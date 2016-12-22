الحيـاة لي رانا عايشينها ؟ ما محلها من الاعراب ؟؟

السلام عليكم

قديما كان هناك فرق بين الريف والمدينة الآن الوضع اختلف الناس نزحت وأصبحت تسافر و التكنولوجيا منتشرة في كل مكان

يعني لا يوجد اختلاف كبير بين أهل الريف والمدينة كليهما فيهم الفاسد والطيب هناك اختلاف فقط في الأجواء الأولى وسط الطبيعة

والثانية وسط البنايات اماالجامعات الموجودة في المدن الكبرى أكثرية الطلاب هم من الريف يذهبون إلى المدن ويدخل عليهم التحضر

من حيث لا يدرون لهذا لن نزايد منطقة على أخرى لأن كلها تصب في نهر واحد.

بالنسبة للتكنولوجيا أصبحت ضرورية لهذا آخذت جزء من حياتنا الواقعية و أيضا الواقع أصبح مرير لهذا الناس تلجأ

إلى هذه النافذة كي تروح على نفسها وتنسى هموم الدنيا وتنتقل الى عالم اخر .

للأسف الشديد رغما هذا التطور فقدنا أشياء جميلة وهي الحياة البسيطة التي تجعل من الإنسان يعيش راحة البال

و أكثرنا يضيعون أوقاتهم في أشياء لا تفيد ، يجب علينا أن نوازن بين حياتنا الواقعية و الافتراضية كي نعيش

حياتنا بشكل طبيعي ومن جهة نستمتع بالتكنولوجيا .

لمحتي الى فترة مهمة في حياة الإنسان وهي الطفولة فلو نقارن بين جيل الغميضة وجيل الفيسبوك نجد أن الأول

استمتع بحياته ولديه ذكريات جميلة مع أهله وأصدقائه أما الثاني فهو بالكاد لايرى اهله وخصوصا الاقارب

لان المواقع الإجتماعية جعلت الناس غير اجتماعية حتى في صين هناك شركات الكترونية تمنع بيع موادها الى الأطفال

الأقل من تسع سنوات كي لايفقدو حنان ودفء العائلة في مرحلة مبكرة.

شخصيا أخطط في المستقبل ان ابتعد عن هذا العالم أو على الأقل أقلل من استعمال التكنولوجيا

تسلمي​