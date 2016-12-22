الحيـاة لي رانا عايشينها ؟ ما محلها من الاعراب ؟؟

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة عاشقة الجنّة, ‏22 ديسمبر 2016 على 14:32.

  1. عاشقة الجنّة

    عاشقة الجنّة :: عضو مَلكِي ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركـــاته
    [​IMG]
    مبروك علينا و عليكم الحلة الجديدة
    وشراكم مع البرد ؟؟؟؟؟؟؟

    المهم نفوت ديراكت في الموضوع خاطرش رح نكتبو من صمصوم قلبي
    لوكان تعرفو شحال في هاد اللحظة راني متمنية نخرج من هاد العالم المزيف للعالم الحقيقي
    العالم المزيف مرانيش نقصد بيه العالم الافتراضي و انما العالم الواقعي نفسه
    وليت نحس بالي العالم لي رانا نعيشو فيه و لا الحياة لي رانا نعيشوها ماشي حقيقة ولات مزيفة
    غابت الضحكة غابت الحقيقة رانا عايشين في اوهام كبيرة بزاااااااااااااااااااف
    وين هي ايام زمان نهار كنا كامل نجتمعو في بيت واحد نحكو و نضحكوا حتى للصباح
    وراهي هاذيك القعدات لي فيها ضحك محبة اخوة و فيها قعدة الكبار لي نسموهم بركة الدار

    في بالكـــــــــــــــم الحياة راهي عادية ؟؟؟؟؟؟؟

    انا منخبيش عليكم قلبي تعمر خلاص كرهت و بشــــــــــــــــــــــــــــــــــدة هاذ المعيشة لي رانا عايشينها
    ولات مكاش الرحمة و الشفقة مكاش طفولة مكاش حب مكاش احترام مكاش سلم مكاش امان
    ولا غير الكذب و السرقة انتهاك الاعراض الاختطاف السب الشتم القذف ......... غير الاشيءا القبيحة

    المجتمع الجزائري تغيــــــــــــــــر بزاف

    علبالكم نحمد ربي لشيء واحـــــــــــــــــــــد برك خاطرش انا من منظقة ريفية و منعزلة و بسيطة و الحمد لله

    انا كرهت حياتي نهار رحت نقرا في الجزائر العاصمة كرهت حياتي تمنيت نحبس قراية و نريـح في الدار
    شفت لعجـب ماشي لاني مرانيش نشوف ولا نسمع بصح مقدرتش نعيش مع مجتمع كيف هكاك
    الحريـــــــــة قالولي ههههههههههه فهمتوا واش قالولي الحرية ؟؟؟؟؟؟؟

    علاش الحرية مدايرة كيف هكا شفت صوالح جامي شفتهم ايه جامي
    خاطرش انا نسكن في منطقة ريفية المرأة متخرجش من الدار الا باش تروح تقرا ولا المرأة العاملة فقط
    اغلب الناس ميعرفوش نساء بعضاهم النص الكبير بالعجــــــاز و ماما منهم
    مكاش في منطقتي طفلة تروح تشري
    لي وصل عمرها 12 اكثر شيء 13 سنة الحجاب و القعدة في الدار تتحجب خلاص مكاش الحرجة غير للقراية
    نهار رحت للعاصمة شفت و كرهت 3 شهر كانت كفيلة باش تخليني نكره معيشة هاذيك
    توحشت نرجع لاهلي و نعيش معاهم مقدرتش
    راني مقيمة تأمنو من لي نوصل من الجامعة من شمبرتي منخرجش والفت القعدة تاع الدار
    لبنات الكل سايحين مرجعوش حتى تجي لاسيتي رح تغلق و انا للساحة تاع لاسيتي منخرجش
    بصح الحمد لله رباونا والديـــــــــــنا
    و حاشا لي ميستهلوش راني نحكي على نفسي فقط

    ايه بصح واش لي خلا المجتمع يتغير فجأة
    يااااااااااااااااااااااااااااااو التكنولوجيا
    التكنولوجيا هاذي راهي مرض فتـــــــــــــــــــــاك

    كل حاجة ماشي مليحة فيها استخدمها الجزائري مشفاش الايجابيات شاف غير السلبيات
    علاش علاش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    راني نتساءل علاش يشوفوا غير الشيء لي ماشي مليح
    اكثر حاجة تحرق في قلبي هوما الاطفال
    نبكي بالدمعة صدقوني وليت نحس الاطفال ماهمش عايشين طفولتهم
    انا لوكان دوكا يقولولي روحي تلعبي نفرح نخرج نجـــــــــري
    خاصة البالون توحشتها بزاف
    خاوتي كعينة نظل نجري موراهم روحو تلعبو رح تندموا على هاذ اليامات

    الطفل مع يزيد يلقا اهلو شراولو تيليفون ولا طابلات باش يلعب المهم يسكت ميبكيش
    وراهو حرص الاباء و الاخوة الكبار على اولادهم و خاوتهم ايـــــــــــــــــن ؟؟

    علاش الاطفال ولاو ميلعبوش مع بعض غير بالهاتف و لا الكومبيوتر علاش
    و كي يلعبو مع بعض تصيبهم يتقاتلو و يضاربوا كامل تأثير الالعاب لي يلعبوها يطبقوها
    النعف بكل الطرق ولينا نشوفوه عند الاطفال
    بسبب التكونولوجيا تفشات الظواهر الاجتماعية النعف الزنا القتل السرقة الخيانة
    ااااااااااه و شحال تقتل كلمة الخيانة مرانيش نحكي على صاحب و صاحبو و لا صاحبتو
    راني نحكي على خيانة الازواج لبعضاهم خاصة الزووووووووج
    تقتل هاذي الكلمة ولا في عمرو 50 سنة ولا فوق تصيب لي زامي في الفيسبوك ديالو كلهم بنات
    و مخلي زوجتو و بناتو في الدار و داير راياتو

    في اي زمــــــــن اصبحنا




    قد منحكي مرح نكمل المهم انا اريد حياة بسيطة ان شاء الله
    خاصة حياة بكري دار تاع تراب و قش تاع بكري نعمر بيه الدار في الريف
    نطيب عالنار و نعمر الماء من البير و ندير جنينة صغيرة نغرس فيها من كل حاجة شوية
    هذا ما نحوس

    لا قصر لا طوموبيل { هههههههههههه طوموبيل نستحقها } لا تكنولوجيا
    و قولوا للي اختارعها الله لا تربحك جبتنلنا البلا يبلي راسك


    و اسمحولي كثرت فيها

    اترك لكم الفرصة باش تحكو على التكنولوجيا
    و كيفاش كانت حياتكم بكري و حاليــــــــــــــــا

    راني نستنى في ردودكم

    سلام
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 ديسمبر 2016 على 15:58
    عاشقة الجنّة, ‏22 ديسمبر 2016 على 14:32
    #1
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  2. Hiba habouba

    Hiba habouba :: عضو مُتميز ::

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    الحياة لي راني عايشينها فعل ماضي مبني على الفتحة
    عندك الصح في كلشي قلتيه و جيت غير باش نشد بلاصة و نرجع
    لي عودة باذن الله
     
    Hiba habouba, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:07
    #2
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  3. ام راس يابس

    ام راس يابس :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
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    لي عودة
    راني مغمومة كيفك من الجامعه
     
    ام راس يابس, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:07
    #3
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  4. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله

    لي عودة ان شاء الله .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:22
    #4
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  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    السلام عليكم حبيبتي
    اه يا اختي موضوعك شباااب وبزاف
    تعرفي يا اختي انا تاني والله صدقيني نتمني نعيش في البادية نربي بقر دجاج وووووونوض الصباح الباكر جو البادية الهايل والهواء النقي ونطيب علي النارونقعد فالطبيعة نتامل في خلق الله والخلوة مع الله تجي رائعة كل الامور هدي نتمناها تعرفي علاه لانني كرهت من جو المدينة الحرام الكدب الخيانة وبزاف امور
    تعرفي كنت نروح للجامعة والله نبقي مخلوعة وكاننا عايشين فاوروبا
    الحياء راح الاحترام مات الحب فقدناه وووووووووووووووو
    فالبادية صح مزال كاين الحشمة والحياء الحب الجو العائلي الاحترام
    ربي يهدي امتوا يارب
    تحياتي حبيبتي
    موضوعك عجبني بزاااااف
     
    Malika Tlm, ‏22 ديسمبر 2016 على 16:57
    #5
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  6. LINA NONA

    LINA NONA :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإعجابات المتلقاة:
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    السلام عليكي
    اهلا اسومة كيفك
    واللله ياختي عندك حق في كل حرف ونقطة
    وابصم عليهاا
    الله يعين جيل راح فيها
    ميرسي
     
    LINA NONA, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:02
    #6
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  7. صآحبة القبعة الحمرآء

    صآحبة القبعة الحمرآء :: صاحبة الموقع :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ...
    والله يا أختي النقاط هذو لي حكيتي عليهم كامل يغزلوني في راسي خاصة حكاية لولاد لي تلقاهم صغار بصغرهم يدصرو على التابلت والتيليفون ويولو هذو هوما اللعب المفضلة عندهم ولي يحيرني أنو الوالدين ياخذولهم رايهم ويشرولهم الأجهزة هذي ويساعدوهم على الضياع في عالم مازالو صغار عليه وهذي النقطة حاكمتها في راسي وبربي ان شاء الله لي يقول من ولادي أعطيني تيليفون نلعب بيه نعطيه كف مسونطري مليح في الخد نخليه يرغي على ساعتين .

    موضوع التكنولوجيا في فرقتنا صح كاينة منها والبارح برك مع بنت خالتي نحكي وتفكرنا زمان المسلسلات كي كنا نتلمو كامل ونتفرجو وبدينا نشوفو في اليوتيوب على لي جينيريك تاع المسلسلات لقدم ومنهم تفكرنا مسلسل بمسلسل باقتراحات اليوتيوب وتحسرنا على دوك ليام وكل جينيريك نشوفوه نتفكرو القعدة كيفاه كانت ونتفكرو حتى لحكايات لي حكينا ومواقف صراو .

    مع الأسف بزاف أمور تبدلت وضيعناها فقط لأنو احنا شعب ياخذ السلبي ويخلي الإيجابي ويضر نفسو بنفسو .

    مغسي أختي ع الموضوع فكرتيني في بزاف أمور بيه .
     
    صآحبة القبعة الحمرآء, ‏22 ديسمبر 2016 على 17:02
    #7
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  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر

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    السلام عليكم
    والله يا أسومة الدمعة طيحتيهالي راكي دخلتي لداخل لداخل لداخل الجرح
    الكلام هادا راهو يحرق في قلبي وبالاك لو نحب نعبر عليه مانقدرش ونتي راكي قمتي بالواجب ماشاء الله
    وربي يرحم يامات بكري كان شوي تراب يفرحنا وعشر حجرات يسليونا .. نطيحو .. نتجرحو بصح الضحكة دايما على وجهنا
    دركا تفتح عينيك تلقى تيليفون قدامك بالملاين بضغطة زر العالم بين يديك، تغلقو تلقى الميكرو مقابلك نفس الشي
    ناكلو واش نحبو ونلبسو واش نحبو بصح الضحكة راحت، ولا كلشي موفر في حياتنا بصح اهم شي راح ولي هو النية
    راحت الدنيا خلاص ولا كلشي مر ولو حتى تزور العالم كامل تبقى المرارة هاديك في قلبك على عكس بكري
    التمرميد والحلاوة، الله غالب كل وقت ووقتو وكيما قلتيها والله معيشة في الريف خير من الدنيا ومافيها على الاقل تقابلي المناظر
    الطبيعية وتسبحي لربي، ربي يفرج ان شاء الله
    شكرا اسومتي على الموضوع ماقدرتش نضيف بزاف خاطر راكي حكيتي على كلشي الله يبارك
    بالتوفيق غاليتي
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 ديسمبر 2016 على 18:24
    #8
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  9. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه
    :: مشرفة ::
    منتدى عـالم المـرأة الخـاص
    منتدى كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

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    السلام عليك
    منقدروش نغطو الشمس بالغربال
    هدرتك قاستني
    و متزعفيش مني كون نحلو الشخصيات لي شفتيهم تلقيهم جاو من و من النزوح الريفي من الأسباب
    في وقتنا هذا كي المدينة كي الريف كل شي تبدل لأن كون متبدل كون أنت مراكيش فالعاصمة تقري
    أنا نسكن فالمدينة وبغيت نروح نقرا لسيدي بلعباس و دارنا مبغاوش و أنت تسكني فالريف وخلاوك تروحي للمدينة شفتي الفرق وين راه
    الناس لي شفتيهم تما مهمش ولاد العاصمة تلقيهم جاين من هاك وهاك لاعبينها عايشين الحرية لأن مهمش في ولايتهم وناس متعرفهمش ممكن أنت الواحدة فالمئة لي جيتي من الريف للعاصمة ومازال حاكمة في شرفك و أخلاقك كاين لي باعو جلباب كي دخلو للمدينة وتركو كل شي الأخلاق و تبنو الحرية و الفسق
    و عن التكنولوجيا حنا ديما نستعملوها في حوايج ماشي ملاح كيما مؤخرا ظهر منشور نتاع ايماجيني تديها وهرانية تنوض فليل تقولك اوبي حليبي و كون تديها تلمسانية تنوض في ليل تقولك السلعة نتاع المروك بنينة يعني حاشاكم الزطلة ووووووو مستوى منحط يشوهو في صورة البنت الجزائرية عيب تلقيه 12 سنة فايس بوك والشعر و السروال هابط و الوالدين على بالهم ولدهم شاقاعد يدير
    متزعفيش مني على الهدرة الأولى لأن ممكن معرفتيش توصلي الفكرة مليح و ممكن أنا فهمت غالط
    ....
    كلنا اخوة
     
    آمِيْرَتُه, ‏22 ديسمبر 2016 على 19:00
    #9
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  10. bleu roi

    bleu roi :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 مارس 2014
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    الإعجابات المتلقاة:
    1,190
    السلام عليكم
    قديما كان هناك فرق بين الريف والمدينة الآن الوضع اختلف الناس نزحت وأصبحت تسافر و التكنولوجيا منتشرة في كل مكان
    يعني لا يوجد اختلاف كبير بين أهل الريف والمدينة كليهما فيهم الفاسد والطيب هناك اختلاف فقط في الأجواء الأولى وسط الطبيعة
    والثانية وسط البنايات اماالجامعات الموجودة في المدن الكبرى أكثرية الطلاب هم من الريف يذهبون إلى المدن ويدخل عليهم التحضر
    من حيث لا يدرون لهذا لن نزايد منطقة على أخرى لأن كلها تصب في نهر واحد.
    بالنسبة للتكنولوجيا أصبحت ضرورية لهذا آخذت جزء من حياتنا الواقعية و أيضا الواقع أصبح مرير لهذا الناس تلجأ
    إلى هذه النافذة كي تروح على نفسها وتنسى هموم الدنيا وتنتقل الى عالم اخر .
    للأسف الشديد رغما هذا التطور فقدنا أشياء جميلة وهي الحياة البسيطة التي تجعل من الإنسان يعيش راحة البال
    و أكثرنا يضيعون أوقاتهم في أشياء لا تفيد ، يجب علينا أن نوازن بين حياتنا الواقعية و الافتراضية كي نعيش
    حياتنا بشكل طبيعي ومن جهة نستمتع بالتكنولوجيا .
    لمحتي الى فترة مهمة في حياة الإنسان وهي الطفولة فلو نقارن بين جيل الغميضة وجيل الفيسبوك نجد أن الأول
    استمتع بحياته ولديه ذكريات جميلة مع أهله وأصدقائه أما الثاني فهو بالكاد لايرى اهله وخصوصا الاقارب
    لان المواقع الإجتماعية جعلت الناس غير اجتماعية حتى في صين هناك شركات الكترونية تمنع بيع موادها الى الأطفال
    الأقل من تسع سنوات كي لايفقدو حنان ودفء العائلة في مرحلة مبكرة.
    شخصيا أخطط في المستقبل ان ابتعد عن هذا العالم أو على الأقل أقلل من استعمال التكنولوجيا
    تسلمي
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏22 ديسمبر 2016 على 22:09
    bleu roi, ‏22 ديسمبر 2016 على 21:39
    #10
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  11. lg_dz

    lg_dz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 أوت 2006
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    الإعجابات المتلقاة:
    35

    موضوع جميل
    اسمحي لي بالعكس
    اليس العلم طور الانسان في كل شيء؟
    ربما يكون من الافضل للاطفال استعمال التكنولوجيا وتعويض لعب بكري بالرياضة
    حياة المدينة بكل صخبها في الوقت الحاضر هي الاسلم للعيش لولا تلوث الهواء فقط

     
    lg_dz, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:00
    #11
  12. lg_dz

    lg_dz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 أوت 2006
    المشاركات:
    769
    الإعجابات المتلقاة:
    35

    موضوع جميل
    اسمحي لي بالعكس
    اليس العلم طور الانسان في كل شيء؟
    ربما يكون من الافضل للاطفال استعمال التكنولوجيا وتعويض لعب بكري بالرياضة
    حياة المدينة بكل صخبها في الوقت الحاضر هي الاسلم للعيش لولا تلوث الهواء فقط

     
    lg_dz, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:00
    #12
  13. مشاغب

    مشاغب :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    72
    الإعجابات المتلقاة:
    67
    ما ق هم ت من بن نبدا من بن نخلي
    والله ههادي تكنولوجيا هلكتنا حياتنا
    ر ان ا عايشين في مجتمع فاسد لدرجة ان و و لادن ا ولا و يقاتلو في بعضاعهم لا عشرة لا صحة لا والو
    راحت ي ما ت طفولة حيث لم تكن لا انترنت لا هواتف كانت ايامنا رائعة جدا
    ياريت ترجع
    ربي يهدي المجتمعنا
     
    مشاغب, ‏23 ديسمبر 2016 على 01:15
    #13

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