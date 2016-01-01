مقادير تحضير شوربة السبانخ بالشوفان :

• نصف كوب شوفان

• 4 أكواب ماء

• نصف كوب حليب أو كريمة

• حزمة سبانخ

• فص ثوم مهروس

• ملعقة كبيرة زبده

• بصلة مفرومة

• مكعب مرقه دجاج أو خضار

• ملح وفلفل



طريقة تحضير شوربة السبانخ بالشوفان :

- يقلب البصل والثوم والزبدة على النار حتى يذبل .

- ثم يضاف السبانخ والماء والشوفان والبهارات ويترك على النار حتى يذوب الشوفان .

- يخلط في الخلاط ثم يعاد على النار .

- تضاف الكريم ويقلب ثم يصب في أطباق ويقدم بالصحة والعافية .

يستغرق طبخ او تحضير شوربة السبانخ بالشوفان 40 دقيقة / دقائق و تكفي الكمية لحوالي 3 شخص .