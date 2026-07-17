الحجاب والوالدين

سعد نايلي
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أوفياء اللمة
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السلام عليكم ورحمة الله
ها اطرح اليوم موضوعا آخر حول الحجاب لكن ليس له علاقة بالمنحة ولكن بسبب آخر يحول بين الفتاة وارتداء الحجاب والمتعلق بقضية رفض الوالدين
لا تستغربوا فهذا موجود عندنا في الجزائر.
القصة:
بدعوة من جمعية وكان من القدر احد الحاضرين كانت أمه تعاني مرضا شديدا فاضطررنا للمغادرة قبل انتهاء الحفل بحوالي الساعة ومن عادة زملي ان يتكلم عن الحجاب دائما وكان في الحفل أن إحدى البنات ولم تكن محجبة ورايت عليها شارة منظمة ( بنات الجمعية كلهن محجبات) فلما سالت قالوا لي انها طالبة جديدة معهن وقبلوها ، فطلبت من رئيسة الجمعية ان تناديها فلما جاءت وكنت على عجل قلت لها : اسألك سؤال فقالت تفضل ، قلت: هل انت مقتنعة بالحجاب الآن؟ قالت نعم ومن خلال ردها ولهجتها عرفت بالتقريب المنطقة التي تنتمي إليها فقلت لها أسألك : هل داركم يعارضون تحجبك فقالت : نعم والدي وأمي.
فقلت لها. . .
لو كنت مكاني ماذا تقول في هذا الموقف.
فقط للإشارة البنت تحجبت 5 أيام تزامنا مع عيد الأضحى المبارك
ما رؤيكم فى عائلات متل هذه؟
ها اطرح اليوم موضوعا آخر حول الحجاب لكن ليس له علاقة بالمنحة ولكن بسبب آخر يحول بين الفتاة وارتداء الحجاب والمتعلق بقضية رفض الوالدين
لا تستغربوا فهذا موجود عندنا في الجزائر.
القصة:
بدعوة من جمعية وكان من القدر احد الحاضرين كانت أمه تعاني مرضا شديدا فاضطررنا للمغادرة قبل انتهاء الحفل بحوالي الساعة ومن عادة زملي ان يتكلم عن الحجاب دائما وكان في الحفل أن إحدى البنات ولم تكن محجبة ورايت عليها شارة منظمة ( بنات الجمعية كلهن محجبات) فلما سالت قالوا لي انها طالبة جديدة معهن وقبلوها ، فطلبت من رئيسة الجمعية ان تناديها فلما جاءت وكنت على عجل قلت لها : اسألك سؤال فقالت تفضل ، قلت: هل انت مقتنعة بالحجاب الآن؟ قالت نعم ومن خلال ردها ولهجتها عرفت بالتقريب المنطقة التي تنتمي إليها فقلت لها أسألك : هل داركم يعارضون تحجبك فقالت : نعم والدي وأمي.
فقلت لها. . .
لو كنت مكاني ماذا تقول في هذا الموقف.
فقط للإشارة البنت تحجبت 5 أيام تزامنا مع عيد الأضحى المبارك
ما رؤيكم فى عائلات متل هذه؟