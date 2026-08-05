خيبة .....

فادي محمد

فادي محمد

👑top5✍️
أحباب اللمة
بعض العلاقات لا تمر مهما حاولت ..
مهما ترويها بالحب والاهتمام و الحنان لا تروى .. .
تأخذ منك .... ولا تعطيك .....
كأنك في وسط صحراء قاحلة ...
لا يوجد سوى الرمال ......
تزرع شتلة من الورد متأملا أن تكبر واصبح يستانا ......
تهتم بها وتحميها من شمس الحياة الحارقة وتسقيها رغم جفائك ....
ربما تسقيك عندما ترتوي ....
والطاقة التي بذلتها في العلاقة .....
تستبدال بالدم .....
ولن تثمر مهما حاولت .....
 

المواضيع المشابهة

مشكلتي
مشكلتي خيبة ^^
المشاركات
11
المشاهدات
953
هدى النور
ه
ع
خيبة آمل
المشاركات
4
المشاهدات
744
فيتامين سي
ف
عبدالمصور لعجاج
رسالة خيبة أمل إلى كل من يتغنى بـ "داعش" ورسالة تطمين إلى كل من يتخوف من "داعش".
المشاركات
7
المشاهدات
1K
misterX
M
EL General
  • مغلق
بقلمي الخاص : خيبة أمل للكتلان أم تقدم للأمام ؟
المشاركات
3
المشاهدات
708
amel al3lm
A
ا
خيبة الظن ..؟
المشاركات
3
المشاهدات
533
العائدة الى الله
ا
العودة
Top Bottom