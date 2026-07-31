لحظات ألم لا تكسر

فادي محمد

فادي محمد

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أحباب اللمة
في علم النفس هناك لحظات ألم لا تكسر الإنسان فقط.... بل تعيد تشكيله بالكامل
فبعض الصدمات لا تمر كحادث عابر بل تترك أثرا دائما في طريقة شعورنا وقتنا ونظرتنا
للحياة والناس .
بعد بعض الخيبات لا يعود الإنسان يحزن بنفس البراءة ولا يبكي بنفس الطريقة .
يصبح أكثر حذرا أكثر صمتا وأحيانا اقل قدرة على الإنبهار او التعلق كما كان سابقا .
ليس لأن قلبه أصبح قاسيا بل لأنه تعلم كيف يبدو الألم حين يصل إلى أعمق نقطة داخله .
بعض الأوجاع لا تنتهي تماما .... لكنها تغيرنا إلى الأبد وتجعلنا نسخة مختلفة كما كنا نظنه أنفسنا .
 

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