||~ يبانلي الباك overrated .. و انت وش تقول ؟ ~||

لمعانُ الأحداق

لمعانُ الأحداق

..:: عضو بارز ::..
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله

وش احوالكم ؟
إن شاء الله تكونو كامل بخير

بما أنو اليوم نتائج البكالوريا
حبيت نمد رايي في هذا الامتحان بالضبط
و باين يبقى مجرد رأي
المهم لطالما شفت بلي الباك في بلادنا " مجتمعيا " overrated
يعني مبالغ في تقديره
يتعامل معاه كأنه أهم حدث في حياة الانسان
مع أنه مجرد مرحلة للانتقال إلى التعليم الجامعي
و أحيانا يُربط نجاح الشخص أو فشله بنتيجة هذا الامتحان
بينما الحياة المهنية تعتمد لاحقًا على المهارات و الخبرة و الاجتهاد أكثر من معدل البكالوريا
شحال من واحد رسب فيه بصح ناجح عمليا و العكس
نشوف فيه مجرد معلومات تاخذهم تحاول تفهمهم و تحل عليهم تمارين و نماذج
و بصحتك الباك
نفس الأفكار قاعدة تتعاود ، و المصادر لي تقدر تجيب منهم المعلومات راهم بزاف و بسهولة تقدر تتحصل على الدروس
و التمارين و الامتحانات
يعني من السيء أنو نحكمو على انسان من نقطتو في هذا الامتحان
ماتقدرش تحكم بيه على ذكاء الفرد ثاني
تلميذ جاب 18 مش بالضرورة يكون ذكي يقدر يكون قرا و اجتهد و دار مجهود كبير
بما أنو فيه كيما قلت تمارين و أفكار و منهجية
و يعتمد ذلك على الامكانيات لي موفرينها ليه ثاني
واحد موفرلو كلش و يقرا في أحسن الظروف
ماراهش كيما واحد يسكن بعيد عن المدينة و يعيش في بيت صغير و بالكاد يتوفر له قوت اليوم

مارانيش نقول أنو النجاح فيه سهل و لا يليق تكون ذكي
و مارانيش نشجع على عدم الدراسة و لا نقول ماعندوش أهمية و غير زيادة
صح ماراهش حاجة ساهلة ولا كان الجميع يقدر يتفوق فيه
و صح بيه تقدر تعرف الجامعة لي رح تستقبلك و عندو أهمية في هذا الجانب
و لهذا قلت " مجتمعيا أوفر رايتد " أما " أكاديميا " فـ لا .. راه مهم و يحدد مسارك لسنوات

إنما المجتمع تاعنا مكبرينو بزاف هذا القصد
يستاهل الفرحة نعم راه نجاح و مش أي واحد ينجح
لكن ماشي للدرجة تاع المبالغة في الاحتفالات و الضجيج و غيرها
لأنو وش يستنى في التلميذ بعد الباك حياة أخرى أصعب
المختصر ..
في الجزائر تُعامل البكالوريا أحيانًا و كأنها تحدد مصير الإنسان كله
يعيش بعض التلاميذ و أسرهم ضغط كبير
تولي غير تسمع " فلان عندو الباك " " الباك " " كون ماتديهش خلات "
و هذا تصور مبالغ فيه
صح يحدد تخصصك الجامعي
لكنه لا يحدد قيمتك و لا مستقبلك المهني بشكل نهائي

و زيد عليها الضغط النفسي و الإعلامي حولها
حتى أصبح بعض الطلاب يشعرون أن الرسوب خلاص راه معيار للفشل و النهاية

ممكن الآن راني نحكي هك
نبان انسان ماداش الباك و قاعد يحسد ولا يغير من الناس الفرحانة بيه :LOL:


وش رايكم أنتم ؟ هل تشوفو أن المجتمع الجزائري بالغ فعلًا في إعطاء البكالوريا هذه المكانة ،
أم أنها تستحق كل هذا الاهتمام ؟

مدولي آراءكم ..

[ لمعانُ الأحداق ]
 
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المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

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لي رجعة إن شاء الله
 

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