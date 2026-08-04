فاهيتا الدجاج غير شكل

سكون الفجر

سكون الفجر

:: عضو مَلكِي ::
أوفياء اللمة

189783


كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية

وصفتنا اليوم تحفة وطيبة وسريعة بنفس الوقت
شو بدكم احسن من هيك؟ :love:

ندخل على المقادير
بسم الله ...

1 فلفل رومي أحمر مقطع اصابع
1 فلفل رومي أخضر مقطع أصابع
2 حبة بصل شرائح
1 كيلو صدور دجاج مقطعة اصابع
4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
خبز تورتيلا
مايونيز
كاتشاب
مخلل خيار


التوابل ...
ملح حسب الرغبة
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملعقة وسط فلفل أحمر بارد
ملعقة صغيرة [بهار مكسيكي أو بهار التاكو]

ندخل على الوصفة
نسخن الالفرن على اعلى حرارة من فوق وتحت

بنجهز المواد كلها وبنحطها بصينية تدخل الفرن

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نقوم باضافة التوابل الى قطع الدجاج ثم نضيف الخضروات
ونضيف 4 ملاعق كبيرة زيت نباتي
ونحصل على لوحة فنية جميلة جداً :love:

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وندخلها الفرن لمدة 15-20 دقيقة
أو لحتى تشوفو انو بلشو يتحمرو
بس لا تطفو :cool: الفرن بنوووووب
لانو رح نحتاجو بعد شوي كمان :rolleyes:

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بنجهز الشطائر تبعوتنا هلأ
حطيت الصوص وبعدو قطع الدجاج مع الخضار
وشوي مخلل
ورح لفهن كتير منيح
ورح جيب صينية ورح صف الشطائر جويتهن ورح ادهنهن
بالمايونيز بهالطريقة

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بندخلهم الفرن لحتى يتحمرو 🤤 وبعدها بنقدمها بالطريقة اللي بتحبوها
وريتو الف صحة وهنا 😋

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ولقطة للتعذيب 😈

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ان شاء الله تكون وصفة اليوم عجبتكم
وتحمستو لتجربوها
صحتين

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