الحجاب والوالدين



ها اطرح اليوم موضوعا آخر حول الحجاب لكن ليس له علاقة بالمنحة ولكن بسبب آخر يحول بين الفتاة وارتداء الحجاب والمتعلق بقضية رفض الوالدين

لا تستغربوا فهذا موجود عندنا في الجزائر.

القصة: