||~ يبانلي الباك overrated .. و انت وش تقول ؟ ~

لمعانُ الأحداق
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السلام عليكم و رحمة الله
وش احوالكم ؟
إن شاء الله تكونو كامل بخير
بما أنو اليوم نتائج البكالوريا
حبيت نمد رايي في هذا الامتحان بالضبط
و باين يبقى مجرد رأي
المهم لطالما شفت بلي الباك في بلادنا " مجتمعيا " overrated
يعني مبالغ في تقديره
يتعامل معاه كأنه أهم حدث في حياة الانسان
مع أنه مجرد مرحلة للانتقال إلى التعليم الجامعي
و أحيانا يُربط نجاح الشخص أو فشله بنتيجة هذا الامتحان
بينما الحياة المهنية تعتمد لاحقًا على المهارات و الخبرة و الاجتهاد أكثر من معدل البكالوريا
شحال من واحد رسب فيه بصح ناجح عمليا و العكس
نشوف فيه مجرد معلومات تاخذهم تحاول تفهمهم و تحل عليهم تمارين و نماذج
و بصحتك الباك
نفس الأفكار قاعدة تتعاود ، و المصادر لي تقدر تجيب منهم المعلومات راهم بزاف و بسهولة تقدر تتحصل على الدروس
و التمارين و الامتحانات
يعني من السيء أنو نحكمو على انسان من نقطتو في هذا الامتحان
ماتقدرش تحكم بيه على ذكاء الفرد ثاني
تلميذ جاب 18 مش بالضرورة يكون ذكي يقدر يكون قرا و اجتهد و دار مجهود كبير
بما أنو فيه كيما قلت تمارين و أفكار و منهجية
و يعتمد ذلك على الامكانيات لي موفرينها ليه ثاني
واحد موفرلو كلش و يقرا في أحسن الظروف
ماراهش كيما واحد يسكن بعيد عن المدينة و يعيش في بيت صغير و بالكاد يتوفر له قوت اليوم
مارانيش نقول أنو النجاح فيه سهل و لا يليق تكون ذكي
و مارانيش نشجع على عدم الدراسة و لا نقول ماعندوش أهمية و غير زيادة
صح ماراهش حاجة ساهلة ولا كان الجميع يقدر يتفوق فيه
و صح بيه تقدر تعرف الجامعة لي رح تستقبلك و عندو أهمية في هذا الجانب
و لهذا قلت " مجتمعيا أوفر رايتد " أما " أكاديميا " فـ لا .. راه مهم و يحدد مسارك لسنوات
إنما المجتمع تاعنا مكبرينو بزاف هذا القصد
يستاهل الفرحة نعم راه نجاح و مش أي واحد ينجح
لكن ماشي للدرجة تاع المبالغة في الاحتفالات و الضجيج و غيرها
لأنو وش يستنى في التلميذ بعد الباك حياة أخرى أصعب
المختصر ..
في الجزائر تُعامل البكالوريا أحيانًا و كأنها تحدد مصير الإنسان كله
يعيش بعض التلاميذ و أسرهم ضغط كبير
تولي غير تسمع " فلان عندو الباك " " الباك " " كون ماتديهش خلات "
و هذا تصور مبالغ فيه
صح يحدد تخصصك الجامعي
لكنه لا يحدد قيمتك و لا مستقبلك المهني بشكل نهائي
و زيد عليها الضغط النفسي و الإعلامي حولها
حتى أصبح بعض الطلاب يشعرون أن الرسوب خلاص راه معيار للفشل و النهاية
ممكن الآن راني نحكي هك
نبان انسان ماداش الباك و قاعد يحسد ولا يغير من الناس الفرحانة بيه
وش رايكم أنتم ؟ هل تشوفو أن المجتمع الجزائري بالغ فعلًا في إعطاء البكالوريا هذه المكانة ،
أم أنها تستحق كل هذا الاهتمام ؟
مدولي آراءكم ..
[ لمعانُ الأحداق ]
وش احوالكم ؟
إن شاء الله تكونو كامل بخير
بما أنو اليوم نتائج البكالوريا
حبيت نمد رايي في هذا الامتحان بالضبط
و باين يبقى مجرد رأي
المهم لطالما شفت بلي الباك في بلادنا " مجتمعيا " overrated
يعني مبالغ في تقديره
يتعامل معاه كأنه أهم حدث في حياة الانسان
مع أنه مجرد مرحلة للانتقال إلى التعليم الجامعي
و أحيانا يُربط نجاح الشخص أو فشله بنتيجة هذا الامتحان
بينما الحياة المهنية تعتمد لاحقًا على المهارات و الخبرة و الاجتهاد أكثر من معدل البكالوريا
شحال من واحد رسب فيه بصح ناجح عمليا و العكس
نشوف فيه مجرد معلومات تاخذهم تحاول تفهمهم و تحل عليهم تمارين و نماذج
و بصحتك الباك
نفس الأفكار قاعدة تتعاود ، و المصادر لي تقدر تجيب منهم المعلومات راهم بزاف و بسهولة تقدر تتحصل على الدروس
و التمارين و الامتحانات
يعني من السيء أنو نحكمو على انسان من نقطتو في هذا الامتحان
ماتقدرش تحكم بيه على ذكاء الفرد ثاني
تلميذ جاب 18 مش بالضرورة يكون ذكي يقدر يكون قرا و اجتهد و دار مجهود كبير
بما أنو فيه كيما قلت تمارين و أفكار و منهجية
و يعتمد ذلك على الامكانيات لي موفرينها ليه ثاني
واحد موفرلو كلش و يقرا في أحسن الظروف
ماراهش كيما واحد يسكن بعيد عن المدينة و يعيش في بيت صغير و بالكاد يتوفر له قوت اليوم
مارانيش نقول أنو النجاح فيه سهل و لا يليق تكون ذكي
و مارانيش نشجع على عدم الدراسة و لا نقول ماعندوش أهمية و غير زيادة
صح ماراهش حاجة ساهلة ولا كان الجميع يقدر يتفوق فيه
و صح بيه تقدر تعرف الجامعة لي رح تستقبلك و عندو أهمية في هذا الجانب
و لهذا قلت " مجتمعيا أوفر رايتد " أما " أكاديميا " فـ لا .. راه مهم و يحدد مسارك لسنوات
إنما المجتمع تاعنا مكبرينو بزاف هذا القصد
يستاهل الفرحة نعم راه نجاح و مش أي واحد ينجح
لكن ماشي للدرجة تاع المبالغة في الاحتفالات و الضجيج و غيرها
لأنو وش يستنى في التلميذ بعد الباك حياة أخرى أصعب
المختصر ..
في الجزائر تُعامل البكالوريا أحيانًا و كأنها تحدد مصير الإنسان كله
يعيش بعض التلاميذ و أسرهم ضغط كبير
تولي غير تسمع " فلان عندو الباك " " الباك " " كون ماتديهش خلات "
و هذا تصور مبالغ فيه
صح يحدد تخصصك الجامعي
لكنه لا يحدد قيمتك و لا مستقبلك المهني بشكل نهائي
و زيد عليها الضغط النفسي و الإعلامي حولها
حتى أصبح بعض الطلاب يشعرون أن الرسوب خلاص راه معيار للفشل و النهاية
ممكن الآن راني نحكي هك
نبان انسان ماداش الباك و قاعد يحسد ولا يغير من الناس الفرحانة بيه
وش رايكم أنتم ؟ هل تشوفو أن المجتمع الجزائري بالغ فعلًا في إعطاء البكالوريا هذه المكانة ،
أم أنها تستحق كل هذا الاهتمام ؟
مدولي آراءكم ..
[ لمعانُ الأحداق ]