خيبة .....

بعض العلاقات لا تمر مهما حاولت ..

مهما ترويها بالحب والاهتمام و الحنان لا تروى .. .

تأخذ منك .... ولا تعطيك .....

كأنك في وسط صحراء قاحلة ...

لا يوجد سوى الرمال ......

تزرع شتلة من الورد متأملا أن تكبر واصبح يستانا ......

تهتم بها وتحميها من شمس الحياة الحارقة وتسقيها رغم جفائك ....

ربما تسقيك عندما ترتوي ....

والطاقة التي بذلتها في العلاقة .....

تستبدال بالدم .....

ولن تثمر مهما حاولت .....