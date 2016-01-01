مقادير تحضير شوربة السبانخ بالشوفان : • نصف كوب شوفان • 4 أكواب ماء • نصف كوب حليب أو كريمة • حزمة سبانخ • فص ثوم مهروس • ملعقة كبيرة زبده • بصلة مفرومة • مكعب مرقه دجاج أو خضار • ملح وفلفل طريقة تحضير شوربة السبانخ بالشوفان : - يقلب البصل والثوم والزبدة على النار حتى يذبل . - ثم يضاف السبانخ والماء والشوفان والبهارات ويترك على النار حتى يذوب الشوفان . - يخلط في الخلاط ثم يعاد على النار . - تضاف الكريم ويقلب ثم يصب في أطباق ويقدم بالصحة والعافية . يستغرق طبخ او تحضير شوربة السبانخ بالشوفان 40 دقيقة / دقائق و تكفي الكمية لحوالي 3 شخص .