من وحي التجربة

لايكفي عادة أن يكون الإنسان طيبا حتى يألفه الناس ويستأنسون به، وإنما عندما يضيف إلى الطيبة الأمان والاحترام ، فيشعر كل من يصحبه أنه إنسان آمن على حدود الآخر ، آمن على مشاعره، آمن على خصوصياته وحدوده، فلا يشكل تهديدا لذلك الأمان والسكن الذي يبحث عنه الغير ، قد يقول قائل :: "أوليس من دواعي الطيبة أن يكون الإنسان آمنا ومحترما" ، أقول: لا ،قد يكون الإنسان طيبا لكنه يفتقر إلى أساليب التعامل الحقة مع الغير والتي هي عامل مهم لسيرورة علاقاته وديمومتها وتبقى الطيبة هي عامل جذب أولي لتعامل الماس مع هذا الشخص إلا أنهم لن يستمروا إلا إذا وجدوا الأمان والاحترام في هذا الشخص.



نسرين عزوز