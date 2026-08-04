فاهيتا الدجاج غير شكل

سكون الفجر
:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة
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كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية
وصفتنا اليوم تحفة وطيبة وسريعة بنفس الوقت
شو بدكم احسن من هيك؟
ندخل على المقادير
بسم الله ...
1 فلفل رومي أحمر مقطع اصابع
1 فلفل رومي أخضر مقطع أصابع
2 حبة بصل شرائح
1 كيلو صدور دجاج مقطعة اصابع
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
خبز تورتيلا
مايونيز
كاتشاب
مخلل خيار
التوابل ...
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة وسط فلفل أحمر بارد
ملعقة صغيرة [بهار مكسيكي أو بهار التاكو]
ندخل على الوصفة
نسخن الالفرن على اعلى حرارة من فوق وتحت
بنجهز المواد كلها وبنحطها بصينية تدخل الفرن
نقوم باضافة التوابل الى قطع الدجاج ثم نضيف الخضروات
ونضيف 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ونحصل على لوحة فنية جميلة جداً
وندخلها الفرن لمدة 15-20 دقيقة
أو لحتى تشوفو انو بلشو يتحمرو
بس لا تطفو الفرن بنوووووب
لانو رح نحتاجو بعد شوي كمان
بنجهز الشطائر تبعوتنا هلأ
حطيت الصوص وبعدو قطع الدجاج مع الخضار
وشوي مخلل
ورح لفهن كتير منيح
ورح جيب صينية ورح صف الشطائر جويتهن ورح ادهنهن
بالمايونيز بهالطريقة
بندخلهم الفرن لحتى يتحمرو وبعدها بنقدمها بالطريقة اللي بتحبوها
وريتو الف صحة وهنا
ولقطة للتعذيب
ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم
وتحمستو لتجربوها
صحتين