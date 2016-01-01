ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و لا حول و قوة الا بالله و الصلاة و السلام على رسول الله اخواتي عرائس اللمة حبيت ان شاء الله فتح هذه الصفحة لتكون لنا مرجعا و ملتقى كي نفيد و نستفيد من بعضنا البعض في كل ما يخص امور الزفاف من تساؤلات حول الحلويات التصديرة و التجهيزات المادية و النفسية لعروس 2016 بمشيئة الله ولكل اخت حرية السؤال و افادة الاخوات في اي موضوع بشرط ان يحترم قوانين المنتدى من صور مخالفة و طمس للعارضات ........... ....... ..... .. . عسى الله ان يوفقنا و اياكم لما يحب و يرضى في انتظار تفاعلاتكم القيمة