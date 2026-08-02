وصفات طعام الرضع | وصفات صحية ومتجددة حسب العمر

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أهلًا وسهلًا بكل الأمهات وأعضاء منتدى اللمة الجزائرية. 🌸

في هذا الموضوع سنجمع، بإذن الله، وصفات صحية ولذيذة للرضع، حسب العمر، لتكون مرجعًا سهلًا لكل أم تبحث عن أفكار متنوعة ومغذية لطفلها.

سيضم الموضوع وصفات مناسبة لمراحل إدخال الطعام، مع ذكر العمر المناسب، والمكونات، وطريقة التحضير، وأهم الملاحظات الغذائية عند الحاجة.

سيتم تحديث الموضوع باستمرار بوصفات جديدة ومتنوعة، حتى يصبح مكتبة متكاملة تغنيكم عن البحث في مواضيع متفرقة.

✨ نسأل الله أن ينفع به كل أم، وأن يرزق أطفالنا الصحة والعافية، ونتمنى أن يكون هذا الركن مساحة لتبادل الخبرات والتجارب المفيدة.

أهلًا بكم، ودمتم بخير.
 
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⚠️ تنبيهات مهمة قبل البدء بإطعام الرضيع


لا تبدئي بإدخال الطعام إلا بعد ظهور علامات الجاهزية، والتي غالبًا ما تكون عند عمر 6 أشهر تقريبًا، وتشمل:

- الجلوس مع دعم جيد والتحكم بالرأس والرقبة.
- اختفاء منعكس دفع الطعام باللسان.
- إظهار الاهتمام بالطعام وفتح الفم عند تقديمه.

🥣 قواعد مهمة عند إدخال الطعام:

قدمي نوعًا واحدًا فقط من الطعام في البداية.

استمري في تقديم نفس النوع لمدة 3 أيام متتالية قبل إدخال أي نوع جديد، حتى يسهل ملاحظة أي أعراض حساسية أو عدم تقبل، مثل:

- طفح جلدي.
- قيء أو إسهال.
- تورم في الوجه أو الشفاه.
- صعوبة في التنفس (تستلزم مراجعة الطبيب فورًا).

❌ لا تخلطي نوعين جديدين معًا، لأن ذلك يجعل معرفة سبب الحساسية أمرًا صعبًا.

ابدئي بكميات صغيرة، ثم زيديها تدريجيًا حسب تقبل الطفل.

يبقى حليب الأم أو الحليب الصناعي هو الغذاء الأساسي حتى عمر سنة، أما الطعام فهو غذاء مكمل.

تجنبي إضافة الملح أو السكر أو العسل قبل إتمام الطفل عامه الأول.

تذكري أن لكل طفل وتيرته الخاصة في تقبل الطعام، فلا تتعجلي النتائج، واجعلي وقت الطعام تجربة ممتعة وآمنة.

 
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