شوربة السبانخ بالشوفان

الموضوع في 'ركن الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات' نشر بواسطة المجد والخلود, ‏14 جويلية 2016.

  1. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    مقادير تحضير شوربة السبانخ بالشوفان :
    • نصف كوب شوفان
    • 4 أكواب ماء
    • نصف كوب حليب أو كريمة
    • حزمة سبانخ
    • فص ثوم مهروس
    • ملعقة كبيرة زبده
    • بصلة مفرومة
    • مكعب مرقه دجاج أو خضار
    • ملح وفلفل
    طريقة تحضير شوربة السبانخ بالشوفان :
    - يقلب البصل والثوم والزبدة على النار حتى يذبل .
    - ثم يضاف السبانخ والماء والشوفان والبهارات ويترك على النار حتى يذوب الشوفان .
    - يخلط في الخلاط ثم يعاد على النار .
    - تضاف الكريم ويقلب ثم يصب في أطباق ويقدم بالصحة والعافية .

    يستغرق طبخ او تحضير شوربة السبانخ بالشوفان 40 دقيقة / دقائق و تكفي الكمية لحوالي 3 شخص .
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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏14 جويلية 2016
    Asseli Queen و الحلم الوردي معجبون بهذا.
    المجد والخلود, ‏14 جويلية 2016
    #1
  2. الحلم الوردي

    الحلم الوردي :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان

    يعطيك الصحة

     
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    الحلم الوردي, ‏14 جويلية 2016
    #2
  3. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان

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    المجد والخلود, ‏14 جويلية 2016
    #3
  4. ~أمِيرَة الخَجل~

    ~أمِيرَة الخَجل~ :: عضوية محظورة ::

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان

    السلآم عليكم اختي العزيزة
    الله يبأرك طبق رآئع و يشهي يعطيك ألف عآفية
    مشكورة بزآف ​
     
    1 معجب بهذا.
    ~أمِيرَة الخَجل~, ‏14 جويلية 2016
    #4
  5. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان

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    المجد والخلود, ‏14 جويلية 2016
    #5
  6. *فاطمة الزهرة*

    *فاطمة الزهرة* :: عضو متألق ::

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان

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    1 معجب بهذا.
    *فاطمة الزهرة*, ‏15 جويلية 2016
    #6
  7. المجد والخلود

    المجد والخلود :: عضو مُتميز ::

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    رد: شوربة السبانخ بالشوفان


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    المجد والخلود, ‏18 جويلية 2016
    #7
  8. Asseli Queen

    Asseli Queen :: عضو بارز ::

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    عالم النسيان
    يعطيك الصحة
     
    Asseli Queen, ‏1 جانفي 2017 على 19:38
    #8