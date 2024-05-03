كيف أشارك في هذا المنتدى؟ -الاجابة: . . .

السلام عليكم ورحمة اللهومرحبا بك في منتدى اللمة الجزائريةللتعامل مع المنتدى في واجهة الهواتف لأول مرة الأمر بسيطتابع الشرح المبسط لأهم الخيارات بالسهم الأحمرأبرز خيارات الانظمام للمنتدى و التنقل والبحث وتثبيت واجهة تطبيق المنتدىشريط التنبيهات ومن خلاله يتم استلام تنبيهات باللون الاحمر حول رسائل ( محادثات ) مشاركات جديدة داخل مواضيعك او مواضيع تتابعها ( متابعة )بالظغط على صورتك الرمزية تظهر تفاصيل حسابك على المنتدى تمكنك من الانتقال الى الإعدادات المتقدمة.تنبيهات المشاركات ( التعليقات ) والتفاعلات ( الاعجابات) وتنبيهات المنتدى الادارية.يعتمد المنتدى على نشر مواضيع ( منشورات ) حسب القسم المخصص لكل مجالتجد اشارة نشر موضوع في كل مكان في الواجهة الاساسية وداخل الاقسام والمواضيعأنواع المواضيع ( المنشورات )- ( نقاش ) قد يكون موضوع عام أو مقالة أو صور أو مقاطع فيديو ...الخ- ( استطلاع ) وضع استطلاع بخيارات واسعة وصبر أراء المشاركين- ( سؤال ) طرح استفسار يجيب عليه الاخرون وتحديد افضل اجابة تختارهايسمى صندوق تحرير الكتابة ( مسودة الكتابة ) وفيه عدة خيارات للتحكم في الكتابةكأظافة صورة مباشرة من الهاتف او رابط موقع :أو مقطع فيديو من رابط موقع فقط كـ youtubeفي كل الاحوال يمكنك حفظ نسخة من منشور (موضوع) او تعليق ( رد ) قبل اعتماده ونشره بالشكل النهائي وتجد النسخة في نفس المكان ( القسم أو الموضوع ).ومع الممارسة اليومية والتجربة سوف تكتشف العديد والعديد من ميزات المنتدى لمشاركة رائعة تتقاسمها مع الاخرين باحترام وتقدير.متابعة موفقة للمنتدى.