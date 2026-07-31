حالنا منذ 40 سنة

_ منذ 40 سنة كان الناس يتمنون كثرة الأولاد اما الآن فالناس يخافون من إنجابهم

_ منذ 40 سنة كان الأبناء يطيعون الوالدين اما اليوم قال الدين يطيعون الابناء.

_ منذ 40 سنة كان الزواج سهلا والطلاق صعبا اما اليوم فالزواج صعب والطلاق سهل .

_منذ 40 سنة كنا نعرف كل من في حاراتنا اما اليوم فننظر إلى جارنا كأنه شخص غريب .

_ منذ 40 سنة كان الاثرياء يتظاهرون بالتواضع اما الآن بالفقراء يتظاهرون بالثراء.

_ منذ 40 سنة كان رجل واحد يعيل أسرته كلها فالاسرة كلها تعمل لتعيل طفلا واحدا !!؟؟