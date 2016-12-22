الحيـاة لي رانا عايشينها ؟ ما محلها من الاعراب ؟؟

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركـــاته مبروك علينا و عليكم الحلة الجديدة وشراكم مع البرد ؟؟؟؟؟؟؟ المهم نفوت ديراكت في الموضوع خاطرش رح نكتبو من صمصوم قلبي لوكان تعرفو شحال في هاد اللحظة راني متمنية نخرج من هاد العالم المزيف للعالم الحقيقي العالم المزيف مرانيش نقصد بيه العالم الافتراضي و انما العالم الواقعي نفسه وليت نحس بالي العالم لي رانا نعيشو فيه و لا الحياة لي رانا نعيشوها ماشي حقيقة ولات مزيفة غابت الضحكة غابت الحقيقة رانا عايشين في اوهام كبيرة بزاااااااااااااااااااف وين هي ايام زمان نهار كنا كامل نجتمعو في بيت واحد نحكو و نضحكوا حتى للصباح وراهي هاذيك القعدات لي فيها ضحك محبة اخوة و فيها قعدة الكبار لي نسموهم بركة الدار في بالكـــــــــــــــم الحياة راهي عادية ؟؟؟؟؟؟؟ انا منخبيش عليكم قلبي تعمر خلاص كرهت و بشــــــــــــــــــــــــــــــــــدة هاذ المعيشة لي رانا عايشينها ولات مكاش الرحمة و الشفقة مكاش طفولة مكاش حب مكاش احترام مكاش سلم مكاش امان ولا غير الكذب و السرقة انتهاك الاعراض الاختطاف السب الشتم القذف ......... غير الاشيءا القبيحة المجتمع الجزائري تغيــــــــــــــــر بزاف علبالكم نحمد ربي لشيء واحـــــــــــــــــــــد برك خاطرش انا من منظقة ريفية و منعزلة و بسيطة و الحمد لله انا كرهت حياتي نهار رحت نقرا في الجزائر العاصمة كرهت حياتي تمنيت نحبس قراية و نريـح في الدار شفت لعجـب ماشي لاني مرانيش نشوف ولا نسمع بصح مقدرتش نعيش مع مجتمع كيف هكاك الحريـــــــــة قالولي ههههههههههه فهمتوا واش قالولي الحرية ؟؟؟؟؟؟؟ علاش الحرية مدايرة كيف هكا شفت صوالح جامي شفتهم ايه جامي خاطرش انا نسكن في منطقة ريفية المرأة متخرجش من الدار الا باش تروح تقرا ولا المرأة العاملة فقط اغلب الناس ميعرفوش نساء بعضاهم النص الكبير بالعجــــــاز و ماما منهم مكاش في منطقتي طفلة تروح تشري لي وصل عمرها 12 اكثر شيء 13 سنة الحجاب و القعدة في الدار تتحجب خلاص مكاش الحرجة غير للقراية نهار رحت للعاصمة شفت و كرهت 3 شهر كانت كفيلة باش تخليني نكره معيشة هاذيك توحشت نرجع لاهلي و نعيش معاهم مقدرتش راني مقيمة تأمنو من لي نوصل من الجامعة من شمبرتي منخرجش والفت القعدة تاع الدار لبنات الكل سايحين مرجعوش حتى تجي لاسيتي رح تغلق و انا للساحة تاع لاسيتي منخرجش بصح الحمد لله رباونا والديـــــــــــنا و حاشا لي ميستهلوش راني نحكي على نفسي فقط ايه بصح واش لي خلا المجتمع يتغير فجأة يااااااااااااااااااااااااااااااو التكنولوجيا التكنولوجيا هاذي راهي مرض فتـــــــــــــــــــــاك كل حاجة ماشي مليحة فيها استخدمها الجزائري مشفاش الايجابيات شاف غير السلبيات علاش علاش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ راني نتساءل علاش يشوفوا غير الشيء لي ماشي مليح اكثر حاجة تحرق في قلبي هوما الاطفال نبكي بالدمعة صدقوني وليت نحس الاطفال ماهمش عايشين طفولتهم انا لوكان دوكا يقولولي روحي تلعبي نفرح نخرج نجـــــــــري خاصة البالون توحشتها بزاف خاوتي كعينة نظل نجري موراهم روحو تلعبو رح تندموا على هاذ اليامات الطفل مع يزيد يلقا اهلو شراولو تيليفون ولا طابلات باش يلعب المهم يسكت ميبكيش وراهو حرص الاباء و الاخوة الكبار على اولادهم و خاوتهم ايـــــــــــــــــن ؟؟ علاش الاطفال ولاو ميلعبوش مع بعض غير بالهاتف و لا الكومبيوتر علاش و كي يلعبو مع بعض تصيبهم يتقاتلو و يضاربوا كامل تأثير الالعاب لي يلعبوها يطبقوها النعف بكل الطرق ولينا نشوفوه عند الاطفال بسبب التكونولوجيا تفشات الظواهر الاجتماعية النعف الزنا القتل السرقة الخيانة ااااااااااه و شحال تقتل كلمة الخيانة مرانيش نحكي على صاحب و صاحبو و لا صاحبتو راني نحكي على خيانة الازواج لبعضاهم خاصة الزووووووووج تقتل هاذي الكلمة ولا في عمرو 50 سنة ولا فوق تصيب لي زامي في الفيسبوك ديالو كلهم بنات و مخلي زوجتو و بناتو في الدار و داير راياتو في اي زمــــــــن اصبحنا قد منحكي مرح نكمل المهم انا اريد حياة بسيطة ان شاء الله خاصة حياة بكري دار تاع تراب و قش تاع بكري نعمر بيه الدار في الريف نطيب عالنار و نعمر الماء من البير و ندير جنينة صغيرة نغرس فيها من كل حاجة شوية هذا ما نحوس لا قصر لا طوموبيل { هههههههههههه طوموبيل نستحقها } لا تكنولوجيا و قولوا للي اختارعها الله لا تربحك جبتنلنا البلا يبلي راسك و اسمحولي كثرت فيها اترك لكم الفرصة باش تحكو على التكنولوجيا و كيفاش كانت حياتكم بكري و حاليــــــــــــــــا راني نستنى في ردودكم سلام