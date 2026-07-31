في علم النفس هناك لحظات ألم لا تكسر الإنسان فقط.... بل تعيد تشكيله بالكامل

فبعض الصدمات لا تمر كحادث عابر بل تترك أثرا دائما في طريقة شعورنا وقتنا ونظرتنا

للحياة والناس .

بعد بعض الخيبات لا يعود الإنسان يحزن بنفس البراءة ولا يبكي بنفس الطريقة .

يصبح أكثر حذرا أكثر صمتا وأحيانا اقل قدرة على الإنبهار او التعلق كما كان سابقا .

ليس لأن قلبه أصبح قاسيا بل لأنه تعلم كيف يبدو الألم حين يصل إلى أعمق نقطة داخله .

بعض الأوجاع لا تنتهي تماما .... لكنها تغيرنا إلى الأبد وتجعلنا نسخة مختلفة كما كنا نظنه أنفسنا .