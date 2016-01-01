ملتقى عرائس اللمة الجزائرية 2016

سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و لا حول و قوة الا بالله

و الصلاة و السلام على رسول الله

اخواتي عرائس اللمة









حبيت ان شاء الله

فتح هذه الصفحة لتكون لنا مرجعا و ملتقى

كي نفيد و نستفيد من بعضنا البعض

في كل ما يخص امور الزفاف

من تساؤلات حول الحلويات التصديرة و التجهيزات المادية و النفسية

لعروس 2016 بمشيئة الله

ولكل اخت حرية السؤال و افادة الاخوات في اي موضوع

بشرط ان يحترم قوانين المنتدى من صور مخالفة و طمس للعارضات

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عسى الله ان يوفقنا و اياكم لما يحب و يرضى

في انتظار تفاعلاتكم القيمة





حبيت ان شاء اللهفتح هذه الصفحة لتكون لنا مرجعا و ملتقىكي نفيد و نستفيد من بعضنا البعضفي كل ما يخص امور الزفافمن تساؤلات حول الحلويات التصديرة و التجهيزات المادية و النفسيةلعروس 2016 بمشيئة اللهولكل اخت حرية السؤال و افادة الاخوات في اي موضوعبشرط ان يحترم قوانين المنتدى من صور مخالفة و طمس للعارضات.........................عسى الله ان يوفقنا و اياكم لما يحب و يرضىفي انتظار تفاعلاتكم القيمة