حيل ذكية لجعل حمامك الصغير يبدو أكثر اتساعاً

السلام عليكم وجود حمام صغير في البيت من أكثر الأمور التي قد تسبب الضيق للسيدات عند تأثيث ديكور المنزل، فأنت لا ترغبين في أن يبدو مظهر الحمام متكدسا وإنما مريحا للعين وجذابا في الوقت ذاته. بعض الخطوات السهلة التي يمكنك من خلالها إكساب حمامك الضيق مظهرا واسعا ومريحا. ١- الألوان الفاتحة هي الأفضل عند تركيب السيراميك أو اختيار دهانات الحوائط، اختاري الألوان الفاتحة منهما مثل الأبيض، الوردي، الأرزق السماوي والأصفر الفاتح، فالألوان الداكنة تجعل مساحة كل غرفة تبدو أضيق. ٢- استعيني بالمرايا تتميز المرايا بأنها تعكس الضوء وترسم أبعادا أعمق للمكان، مما يجعلها سحرية في جعل حمامك يبدو بمساحة أكبر مما هو عليه بالفعل. اختاري لحمامك مرآة عريضة لوضعها فوق الحوض أو طولية وضعيها في أحد جوانب الحائط. ٣- تجنبي الإكثار من الإكسسوارات استخدام عددا كبيرا من الإكسسوارات بغرض تزيين الحمام وإعطائه مظهرا أنيقا قد يأتي بنتيجة عكسية ويزيد من المساحة الضيقة لحمامك. كلما كانت إكسسوارات الحمام بسيطة وعددها أقل، كلما احتفظ حمامك بمساحة أوسع. ٤- زيدي من إضاءة المكان الإضاءة الكبيرة من أهم العوامل التي تزيد من مساحة الأماكن الضيقة. إذا كان حمامك لا يتمتع بقدر كافٍ من الإضاءة الطبيعية، استخدمي وحدات إضاءة ومصابيح كهربائية بتأثيرات تساعدك على زيادة مساحة المكان. ٥- حوض الاستحمام الأرضي حوض الاستحمام الأرضي هو الأفضل للحمامات الصغيرة، لأنه يوفر في مساحة الحمام مقارنة بالأنواع الأخرى. ويتوافر هذا الموديل بأنواع عصرية وأنيقة ستعطي مظهرا مميزا لحمامك. ٦- الزجاج الشفاف لحوض الاستحمام عند اختيار باب حوض الاستحمام، اختاري الأنواع الشفافة. أو في حالة استخدام ستائر، فيفضل أن تكون بألوان فاتحة ويسهل تركها مفتوحة في الأوقات التي لا يتم فيها استعمال الحوض. ٧- استغلال المساحات للتخزين بدلا من عمل خزانة خشبية كاملة لجمع أغراض الحمام فيها، حاولي استغلال المساحات غير المستخدمة وعمل أرفف متوازية بها وترتيب الأغراض عليها بشكل فني وجذاب. :regards01::regards01: