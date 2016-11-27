خلطة صابون دوف جديدة

سلام لبنات سمعتو بزاف على خلطة صابون دوف وفوائدها ويمكن تاني الي جربتها منكم لكن انا اليوم جبتهالكم بطريقة مبتكرة ومجربة مني شخصيا وهذي خصوصي للعرايس والمقبلات على الزواج لانو جربوها صحاباتي رايحين يتزوجو وجربتها خالتي العروسة وتاني انا جربتها مع اني مشي عروسة هههه لكن قلت نجربها بلاك نكون انا تاني عروسة ههه قولو امين ههه.المهم مقاديرها تجيبي خيتي صابونة دوف اي نوع تحبي لكن انا نفضل البيضاء والي مجربة البيضة تاني ترابيها في سكرفاج الرقيق ومن باعد تحطيها في علبة زجاج وتغميها بماء الورد وتضيفي عليها ملعقة كبيرة نشاء وملعقة كبيرة زيت الزيتون وملعقة كبيرة زيت جليسيرين واثنان معلالق كبار زيت الورد هذا ضروري لان زيت الورد يفتح بزاف اشري زيت الورد منتج شركة الكابتن ضروري والى عندك زيت اللوز تاني حطي مغريفة صغيرة والى مكانش تقدري تستغناي واعصري فيها ليمونة كبيرة وحطي تاني ملعقة او اثنان كريم نيفيا او جليسيرين الحمراء ملاعق كبار وخلطي هذا الخليط كامل وخليه يبات مشي تذوبيه اياكي خليه يذوب وحده باش يتفاعل الخليط مع بعض وكل مدوري في الكوزينة رجي هذي القارورة وخلطيها مليح رايحة تلقاي هذاك الخليط بدا يتجانس ويذوب وحده بيتيه ليلة وحدة والصباح تلقايه ذاب كامل والى حسيتي انو ناشف شوي زيديله شوي عصير ليمون رايحة تلقايه اصبح كريمة ناعمة وقوامها هايل حركيها مليح ومن ثم حطيها بجسمك كامل والمناطق الي حابة تصفيها خصوصي المناطق الحساسة للعرايس والوجه والرقبة والركبتين وبين الفخضين وكامل الجسم وابقاي حركي في الخلط على جسمك حتى تشربه البشرة رايحة تلاحظي انها شرباته باتي بيه والى متقدريش خليه خمس او ست ساعات بجسمك ثم ادخلي للحمام وجيبي قطعة شبة ايه شبة وبللي جسمك وابداي بالشبة تبعي في المناطق الي حطيتي فيها الخلطة مع شوي ماء والشبة وابداي حكي وحتى تكملي وكي تخلاصي بللي جسمك وجيبي هذيك الرازوار نتاع البلاستيك الي نلقاوها مع كريم ازالة الشعر فيت وابداي وكانك تنحي في الشعر من جسمك ابداي كانك ترازي في جسمك رايحة تشوفي هذيك الخلطة الي درتيها في جسمك لونها اصبح بني ويخرجلك العجب من جسمك من اسوداد تقولي وين كان هذا بعدها شلي بالماء رايحة تلقاي جسمكك ابيييض بزاف وناعم ويلمع وطبقة طارت منه وابقاي هاك يوميا حتى تتحصلي على النتيجة المطلوبة او يوم بعد يوم للعرايس يوميا رايحة تدعيلي لما تجربيها هايلة بزاف لبنات :up:.نتمنى نكون افدتكم متنساونيش بالدعاء