ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

الموضوع في 'ركن تجهيز العروس ولوازمها' نشر بواسطة iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016.

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  1. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
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    سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و لا حول و قوة الا بالله
    و الصلاة و السلام على رسول الله
    اخواتي عرائس اللمة


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    حبيت ان شاء الله
    فتح هذه الصفحة لتكون لنا مرجعا و ملتقى
    كي نفيد و نستفيد من بعضنا البعض
    في كل ما يخص امور الزفاف
    من تساؤلات حول الحلويات التصديرة و التجهيزات المادية و النفسية
    لعروس 2016 بمشيئة الله
    ولكل اخت حرية السؤال و افادة الاخوات في اي موضوع
    بشرط ان يحترم قوانين المنتدى من صور مخالفة و طمس للعارضات
    ...........
    .......
    .....
    ..
    .
    [​IMG]
    عسى الله ان يوفقنا و اياكم لما يحب و يرضى
    في انتظار تفاعلاتكم القيمة


     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #1
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  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    وعليكي السـلآم والرحمة
    بالتوفيق للعرائس
    وربي يكون في العون ان شاء الله
    صح كاين تجهيزات عديدة
    وربي يكمللكم على خير
     
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    #2
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  3. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    يبارك لي فيك يا ملوكة
    ان شاء يكون في خدمة و فائدة عرائسنا
    :love01::love01::love01::love01:
     
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #3
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  4. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    نبدهالكم بهذي البوقالة
    [​IMG]
     
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #4
    10 معجبون بهذا.
  5. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    راني ناشطة اليوم:sport02::sport02::sport02:
    شوفو هذي التصديرة
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    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #5
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  6. الہٰوردة الہٰسہٰوداء

    الہٰوردة الہٰسہٰوداء :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    الجنس:
    أنثى
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    mr6 yhblooooooooooo​
     
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏17 فيفري 2016
    الہٰوردة الہٰسہٰوداء, ‏17 فيفري 2016
    #6
    5 معجبون بهذا.
  7. AmiR@RoRo

    AmiR@RoRo
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات

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    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    السلام عليكم
    بارك الله فيك اختي إيمان
    فكرة مليحة تساعد العرايس
    انا نكتفي بالمشاهدة والتقرعيج من بعيد ههه
    هذا الأزرق عجبني هايل بزااااف
    ربي يوفقكم ويتمملكم بالخير
     
    AmiR@RoRo, ‏17 فيفري 2016
    AmiR@RoRo, ‏17 فيفري 2016
    #7
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  8. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

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    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #8
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  9. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    امييين ختي ربي يكمل لكل وحدة فينا
    و انتي اقعدي غير لتقرعيج ههههههههههه
     
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #9
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  10. ام أمينة

    ام أمينة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 ماي 2011
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    الإعجابات المتلقاة:
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    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    مبروك الافتتاح
    ان شاء الله نعاونكم قدر المستطاع

    بالتوفيق
     
    ام أمينة, ‏17 فيفري 2016
    ام أمينة, ‏17 فيفري 2016
    #10
    5 معجبون بهذا.
  11. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
    المشاركات:
    1,853
    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    زيدو شوفو
    .....
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    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #11
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  12. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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    الإقامة:
    سوق أهراس
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    السلام عليكم
    مبارك الافتتاح
    بالتوفيق للجميع
    كان عندك مودال نتاع برنوس خاص بالجبة القبايلية متبخليش من فضلك
     
    آمِيْرَتُه, ‏17 فيفري 2016
    آمِيْرَتُه, ‏17 فيفري 2016
    #12
    4 معجبون بهذا.
  13. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
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    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

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    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    #13
    6 معجبون بهذا.
  14. jojo12

    jojo12 :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
    734
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    منين جبتيهم يا ايمان والله غير هايلين
     
    jojo12, ‏17 فيفري 2016
    jojo12, ‏17 فيفري 2016
    #14
    3 معجبون بهذا.
  15. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
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    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

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    [​IMG]
    هدا ستيل وهراني مي بالسروال
    موداغن
     
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    #15
    3 معجبون بهذا.
  16. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

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    هدا برنوس قبايلي
     
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    #16
    4 معجبون بهذا.
  17. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 مارس 2010
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    73,112
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

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    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    الحلم الوردي, ‏17 فيفري 2016
    #17
    3 معجبون بهذا.
  18. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    ان شاء الله يا ختي ماذا بينا كامل نتعاونو راكي تعرفي حصلت العروس في الجهاز:d
     
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #18
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  19. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    ههههه منقلكش سر المهنة:up:
     
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #19
    4 معجبون بهذا.
  20. iman-dz4ever

    iman-dz4ever :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 جويلية 2013
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    الإعجابات المتلقاة:
    3,092
    رد: ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

    اسمحولي يا بنات راه كونيكسيون
    ضعيييييييفة :(:(
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    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    iman-dz4ever, ‏17 فيفري 2016
    #20
    6 معجبون بهذا.
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