فادي محمد
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أحباب اللمة
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- تاريخ التسجيل
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- تاريخ الميلاد
- 23 أوت
- الجنس
- ذكر
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في علم النفس هناك لحظات ألم لا تكسر الإنسان فقط.... بل تعيد تشكيله بالكامل
فبعض الصدمات لا تمر كحادث عابر بل تترك أثرا دائما في طريقة شعورنا وقتنا ونظرتنا
للحياة والناس .
بعد بعض الخيبات لا يعود الإنسان يحزن بنفس البراءة ولا يبكي بنفس الطريقة .
يصبح أكثر حذرا أكثر صمتا وأحيانا اقل قدرة على الإنبهار او التعلق كما كان سابقا .
ليس لأن قلبه أصبح قاسيا بل لأنه تعلم كيف يبدو الألم حين يصل إلى أعمق نقطة داخله .
بعض الأوجاع لا تنتهي تماما .... لكنها تغيرنا إلى الأبد وتجعلنا نسخة مختلفة كما كنا نظنه أنفسنا .
فبعض الصدمات لا تمر كحادث عابر بل تترك أثرا دائما في طريقة شعورنا وقتنا ونظرتنا
للحياة والناس .
بعد بعض الخيبات لا يعود الإنسان يحزن بنفس البراءة ولا يبكي بنفس الطريقة .
يصبح أكثر حذرا أكثر صمتا وأحيانا اقل قدرة على الإنبهار او التعلق كما كان سابقا .
ليس لأن قلبه أصبح قاسيا بل لأنه تعلم كيف يبدو الألم حين يصل إلى أعمق نقطة داخله .
بعض الأوجاع لا تنتهي تماما .... لكنها تغيرنا إلى الأبد وتجعلنا نسخة مختلفة كما كنا نظنه أنفسنا .