مشاركتي في مسابقة احكي لي حكاية

سلام يا أهل الأمة الكرام

حكايتي اليوم هي حكاية من وحي الواقع اللي رانا نعيشو فيه ..واللي اخترت تكون من وحي تجربتي الخاصة ومن القلب ونتمنى بيها نوصل لكل قلب ..



من خلال حكايتي حبيت نوجه رساله لكل شخص ناوي يتزوج ولكل زوج ربي رزقو ببنت فاميلا خدمو عقولكم مليح واعرفو توازنو بين أهلكم وأسرتكم الصغيرة وماتظلموش وإلا تقبلو الظلم على بنات الناس خاطر راهم أمانات تتحاسبو عليهم عند ربي وشريكة حياتك هي جيشك الوحيد يوم ضعفك وقلة حيلتك هي من تسكن إليها كونك إنسان حكيم وخلي زوجتك تعيش راحة نفسية وجسدية باش تقدر تقدم أفظل ما عندها ليك ولبيتك وأولادك ...

الله يحفظنا أجمعين ودمتم سالمين

كبرت في عائلة ميسورة الحال الوالدين مثقفين وقاريين تبعت النهج نتاعهم قريت وتعبت باش وصلت ..الأب توفى وخلا الأم تكمل المسيرة وحدها وتصارع هاد الحياة باش توفرلنا كل المتطلبات منها المادية وزيد العاطفية والنفسية أمي مكانتش برك تؤدي دور الأم الكلاسيكي المعتاد كانت دوما الصديقة الأخت الكبرى المشردة والحبيبة لحق الوقت اللي جاو ناس خطبوني سقسينا عليها قالو ناس بالطبع نتاع قيمة وقدر ويعرفو باللي بنات الناس أمانات وكيما كان الحال القبول كان من الطرفين وفي فترة قصيرة كل المراسيم جازت ولقيت روحي متزوجة في بيت دخيل عليا تماما بدات الأقنعة تسقط وبدات الوجوه البشوشة تتحول لوجوه عابسة يملاها الحقد والغل والغيرة وأنا في كل مرة نتساءل ما هو السبب واش درت أنا ديما شادة قدري نخدم المطلوب ونروح لمكاني في كل مرة الضغط كان يزيد عليا وكنت ديما نرجع على نفسي ونرفض نشوف الحقيقة..لقيت الزوج تحت سيطرة أهلو مكاش حوار مكاش مفاهمة واش يقولو أمر طبق وأنا اللي من المفروض نكون شريكة حياتو مكان عندي حتى اعتبار انا اللي تنازلت على طموحي وأحلامي وحتى على ولايتي ورحت باش نبني معاه أسرة الهدف أنها تكون في مودة ورحمة الأمان و الإحتواء اللي كنت نتمنى نلقاه بقالي حلم مستحيل يتحقق ..الضغط في كل مرة يقوى ويقوى واجهتو وقتلو يا راجل لازم نلقاو الحل لعمر راهو يمشي وباش نبقاو تحت سيطرة أمك أو أهلك هادي ماتليقش ومايقبلهاش لعقل أهلك بر بيهم ولكن في حدود المعقول وماشي بأنك تلغي وجودك باش تبان زعيم قدامهم ..يا راجل أمك بقدرها وزوجتك بقدرها خلينا نديرو حل قبل فوات الأوان ..خلاني نحكي وحدي ويقول دوك تسكت وتنسى هو مكاش حاس بالمعاناة اللي عشتها ..في كل مرة يروح يخدم تقابلني أنو بأسوء الألفاظ والقساوة بالمجان فقط لأنو زوجي فرحان بيا وبوليدو وماحبش يطلقني فاتو ليام وجات أختو من المهجر والإلحاد في خراب البيوت أصبح أكبر جبدو زوجي ليهم بأساليبهم الإلتوائية في الخفاء يضربوني وفي العلن يحنو عليه وعلى وليدي..لحقت بيا من المعاناة النفسية للحد النهائي جيت لدارنا واجهتو بكلش قالي أهلي بعاد عليك وأنت اللي مريضة وموسوسة تألفي الحكايات من راسك وحابة تديري المشاكل ..في هاديك الدقيقة حسيت جبل طاح عليا وتأكدت باللي شريك حياتي مراهوش واعي والا حاس بيا كل أحلامي اللي بنيتها معاه راحت في طي النسيان كنت قانعة بالقليل..مساعفاتو ومقدرة ضروفو ..عمري ما كلفتو فوق طاقتو ..نفتخر بيه قدام الجميع ونقول يجي النهار وين يفرج ربي ..وفي الأخير أكبر ضربة جاتني من اللي خفت عليه في يوم من الأيام ..طلبت الإنفصال لأني أصبحت جسدا بلا روح..كيما هاداك الكرسي المنسي في البيت نتفكروه غير وقت الحاجة ونرموه للطرف ..مجرد وسيلة لإشباع الرغبات الجنسية وماشينة لإنجاب الأطفال وضمان استمرارية النسل..بونيشة وخدامة متعددة المهام ..وين راهو الحوار وين راهي المفاهمة وين راهي المودة والرحمة كلش غاب وراح ..اتخذت القرار بالرحيل بدون رجعة وخليت كل واحد وماعرفش قيمتي ..ماقدرش تعبي تضحياتي مجهودي ..كل انسان مايستوعبش معنى الزواج وتكوين أسرة ..من خلال حكايتي حبيت نوجه رساله لكل شخص ناوي يتزوج ولكل زوج ربي رزقو ببنت فاميلا خدمو عقولكم مليح واعرفو توازنو بين أهلكم وأسرتكم الصغيرة وماتظلموش وإلا تقبلو الظلم على بنات الناس خاطر راهم أمانات تتحاسبو عليهم عند ربي وشريكة حياتك هي جيشك الوحيد يوم ضعفك وقلة حيلتك هي من تسكن إليها كونك إنسان حكيم وخلي زوجتك تعيش راحة نفسية وجسدية باش تقدر تقدم أفظل ما عندها ليك ولبيتك وأولادك ...الله يحفظنا أجمعين ودمتم سالمين