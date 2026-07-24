ليس كل الشهداء نالت أسماؤهم ما تستحقه من الذكر... لكن التاريخ لا ينسى الأبطال.الشهيد القائد جبار الطيب أحد الرجال الذين واجهوا جيشًا مدججًا بالطائرات والدبابات، واختاروا الشهادة على الاستسلام.وُلد الشهيد جبار الطيب يوم 24 جوان 1930 ببلدية المشروحة، ونشأ على حب الوطن والكرامة. انخرط في الحركة الوطنية سنة 1946، ثم التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1955، ليصبح من أبرز قادة الثورة في المنطقة الشرقية.قاد عدة عمليات ناجحة ضد قوات الاحتلال، وتدرج في المسؤوليات حتى تولى قيادة الفيلق الخامس، وأسهم في تكوين وتدريب مجاهديه بكل عزيمة وإخلاص.وفي 8 أكتوبر 1958، خاض مع رفاقه معركة بوخندف الخالدة بجبال بني صالح، حيث واجهوا قوات فرنسية ضخمة مدعومة بالطائرات والدبابات. صمدوا ببسالة طوال 24 ساعة، وألحقوا بالعدو خسائر كبيرة، قبل أن يرتقي الشهيد جبار الطيب مع 73 شهيدًا، لتتحول دماؤهم إلى صفحة خالدة في تاريخ الجزائر.رحم الله الشهيد جبار الطيب، ورحم الله جميع شهداء الجزائر الذين وهبوا أرواحهم لتبقى راية الوطن عالية.المجد والخلود لشهدائنا الأبرار... وتحيا الجزائر.