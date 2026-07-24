يا صاحبي.. على مهل

﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾

يعلم ما يثقل قلبك، وما يهدُّ كاهلك، وما تحاول أن تخفيه حتى عن نفسك، بل ويعلم ما يجول في خاطرك.

يعلم كل محاولاتك الضعيفة وأنت تقاوم وحدك، رغم كل الدمار من حولك، وكيف تنهض بعد كل تعثر، مستعينًا به، متوكلًا عليه.

يا صاحبي..

ما أجمل أن نستشعر، وأن نتيقن، بأن الله يرانا ويعلم ما بنا، حتى وإن لم نبح له بشيء.

يكفي أن نرفع أبصارنا إلى السماء، فنوقن أن الله معنا.

سبحانه.. يرانا، ويربينا، ويهدينا، ويعلم عنا ما نعلم وما لا نعلم.

يا صاحبي..

فلنطمئن؛ فلنا في السماء ربٌّ يكفلنا، وربٌّ يحمينا، وربٌّ يكفينا، وربٌّ يشفينا.

يا صديقي..

ضع يدك على قلبك، وأخبره أن الله معه، وأنه لن يخذله ما دام متعلقًا بربه.