبالغ فيه

صح يحدد تخصصك الجامعي

لكنه لا يحدد قيمتك و لا مستقبلك المهني بشكل نهائي



و زيد عليها الضغط

النفسي و الإعلامي

حولها

حتى أصبح بعض الطلاب يشعرون أن الرسوب خلاص راه معيار للفشل و النهاية

ممكن الآن راني نحكي هك

نبان انسان ماداش الباك و قاعد يحسد ولا يغير من الناس الفرحانة بيه