كيف أشارك في هذا المنتدى؟ -الاجابة: . . .

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أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,621
الحلول
4
نقاط التفاعل
14,145
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله
ومرحبا بك في منتدى اللمة الجزائرية


للتعامل مع المنتدى في واجهة الهواتف لأول مرة الأمر بسيط
تابع الشرح المبسط لأهم الخيارات بالسهم الأحمر🔻 :


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أبرز خيارات الانظمام للمنتدى و التنقل والبحث وتثبيت واجهة تطبيق المنتدى
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شريط التنبيهات ومن خلاله يتم استلام تنبيهات باللون الاحمر حول رسائل ( محادثات ) مشاركات جديدة داخل مواضيعك او مواضيع تتابعها ( متابعة )
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بالظغط على صورتك الرمزية تظهر تفاصيل حسابك على المنتدى تمكنك من الانتقال الى الإعدادات المتقدمة.

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تنبيهات المشاركات ( التعليقات ) والتفاعلات ( الاعجابات) وتنبيهات المنتدى الادارية.
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يعتمد المنتدى على نشر مواضيع ( منشورات ) حسب القسم المخصص لكل مجال
تجد اشارة نشر موضوع في كل مكان في الواجهة الاساسية وداخل الاقسام والمواضيع

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أنواع المواضيع ( المنشورات )
- ( نقاش ) قد يكون موضوع عام أو مقالة أو صور أو مقاطع فيديو ...الخ
- ( استطلاع ) وضع استطلاع بخيارات واسعة وصبر أراء المشاركين
- ( سؤال ) طرح استفسار يجيب عليه الاخرون وتحديد افضل اجابة تختارها


Screenshot_2024-05-03-10-11-09-75_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

يسمى صندوق تحرير الكتابة ( مسودة الكتابة ) وفيه عدة خيارات للتحكم في الكتابة

كأظافة صورة مباشرة من الهاتف او رابط موقع :
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أو مقطع فيديو من رابط موقع فقط كـ youtube
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في كل الاحوال يمكنك حفظ نسخة من منشور (موضوع) او تعليق ( رد ) قبل اعتماده ونشره بالشكل النهائي وتجد النسخة في نفس المكان ( القسم أو الموضوع ).

Screenshot_2024-05-03-10-13-39-74_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

ومع الممارسة اليومية والتجربة سوف تكتشف العديد والعديد من ميزات المنتدى لمشاركة رائعة تتقاسمها مع الاخرين باحترام وتقدير.


متابعة موفقة للمنتدى.
 
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