في وقت المحن... لا يبقى للوطن إلا أبناؤه.

أم إسراء

أم إسراء

:: عضو فعّال ::
أوفياء اللمة

في وقت المحن... لا يبقى للوطن إلا أبناؤه.
السلام عليكم ورحمةوالله وبركاته


قد تختلف الآراء.. وتتباين المواقف. لكن حين تنادي الجزائر🇩🇿 لا يبقى إلا صوت الوطن.. وتذوب كل الخلافات أمام رايته🇩🇿.


هكذا كان الجزائري بالأمس، وهكذا هو اليوم. إذا اشتدت المحنة ترك الجميع تفاصيلهم الصغيرة واجتمعوا على هدف واحد: أن تبقى الجزائر شامخة، وأن يُصان أهلها، وأن تُحفظ أرضها.

إلى رجال الجيش الوطني الشعبي.. والحماية المدنية.. ورجال الغابات.. وكل من وقف في الصفوف الأولى.. وإلى كل متطوع حمل معولا.. أو زجاجة ماء.. أو كلمة دعم.. أو رفع كفيه بالدعاء... أنتم الصورة الحقيقية لهذا الوطن.


لقد علّمنا تاريخنا أن الجزائر لا تُقاس بقوة سلاحها فقط بل بقوة شعبها. فهذا الوطن أنجب رجالًا ونساءً إذا نادتهم الأرض، لبّوا النداء دون انتظار شكر أو مقابل، لأن حب الجزائر لا يُقال بالكلمات، بل يُثبت بالمواقف.

رحم الله من ارتقى، وشفى المصابين، وجزى كل من ساهم في إخماد النيران وحماية الأرواح خير الجزاء. ونسأل الله أن يحفظ الجزائر من كل سوء، وأن يجعل كيد من أراد بها شرًا في نحره، وأن تبقى رايتها خفاقةً بالعزة والكرامة.
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المجد لمن يخدم وطنه بصمت، والخلود لشهدائنا الأبرار، وعاشت الجزائر حرةً، أبيةً، عصيةً على كل من أراد بها سوءًا. 🇩🇿🤲
وتبقى الجزائر شامخة بكل شعبها..
 
توقيع أم إسراء
شكرًا لكِ على هذه الإلتفاتة الطيبة و الكلمات الصادقة
نسأل الله أن يحفظ الجزائر و أهلها
و يرحم شهداءها
و يجزي كل من بذل جهدًا في خدمة الوطن خير الجزاء
دامت بلادنا آمنةً مطمئنة
.....
 
توقيع ام أمينة
المُعرّفات باللغة العربية:

@الامين محمد @حفياد آدم @ام أمينة
@إيمان~ @ذكريات @الطيب الجزائري84
@سعد نايلي @الصقر الأبيض @الديباج الرقيق @فريد أبو فيصل @طمطومة مصطفى @العَنْقَاءُ @امبارك جميلة @ناي . . @سجينة الصمت @فادي محمد @المصممة حنان @ريحان @زاد الرحيل @أحمدوا @أم أُنٌَيسة @شجـ الروح ـون @زهور الشوق @الرومنسي الجاد @النجم البعيد @إلياس @أم أنس جنيد @سـارة @عاشق اللمة. @الروسي @بوعزة عامر 77 @أحلامي @الصراحة راحة @بسمة القلوب @سكون الفجر @سعيد2 @زهيرة تلمسان @جيهان جوجو @باتنية و نص @جمــآنــة @لمعانُ الأحداق @وۣۗهۣۗہۣۗم @النورس @جليلوس @وائل المنزلاوي @بلبالي اسماعيل @يوسےفے @أفنانوه @{هِشام} @أشرقت @السلطانة @رياض تت @تشلسي4 @زاهية بنت البحر @ديكتاتــــــور @نورالدين19 @لاريمان @موناليزا @أم عبد الله @عمار اعمر @طموحة @أم عبد الواحد @اسلام 25 @ديسق @الحلم الوردي @زيــن @إعصار @اميرة اميرة 89 @امورة المنتدى @هواري بومدين. @المقنع @جزائرية توب @امحمد خوجة @أم الصبيان @هدوء المطر @الورد الأحمر @خديجة ph @ليليا مرام @مباركي أسامة @البشير البشير @فاتن سيلين @جمال عبدلي @نجـود @ذات الشيم @أم إسراء @أبو خديجة @أمير جزائري حر @صهيب الرومي @أم السوس @سفير بلد طيب @مرسال الشوق @ابو مازن @{مُدَلَّلَتُهُ} @عبدالمصور لعجاج @أكوتبر @جولينا ناصر @لخضر dz @ولّادة @غسق الليل @اليمامة_الزرقاء @سحائب الشوق @الملك الظليل @نبيل مسلم @أحلامي @نسرين عزوز @يَقِين؟ @اجمل سمبوسة @الخلوي @كاميليا الثلج @بدر شاكر @آمِيْرَتُه

المُعرّفات بالحروف اللاتينية:

@rycerz @Fethi.dz @Ēya Ēljana @Soumia hadj mohammed @saddek06000 @afnene @barca.moha @lotfi12 @amar hattab @dahman kz @ALGERIA DZ @Hakan @Tama Aliche @sami120 @Moha le sage @Oktavio_hinda @elmaalii @Amoona @adam 05_27 @space-cowboy @la lune rose @momoam @*amani* @maryou1980 @EL Aìd Nh @CreativePs @secret de coeur @963Mira @Mehdidaoud @Needforspeede @ala3eddine @Ma$Ter @angeblue @smiley daily @Amine7N @Zili Na @doaausef3li @mbcsat @Amine ouar @faith8 @hich86 @karim4algeria @mohalia @YOUSRAyousra @4LI_4LGERI4 @ADLANE44 @dridi @Iamdetector @NOUR.DZ @Bouchra zarat @mounaim05 @abdellahtlemcen @chayat @HAMZA USMA @saied @Martech @tamadhhor @Maria bnr @SINMAR44 @abdoulee20 @rasha holwa @skynssine @Abdelghani03 @nadjibdz12 @bouziddz @Yacine info @afrah djm @Mohamed elshemy @ch zaki @hassane1987 @Bilal Manou @Madjid Farid @Alaa_Eldin @nobledz @Mohamedzri @Karim megrous @midou@1 @Qusay Legend @safouan @Rahal Oualid @w@hab_39 @ali_elmilia @Imed703 @elhadi98 @aljentel @Oussama.GF @rezamine @MARYTA @ouafi @missoum31 @rafid2 @nebbati @sofiane55 @Abde jalil20 .@Rochdi.dz @Mokhito @Silent Hill @Adam120 @ZICO_40 @MiRInGI ALGeRia @4algeria @okbadz @★Dαяĸ-Sтαя★ @tunisien93 @Yousra sa @Adem4dz @osama305 @bousaid @taleb2011 @jamal1984 @Kramkamel @MrRobot @NAASTAREK BBR @latif50 @ABOU RAID @jansenmuller @taleb2011 @Charaf Mammeri @BOUTEBEL02DZ @hani05 @habib2 @zaamsam @zimo03 @karbi @Sarah89 @"viola" @Fatimasli @Souhil92. @mohamed-riadh @Achraf17 @sana.brh07 @NoLongerHer
 
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